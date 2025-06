Zimák ŽIVĚ: Měl by Pastrňák přestoupit na Floridu? Mrtku draftovalo Buffalo

Dvě hlavní témata bude mít tradiční pondělní Zimák ŽIVĚ od 11:30, do kterého se připojí redaktoři Patrik Czepiec, Pavel Bárta a Daniel Fekets. Prvním je otázka možného přestupu současného útočníka Bostonu Bruins a čerstvě osminásobného vítěze Zlaté hokejky Davida Pastrňáka do celku Floridy Panthers. Druhým tématem je draft NHL, ve kterém si českého obránce Radima Mrtku jako devátého v pořadí vybralo Buffalo Sabres. Prostor bude samozřejmě i na Vaše otázky, tak se připojte a zeptejte se na vše, co Vás z hokejového světa zajímá.