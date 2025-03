Tejralová si před MS odskočila na Bahamy: Dobrý restart. Ještě se pere o play off

V lize měly týdenní volno, kdy ani nesměly trénovat na ledě. České hokejistky z PWHL se proto sbalily a před závěrečnou částí ročníku vyrazily načerpat nové síly na Bahamy. „Bylo to super. Ze studené Kanady jsme letěly do tepla, bylo to pro nás něco jiného. Trochu jsme oddechly, ale návrat pak nebyl tak jednoduchý, jak jsme si představovaly,“ rozpovídala se reprezentační kapitánka Aneta Tejralová před českými novináři. Se spoluhráčkami z Ottawy se rve o postup do play off, vzadu v hlavě má ale i blížící se mistrovství světa v Českých Budějovicích.

Kdo přišel s nápadem letět na Bahamy?

„Tohle byl nápad Terky Vanišové, mluvila o tom snad od začátku sezony, že bychom měly někam jet. Plácla, že bychom mohly na Bahamy, všechny jsme říkaly, že si vymýšlí. Nakonec jsme se ale shodly, sebraly se a jela s námi i Noemi (Neubauerová) z Toronta. Bylo to super.“

Letěly jste jen vy Češky?

„Byla jsem tam já, Katka Mrázová, Tereza Vanišová, spoluhráčka z Rakouska Anna Meixnerová a Noemi z Toronta. Bylo nás pět, což vyhovovalo. Pronajaly jsme si auto a bylo to akorát. Řídí se tam na druhé straně, taky to pro mě byl zážitek. Letěla jsem sama, protože jsem si koupila jinou letenku. Pak jsem čekala na holky, řídila jsem, protože jsem je musela vyzvednout. Jela jsem radši s hodinovým předstihem. Pak už to bylo v pohodě. Užily jsme si to.“

Načerpaly jste síly?

„Jo. Třeba po dvou dnech jsme si uvědomily, že pořád máme sezonu. Padne to na vás, řeknete si, že byste si támhle chtěli dát pivko nebo víc pivek, ne dělat workout. Ale řekly jsme si, že to fakt nejde. Vzaly jsme to poctivě, každý den jsme cvičily podle programu od kondiční trenérky. Ráno jsme si to odbyly a pak celý den byly na pláži nebo cestovaly. Dobrý restart.“

Co máte teď v hlavě? Boj o play off s Ottawou, nebo už mistrovství světa?

„Teď máme ještě asi pět nebo šest zápasů, než začne mistrovství světa, a je důležité se dostat do play off. Momentálně mám v hlavě Ottawu, ale zároveň přemýšlím i o mistrovství světa. Je to fakt za chvíli. Někdy je to padesát na padesát, ale momentálně se soustředím, abych tady předvedla individuální i týmový výkon, abychom na mistrovství jely s větší pohodou. Abychom nejely na mistrovství s tím, že už nemáme vůbec šanci se probojovat do play off.“

V boji o play off vás čeká ještě fuška. Momentálně ztrácíte pět bodů.

„Je to těžké. Nedá se říct, že bychom hrály s nějakým slabším soupeřem. Je to fakt našlapané. Máme k dobru dva zápasy, které by nás mohly posunout nahoru v tabulce. Je to těžké, ale bylo by fajn, kdybychom odjely na mistrovství světa s tím, že jsme třeba třetí. To je teď největší cíl.“

O postup se perete, Tereza Vanišová doslova. Podle všeho šlo o první opravdovou bitku v PWHL. Co jste tomu říkala?

„Já jsem za ní byla strašně šťastná, protože je takový dříč. Některé holky jsou z ní až vystrašené. Byla k nám minulý rok trejdovaná a všechny říkaly, že vypadá docela strašidelně. Ale my jsme všechny přesvědčily, že to tak není, že je super, pozitivní holka. Byla jsem ráda, že rozhodčí trošku umožnily bitku, že to není jenom o hokeji, ale i o emocích. Vaniška mi pak říkala, že její soupeřka řekla, pojď se prát, tak byla připravená. Jsem ráda, že si to nenechala líbit. Aby taky v Americe a Kanadě viděly, že i my máme nějaké slovo a umíme se prát.“

Lístky na MS? Už jsem nesehnala

Jste spokojena v Ottawě s vytížením a výkony? Obvykle hrajete druhou nebo třetí obranu.

