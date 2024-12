Gretzky premiérem Kanady? Trump vyzval legendu, aby šla do voleb

Wayne Gretzky odehrál jeden zápas za New York Rangers s dresem, na kterém měl jméno Gretkzy • x.com

Nově zvolený americký prezident Donald Trump přišel nedávno s myšlenkou, že by se hokejista Wayne Gretzky mohl v budoucnu ucházet o pozici lídra Kanady. Prohlásil, že Gretzky by byl vynikajícím premiérem, nebo přesněji guvernérem země. Šlo totiž o narážku na Trumpův opakovaný návrh, aby se Kanada připojila k USA jako její nový stát.

„Právě jsem odešel od Wayna Gretzkyho. Řekl jsem: ‚Wayne, proč nekandiduješ na kanadského premiéra, brzy se proslavíš jako guvernér Kanady - snadno bys vyhrál, ani bys nemusel vést kampaň. Ovšem neměl zájem,“ napsal Trump ve středu na své platformě Truth Social. Dodal, že by Kanaďané měli spustit kampaň Draftujte Wayna Gretzkyho, aby bývalého hokejistu přiměli ucházet se o úřad. Odkaz na jeho post sdílela na Instagramu i Gretzkyho manželka Janet.

Donald Trump se krátce po svém vítězství v prezidentských volbách 2024 setkal se současným kanadským premiérem Justinem Trudeauem v Mar-a-Lago na Floridě, aby s ním projednal svou novou celní politiku, která by mohla znamenat uvalení až 25procentní daně na veškeré kanadské zboží. Opět ho označil za guvernéra a prohlásil, že Kanaďanům by se snížily daně o víc než 60 procent, kdyby se země stala americkým státem.

„Jejich podniky by se okamžitě zdvojnásobily a byli by vojensky chráněni jako žádná jiná země na světě,“ napsal Trump v příspěvku, v němž rovněž narážel na svou touhu získat Grónsko a Panamský průplav. Odborníci uvedli, že Ottawa se oprávněně soustředí na vyhlídku amerických cel, místo aby se bránila rétorice o anexi nebo koupi Kanady.

Trudeau se bude ucházet o znovuzvolení v příštím roce, kanadské federální volby se mají konat v říjnu 2025. Aktuální průzkumy veřejného mínění ukazují, že Konzervativní strana Kanady má rozhodující náskok před Trudeauovou Liberální stranou. Wayne Gretzky ji podpořil už ve volbách v roce 2015.

Gretzky má kanadské i americké občanství

Vystoupil na předvolebním mítinku tehdejšího konzervativního předsedy vlády Stephena Harpera a před stovkami příznivců ho označil za úžasného premiéra pro celou zemi a jednoho z nejlepších vůbec. Toryové však tehdy ve volbách neuspěli a Trudeau se stal poprvé premiérem.

„Great One“ se ve stejném roce angažoval rovněž v ontarijské Progresivní konzervativní straně a podpořil jejího lídra Patricka Browna v kandidatuře do vedení strany. Gretzky má kanadské i americké občanství, jeho otec pocházel z Ukrajiny. Otevřeně se vyjadřoval k ruské invazi na Ukrajině a vyzýval k zákazu účasti Ruska na mezinárodních sportovních akcích.

Taky hokejový velikán se s rodinou zúčastnil večírku v Mar-a-Lago a podle Trumpa se setkal se zvoleným prezidentem někdy během prosince. Justin Trudeau vede menšinovou vládu, která by mohla být v příštím roce ztratit moc hlasováním o důvěře po překvapivé rezignaci ministryně financí Chrystie Freelandové.

Gretzky už po Trudeauově prvním vítězství uvedl, že vždycky vyhoví požadavkům premiéra bez ohledu na politické smýšlení, a poznamenal, že jednou hostil oběd pro bývalého liberálního premiéra Pierra Trudeaua, otce současného předsedy kanadské vlády. Sám o vstup do vysoké politiky neuvažuje. „Neměl zájem, ale bylo by zábavné to sledovat,“ napsal Donald Trump o reakci na jeho návrh.