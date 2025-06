Mamardašvili? V Liverpoolu se jednička měnit nebude, věří Dudek. Jaroš byl skvělý, ale...

Nejlepší a nejzábavnější finále Ligy mistrů v historii. O istanbulské noci i po dvaceti letech kolují legendy. A Jerzy Dudek (52) byl hlavním protagonistou. Pomalu tanečními kreacemi na brankové čáře rozhodil Andreje Ševčenka natolik, že legendární Ukrajinec nedal a Liverpool vyhrál v roce 2005 Champions League. Dudek chytal na Anfieldu v období let 2001-2007 a pak ještě na stará kolena odešel do Realu Madrid. Anglický velkoklub mu však zůstal v srdci a stále ho sleduje. „Samozřejmě, že ano,“ sdělil sebejistě iSportu.

Jeho hvězda stoupala na přelomu milénia. Dudek byl jednou z ozdob chaberské exhibice. Stále usměvavý a na první pohled v dobré kondici, na rozdíl od některých kolegů ze staré liverpoolské party, kteří už měli nějaké to kilo navíc. „Doufejme, že budou pokračovat v nastolené cestě,“ říká o svých nástupcích v Liverpoolu ikonický brankář, jenž se po konci s fotbalem pár let věnoval motosportům a dokonce se zúčastnil 24hodinového závodu v Le Mans.

Dalo se vůbec očekávat, že Arne Slot v první sezoně po Jürgenu Kloppovi získá s Liverpoolem ligový titul?

„Víte, pro klub je vždy těžké předvídat, co se stane, když vám odejde tak dobrý manažer jakým byl Klopp. Myslím, že se toho všichni obávali, protože nebylo snadné pro někoho nového do toho naskočit a nahradit jej. Klopp odvedl pro Liverpool fantastickou práci a naštěstí se našlo řešení. Získali Arne Slota, velmi dobrého manažera z Feyenoordu Rotterdam, mimochodem také mého bývalého klubu. V Liverpoolu odvádí skvělou práci, vyhrál Premier League, což je úžasné pro klub a fanoušky. Doufejme, že v této cestě budou nadále pokračovat.“

Pojďme ke gólmanům. Za Liverpool si v uplynulém ročníku kromě Alissona Beckera a Kellehera zachytal český brankář Vítězslav Jaroš, jenže se čerstvě přesunul do Ajaxu. Zaznamenal jste jeho výkony?

„Při zraněních Alissona a Kellehera si vedl absolutně výborně. Jenomže v takové konkurenci, především od Alissona, to měl nesmírně složité. Alisson Becker je podle mého názoru nejlepším brankářem světa a Kelleher je pochopitelně také kvalitní. Pokud Jaroš dostal příležitost, byl úžasný. Teď dostal možnost odejít. Musíme mít za něj dobrou náhradu a uvidíme. V Liverpoolu jsme měli vždycky skvěle obsazenou bránu. Věřme, že to bude v budoucnu stejné.“

Kdo podle vás začne mezi tyčemi v nové sezoně?

„Myslím si, že když budou všichni zdraví, fit a v pořádku, jako jednička bude pokračovat Alisson. Ale jak víme, sezona je dlouhá, máte tolik zápasů v Premier League, Lize mistrů, v domácích pohárech… Potřebujete mít minimálně dva brankáře podobné až stejné kvality.“

Kelleher dělal Alissonovi náhradníka, potom přišel z Valencie Giorgi Mamardašvili. Proto zvolil možnost odejít do Brentfordu. Byl to vhodný krok? „Předpokládám, že pro něj šlo o dobrou volbu. Potřebuje jít někam, kde bude chytat každý týden. Když naskočil za Liverpool, potvrdil, že je opravdu silný a má dobrou mentalitu. Z jeho pohledu je Brentford správná volba. Pro Liverpool je to horší, protože teď potřebuje dobrou dvojku. Musíme respektovat Kelleherovo rozhodnutí.“

Hamann: Wirtz je u nás nejlepší, s Reds udělá úspěch

Sedm let byl nepostradatelným defenzivním členem sestavy Liverpoolu finalista MS 2002 s Německem Dietmar Hamann. S Reds opanoval Pohár UEFA v roce 2001, Ligu mistrů o čtyři roky později, Anglický Superpohár i dva Superpoháry UEFA. Místo mu sebrali až po letech mladší konkurenti Xabi Alonso nebo Mohamed Sissoko. Dnes je expertem německé televize RTÉ a při příležitosti chaberských oslav vůbec poprvé přijel do Prahy. Neměl to přitom daleko, na otočku dorazil z Mnichova. A jako většina německých fotbalových fanoušků, je zvědavý na to, jak si povede Florian Wirtz v „jeho“ Liverpoolu, kam se přesunul z Leverkusenu.

„Skvělý podpis, je to brilantní hráč. Pravděpodobně úplně nejlepší, jakého v Německu máme. Nyní bude hrát v ještě lepším týmu a v Liverpoolu rozhodně zažije úspěch,“ komentoval „Didi.“

„Předpokládal jsem, že bude dobře hodnoceno, když Reds po odchodu Kloppa zůstanou v TOP 4 Premier League. Arne Slot ovšem odvedl neuvěřitelnou práci a má velkou šanci v příští sezoně obhájit titul,“ pokračoval slavný Němec.

Za největší úspěch kariéry pochopitelně považuje primát v LM 2005, ale o čtyři roky dřív s Patrikem Bergerem a Vladimírem Šmicerem opanoval Pohár UEFA, a to v jednom z nejkrásnějších finále této pohárové soutěže. S Alavésem totiž padlo devět gólů (5:4).

„Skvělé vzpomínky. Hrálo se v Dortmundu, v mé zemi a na stadionu, kde hrával Patrik Berger. To byla perfektní noc,“ zavzpomínal Hamann po skoro čtvrt století. Pohár UEFA už předtím vyhrál s Bayernem (1996), stejně jako dva německé tituly (1994, 1997).