„Je to tady našlapané, Američanky a Kanaďanky si nechtějí nechat vzít místo, takže každá Evropanka bojuje o místo. V našem týmu jak Katka, tak Tereza mají víc prostoru, než mívaly. I když Katka je teď zraněná. Je to nahoru dolů, sezony se vždycky liší. Momentálně se cítím dobře, jsem ve větší pohodě, než kdybych byla v první lajně a všechno by stálo na mně. Pro mě je asi lepší hrát druhou třetí lajnu a šplhat nahoru.“

Kateřina Mrázová byla umístěna na listinu dlouhodobě zraněných. Je pro ni mistrovství v ohrožení?

„Nechci mluvit za Katku, je to její zdraví. Ale věřím, že bude připravená na mistrovství světa. Je klíčová hráčka, potřebujeme ji jak v Ottawě, tak na mistrovství světa. Myslím, že se schyluje k tomu, aby byla připravená.“

V týmu máte silnou českou stopu, navíc vás trénuje reprezentační koučka Carla MacLeodová. Je mistrovství světa tématem v šatně?

„V týmu máme i Američanku, která pojede na mistrovství, už se mě ptala, kam by mohly zajít na dobré kafe a možná i na pivko. S holkami z Česka se o tom furt bavíme, že se strašně moc těšíme. Bude to poprvé v Čechách, když neberu 2014 v Přerově. Moc se těšíme. I fanoušci, které tady potkáváme, nám říkali, že si koupili lístky na mistrovství světa, že přijedou a jsou natěšení. Není to takové téma, že bychom to probíraly každý den, ale určitě padnou nějaká slova.“

Znáte České Budějovice? Dokázala jste poradit, kam zajít?

„Moc ne. Hrála jsem tam, když jsme hráli s kluky ze Slavie. To jsem byla ještě malá, na pivko jsem určitě nechodila. Ale každá restaurace v jakémkoliv městě je super a pivko se tam najde. Kamkoliv zajdou, budou nadšené.“

Zaznamenala jste, že jsou všechny vaše zápasy vyprodané?

„Koukala jsem se na lístky, chtěla jsem ještě koupit kamarádům a už jsem nesehnala. Jsem strašně ráda, je jenom dobře, že je vyprodáno. Doufám, že lidi přijdou i na další zápasy než jen na české.“

Ještě v noci ze 2. na 3. dubna hrajete zápas, mistrovství startuje 9. dubna. Už víte, jak náročný program vás čeká, abyste přiletěly co nejdříve?

„Hrajeme bohužel až v sedm, takže můžeme letět až 3. dubna večer. Do Česka se dostaneme až 4. dubna ráno nebo dopoledne. Bude to chaos. Všechny ale víme, co od toho očekávat. První dny budou chaotické, nebude to lehké. Ale Američanky a Kanaďanky budou ve stejné situaci. My máme štěstí, že polovina týmu je ze Švédska a začne se připravovat o týden dřív. Všechny jsme profesionálky a víme, co dělat, abychom se dobře připravily.“

Zmiňovala jste mistrovství nižší divize v roce 2014 v Přerově. Jaké máte vzpomínky? Ženský hokej v Česku za tu dobu ušel velký kus cesty.

„Je to jedenáct let, nepamatuju si z toho všechno. Ale vím, že Přerov byl naplněný fanoušky. Byl tam přerovský kotel, fandili nám, to nám hrozně moc pomohlo, abychom vyhrály. Ale ženský hokej od té doby šel nahoru. I popularita. Myslím, že v Budějovicích bude ještě větší zájem, což ukazuje i prodej lístků. Jsem moc ráda.“