Co ukázala Slavia: chování v boxech, Veselého devátý pád i další pokuta ve vzduchu...
Dopadlo to, jak se očekávalo. Slavia sebrala v 16. kole z vršovického derby všechny body. Byť zdaleka nebyla v mistrovské formě, dopracovala se k triumfu 3:1 a potvrdila pozici lídra Chance Ligy. Bohemians hráli výborně, ale sešívaným pomohli k vítězství rozdíloví hráči Tomáš Chorý s Lukášem Provodem. Tohle je výčet nejzajímavějších událostí sobotního zápasu, jak je viděl web iSport.cz.
Chorý verze 2024/25
S příchodem zimy zvedá Tomáš Chorý výkonnostní laťku. Po problematické první polovině podzimní části, kdy šest zápasů stál kvůli disciplinárnímu trestu, už zase začíná rozhodovat zápasy. Soupeřům se dovede dostat pod kůži a otrávit jim zážitek z utkání se Slavií. Reprezentační útočník bodoval v posledních čtyřech duelech. Před pauzou zapsal gólové nahrávky proti Zlínu a Baníku, dvěma góly zlikvidoval Plzeň a důležitou stopu otiskl i ve vršovickém derby. V sedmnácté minutě oblafl ve vápně Vondru a dostal favorita do důležitého náskoku. Ano, tohle je model Chorý z minulé mistrovské sezony.
Provod – skok na čelo produktivity
Předčasně opustil reprezentační sraz kvůli drobnému zdravotnímu problému, na duel s Bohemians však byl Lukáš Provod ready. A práce mu odsýpala náramně. Zase naběhal kilometry, chvíli operoval v křídelních prostorech, jindy chodil vypomáhat se založením akce mezi stopery, zvládl kupu práce do defenzivy. Ale především byl fantastický na posledních třiceti metrech. Chorému nahrál na první gól, ten třetí vstřelil sám báječně zakroucenou ranou levačkou. Do osobních statistik zanesl třetí gól a šestou asistenci. Společně s hanáckým snajprem Danielem Vašulínem vévodí tabulce nejproduktivnějších hráčů Chance Ligy.
Vítězství za chování v boxech
Pokud chcete zvládnout válku se Slavií, musíte být dokonalí v boxech. Bohemians nebyli herně slabí, spíš naopak. Ukázali sílu, dovedli se domácím vyrovnat v intenzitě, v soubojích, měli vášeň. Jenže špatně se chovali v obou šestnáctkách, což je stálo mnohem lepší výsledek. Možná i bod. Náramně to lze doložit na první inkasované brance. Po celkem obyčejném centru Provoda neustál klíčový střet ve vápně Vondra. Pustil Chorého k balonu a ten s přehledem zakončil. Druhá branka? Prohrané souboje v okolí malého vápna… Naopak v šestnáctce soupeře byli klokani až na jednu výjimku dokonale bránění. I proto se dostali jen ke třem střelám do prostoru branky.
Veselý proti Slavii? DEVĚT pádů
Je to zakletý. Je to zakletý. Je to zakletý. A ještě šestkrát zopakovat. Jaroslav Veselý stále nemůže vyzrát v trenérských soubojích na Jindřicha Trpišovského. Má s ním děsivou bilanci – devět zápasů, devět porážek. Přitom nelze říct, že by svoje chlapce špatně připravoval. Jenže výsledek se nedostavuje. Stejné to bylo i v sobotním mrazivém večeru. Bohemians chvílemi dokonce diktovali hru, hlavně v úvodních třiceti minutách. Jenže všechno marné, góly sypali slávisté. Fun fact? Trpišovský má s Veselým nejlepší bilanci ze všech trenérů, s kterými se v lize potkal.
Další pokuta ve vzduchu
Za excesy fanoušků v Plzni dostala Slavia od disciplinární komise rekordní pokutu 600 tisíc korun. Kvůli pyru se musel přerušit na deset minut zápas. Hráči se dokonce museli odebrat do kabin. Ve čtvrtek bude mít trestní tribunál zase práci. Výkop vršovického derby se kvůli další pyrotechnické show Tribuny Sever zdržel o několik minut. Obě jedenáctky sice tentokrát zůstaly na hřišti, ale moc nadšené nebyly. V osmnáct hodin, kdy zápas začínal, bylo pod nulou…
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|16
|10
|6
|0
|32:12
|36
|2
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|3
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|4
Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|5
Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|6
Plzeň
|15
|7
|4
|4
|28:19
|25
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|16
|5
|4
|7
|14:19
|19
|11
Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12
Dukla
|16
|2
|7
|7
|12:21
|13
|13
Ml. Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|14
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|15
Baník
|16
|2
|4
|10
|8:20
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu