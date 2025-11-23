Předplatné

Co ukázala Slavia: chování v boxech, Veselého devátý pád i další pokuta ve vzduchu...

Video placeholder
SESTŘIH: Slavia - Bohemians 3:1. Vršovické derby s přehledem zvládli domácí, výhru řídil Provod • Zdroj: iSport.tv
Lukáš Provod slaví svůj gól ve vršovickém derby
Lukáš Provod slaví svůj gól ve vršovickém derby
Lukáš Provod slaví svůj gól ve vršovickém derby
Adam Kadlec v Edenu snížil na 1:3
Štěpán Chaloupek v hlavičkovém souboji
Lukáš Provod hrozí před brankou Bohemians
Youssoupha Sanyang bojuje o míč ve vršovickém derby
24
Fotogalerie
Radek Špryňar
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (2)

Dopadlo to, jak se očekávalo. Slavia sebrala v 16. kole z vršovického derby všechny body. Byť zdaleka nebyla v mistrovské formě, dopracovala se k triumfu 3:1 a potvrdila pozici lídra Chance Ligy. Bohemians hráli výborně, ale sešívaným pomohli k vítězství rozdíloví hráči Tomáš Chorý s Lukášem Provodem. Tohle je výčet nejzajímavějších událostí sobotního zápasu, jak je viděl web iSport.cz. 

Chorý verze 2024/25

S příchodem zimy zvedá Tomáš Chorý výkonnostní laťku. Po problematické první polovině podzimní části, kdy šest zápasů stál kvůli disciplinárnímu trestu, už zase začíná rozhodovat zápasy. Soupeřům se dovede dostat pod kůži a otrávit jim zážitek z utkání se Slavií. Reprezentační útočník bodoval v posledních čtyřech duelech. Před pauzou zapsal gólové nahrávky proti Zlínu a Baníku, dvěma góly zlikvidoval Plzeň a důležitou stopu otiskl i ve vršovickém derby. V sedmnácté minutě oblafl ve vápně Vondru a dostal favorita do důležitého náskoku. Ano, tohle je model Chorý z minulé mistrovské sezony.

Provod – skok na čelo produktivity

Předčasně opustil reprezentační sraz kvůli drobnému zdravotnímu problému, na duel s Bohemians však byl Lukáš Provod ready. A práce mu odsýpala náramně. Zase naběhal kilometry, chvíli operoval v křídelních prostorech, jindy chodil vypomáhat se založením akce mezi stopery, zvládl kupu práce do defenzivy. Ale především byl fantastický na posledních třiceti metrech. Chorému nahrál na první gól, ten třetí vstřelil sám báječně zakroucenou ranou levačkou. Do osobních statistik zanesl třetí gól a šestou asistenci. Společně s hanáckým snajprem Danielem Vašulínem vévodí tabulce nejproduktivnějších hráčů Chance Ligy.

Vítězství za chování v boxech

Pokud chcete zvládnout válku se Slavií, musíte být dokonalí v boxech. Bohemians nebyli herně slabí, spíš naopak. Ukázali sílu, dovedli se domácím vyrovnat v intenzitě, v soubojích, měli vášeň. Jenže špatně se chovali v obou šestnáctkách, což je stálo mnohem lepší výsledek. Možná i bod. Náramně to lze doložit na první inkasované brance. Po celkem obyčejném centru Provoda neustál klíčový střet ve vápně Vondra. Pustil Chorého k balonu a ten s přehledem zakončil. Druhá branka? Prohrané souboje v okolí malého vápna… Naopak v šestnáctce soupeře byli klokani až na jednu výjimku dokonale bránění. I proto se dostali jen ke třem střelám do prostoru branky.

Veselý proti Slavii? DEVĚT pádů

Je to zakletý. Je to zakletý. Je to zakletý. A ještě šestkrát zopakovat. Jaroslav Veselý stále nemůže vyzrát v trenérských soubojích na Jindřicha Trpišovského. Má s ním děsivou bilanci – devět zápasů, devět porážek. Přitom nelze říct, že by svoje chlapce špatně připravoval. Jenže výsledek se nedostavuje. Stejné to bylo i v sobotním mrazivém večeru. Bohemians chvílemi dokonce diktovali hru, hlavně v úvodních třiceti minutách. Jenže všechno marné, góly sypali slávisté. Fun fact? Trpišovský má s Veselým nejlepší bilanci ze všech trenérů, s kterými se v lize potkal.

Další pokuta ve vzduchu

Za excesy fanoušků v Plzni dostala Slavia od disciplinární komise rekordní pokutu 600 tisíc korun. Kvůli pyru se musel přerušit na deset minut zápas. Hráči se dokonce museli odebrat do kabin. Ve čtvrtek bude mít trestní tribunál zase práci. Výkop vršovického derby se kvůli další pyrotechnické show Tribuny Sever zdržel o několik minut. Obě jedenáctky sice tentokrát zůstaly na hřišti, ale moc nadšené nebyly. V osmnáct hodin, kdy zápas začínal, bylo pod nulou…

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia16106032:1236
2Sparta16104230:1734
3Jablonec1594220:1131
4Olomouc1676318:1027
5Liberec1675429:1626
6Plzeň1574428:1925
7Hr. Králové1565424:2023
8Zlín1565419:1623
9Karviná1571724:2622
10Bohemians1654714:1919
11Teplice1636717:2315
12Dukla1627712:2113
13Ml. Boleslav1634922:3713
14Pardubice1626816:3112
15Baník1624108:2010
16Slovácko151596:218
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (2)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů