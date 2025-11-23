McLareny v šoku! Norris s Piastrim byli diskvalifikováni, show ve Vegas ovládl Verstappen
Zdálo se, že jeho mistrovským ambicím hraje všechno do karet, jenže zhruba dvě hodiny po závodě vstřebával těžký direkt. Britský pilot Lando Norris byl stejně jako jeho parťák Oscar Piastri po Velké ceně Las Vegas diskvalifikován. Do hry o pohár se najednou o to víc dostává Max Verstappen, jenž ve městě hříchu vyhrál podruhé v kariéře. „Každý závod je těžký. Obvykle nejsme na pneumatikách tak dobří, ale teď se zdálo, že situaci máme pod kontrolou,“ těšilo Verstappena.
Hollywoodské celebrity na každém rohu, velkolepá show, bujarý ohňostroj na závěr. Velká cena Las Vegas bývá jedinečná, okouzlující a marketingově propracovaná do nejmenšího detailu. Ani nepřekvapí, že pár minut po konci závodu se tři nejlepší piloti projeli s hercem Terrym Crewsem v růžovém Cadillacu sestaveném z kostiček Lega.
Jak ale bývá u městských okruhů zvykem, na trati to už taková hitparáda nebyla. Největší vzruch přineslo hned úvodní kolo, v němž se Max Verstappen po první zatáčce probil před vítěze kvalifikace Landa Norrise. Brit chtěl Nizozemce zavřít z vnitřní strany, jenže zatáčku probrzdil a na okamžik vyjel pryč z ideální stopy. „Udělal jsem chybu, v první zatáčce jsem byl až moc razantní,“ mrzelo Norrise.
Verstappen si poté výhru zkušeně pohlídal. V Las Vegas, kde se jezdí od roku 2023, zvítězil podruhé v kariéře. Pádné důvody k radosti měl v USA i před rokem, kdy si definitivně pojistil svůj čtvrtý kariérní titul.
„Byl to dobrý závod. V tréninku jsme vlastně ani nevěděli, co pneumatiky udělají. Bylo vidět, že se všichni jen snažili najít rytmus a zjistit, jak moc se dá zatlačit. Auto fungovalo dobře, přesně podle mého gusta, a nakonec to bylo velmi slušné. Každým dalším kolem jsem se cítil pohodlněji a pneumatiky jsem ani tolik nezatěžoval,“ líčil Verstappen.
Na bednu se vyšplhal už poosmé za sebou a z toho navíc čtyřikrát vyhrál. Zhruba dvě hodiny po projetí cílem měl k senzační obhajobě titulu najednou o poznání blíž. Po Velké ceně Las Vegas totiž byli diskvalifikováni oba jeho největší konkurenti, vozy Landa Norrise a Oscara Piastriho totiž nesplnily technické předpisy. U oranžových monopostů FIA objevila nadměrné opotřebení kluzné desky.
„Tým argumentoval, že existovaly polehčující okolnosti, a to v tom, že na této události došlo k dalšímu a neočekávanému poskakování vozu (porpoising), omezené příležitosti k testování kvůli počasí v prvním dni a zkráceným tréninkům. Tým dále uvedl, že míra opotřebení byla nižší než předchozí porušení tohoto pravidla v roce 2025,“ uvedli sportovní komisaři. „FIA pevně zastává názor, že porušení bylo neúmyslné a nejednalo se o úmyslný pokus obcházení předpisů.“
McLaren není prvním týmem, který se v této sezóně dopustil podobného porušení pravidel. Lewis Hamilton a Nico Hülkenberg byli za podobné přestupky diskvalifikováni z Velké ceny Číny a Bahrajnu.
Místo původních dvaačtyřiceti bodů je tak rozdíl mezi prvním Norrisem a druhým a třetím Piastrim s Verstappenem jen 24bodový. „Vždy se snažíme udělat vše, co je v našich silách. V nadcházejících víkendech se pokusíme vyhrát a až po Abú Zabí uvidíme, kde skončíme. V této sezoně máme za sebou několik vzestupů i pádů, těžké časy, ale zároveň i několik krásných okamžiků. Naučili jsme se toho hodně, to jsou cenné zkušenosti pro nadcházející roky,“ věděl Verstappen.
Naproti tomu forma australského pilota Piastriho má k ideálu daleko. Muž, který stál v čele formule 1 víc než půl roku, čeká na stupně vítězů od zářijové Velké ceny Itálie.
Pro druhý flek si místo Norrise nakonec dojel George Russell, který startoval ze čtvrté pozice. „Nebyl to pro nás úplně skvělý závod, ale stát na stupních vítězů je asi maximum, čeho jsme mohli dosáhnout,“ měl jasno pilot Mercedesu. V dodatečně upraveném pořadí ho na bedně doplnil stájový kolega Kimi Antonelli.
Velká cena Las Vegas, závod mistrovství světa vozů formule 1:
1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:21:08,429, 2. Russell (Brit./Mercedes) -23,546, 3. Antonelli (It./Mercedes) -30,488, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -30,678, 5. Sainz (Šp./Williams) 34,924, 6. Hadjar (Fr./Racing Bulls) -45,257.
Průběžné pořadí MS (po 22 z 24 závodů): 1. Norris (Brit./McLaren) 390, 2. Piastri (Austr./McLaren) 366, 3. Verstappen 366, 4. Russell 294, 5. Leclerc 226, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) 152.
Pohár konstruktérů: 1. McLaren 756, 2. Mercedes 431, 3. Red Bull 391, 4. Ferrari 378, 5. Williams 121, 6. Racing Bulls 90.
Výsledky adeptů na titul v posledních pěti závodech:
závod
Lando Norris
Oscar Piastri
Max Verstappen
VC Las Vegas
diskvalifikace
diskvalifikace
1. místo
VC Brazílie
1. místo
5. místo
3. místo
VC Mexika
1. místo
5. místo
3. místo
VC USA
2. místo
5. místo
1. místo
VC Singapuru
3. místo
4. místo
2. místo