Problém pro slovenský fotbal. Dunajská Streda bez pohárů, UEFA ji vyřadila

Rána pro slovenský fotbal. Díky vítězství v Play off o Konferenční ligu ve slovenské Niké lize si klub DAC Dunajská Streda zajistil vstupenku do druhého předkola třetí evropské soutěže. Do něj ale nakonec nenastoupí, protože zasáhla UEFA a žlutý celek vyloučila. Důvod? Majitel Oszkár Világi, který vedle týmu z jihu Slovenska vlastní také maďarský FC Győr, jenž se probojoval do stejné soutěže.