Rousek míří za Švédy: Sparta mě hodně lákala. Za Kulicha jsme byli na farmě rádi

Bojoval, rval se, zkoušel to. A neúprosné síto NHL mu vyneslo 17 startů. Hokejový útočník Lukáš Rousek (27) si v Buffalu splnil sen, ale při závěrečném tanci se vůbec nedostal na hlavní parket. Sezonu strávil v AHL, nedávno s Rochesterem vypadl z play off. Ještě před jeho startem podepsal ve švédském Jönköpingu. Se zámořím se (zatím) rozloučí. „Máme výstupní pohovory, to je poslední věc. A pak hurá domů,“ oddechne si, než se pro deník Sport a web iSport rozpovídá o překotné změně.

Není tajemstvím, že na Lukáše Rouska si myslela pražská Sparta. Svého bývalého forvarda oťukávala už v minulosti, během předchozího ročníku znovu. „Hodně mě to lákalo, ale teď jsem se rozhodl pro Švédsko. I když to bylo těžký,“ uznává šestadvacetiletý hokejista ze západních Čech. Organizaci Sabres opouští se smíšenými dojmy. „Ale nemám nikomu nic za zlé,“ zdůrazní.

Kdy padlo definitivum, že se přesunete ze zámoří do švédského klubu HV71?

„Dlouho jsem čekal, jestli se budu vracet, nebo ještě bojovat v zámoří. Bavil jsem se s kamarády i s rodiči, rozhodl jsem se pro návrat do Evropy. Nejlepší cesta byla zůstat v zahraničí, proto jsme zvolili Švédsko. Dali jsme si ultimátum, že před play off AHL bych chtěl mít někde podepsáno, abych měl čistou hlavu. Takže jsme tak učinili.“

Proč právě severská štace?

„Myslím si, že švédská liga je jedna z nejkvalitnějších v Evropě. Bude asi nejblíže zámořskému hokeji, i když mají poměrně velké kluziště.“

Narážím i na to, jestli vás srdce přece jen netáhlo do Česka.

„Řešili jsme to se Spartou, ale rozhodl jsem se, že ještě zůstanu v zahraničí a zkusím něco nového.