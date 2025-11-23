Čermák zažívá životní sezonu a táhne útok Dukly. Dva góly stačily jen na bod
Útočníkům na Julisce se zatím gólově nedaří, tak na sebe roli střelce vzal povoláním spíš tvůrce šancí Marcel Čermák. Proti Olomouci v 16. kole Chance Ligy se prosadil hned dvakrát a vyšvihnul se už na cifru čtyř zásahů v sezoně, čímž vyrovnal své osobní maximum. „Jsem rád, že se to takhle povedlo. Kaňka je, že to není za tři body,“ popisoval střelec rozporuplné pocity po remíze 2:2 proti Olomouci.
Kotel fanoušků Dukly si pro nejlepšího střelce týmu připravil speciální choreo, kde se objevila právě podobizna Čermáka na kartě z populární videohry EA Sports FC, dříve známé jako FIFA. Sám technický středopolař si možná řekl o vylepšení osobních čísel, kde mu kluboví ultras nechali u střelby číslo 83.
Poprvé v kariéře totiž vstřelil v jednom ligovém utkání dvě branky a v obou případech poslal svůj tým do vedení. Nejprve na sebe vzal odpovědnost u penalty v samém úvodu a chytrým zakončením po zemi do středu branky překonal Jana Koutného.
„V Olomouci je jako druhý gólman Matúš Hruška, který byl na Dukle, často jsme s ním trénovali penalty, takže ví, kam to kopu. Proto jsem to změnil, doufal jsem, že brankář skočí a jsem rád, že to vyšlo,“ líčil svůj první gól.
Sigma před přestávkou vyrovnala, ale byl to znovu blonďatý technik, kdo po změně stran vrátil vedení Pražanům a vůbec poprvé slavil dvě branky v jednom zápase.
V 56. minutě si naběhl za obranu, kde ho našel Zlatan Šehovič a Čermák z velkého úhlu napálil míč slabší pravačkou naprosto přesně pod břevno. „Dát gól v lize je něco neuvěřitelného. Emoce vás zaplaví. Po druhém gólu jsem si říkal, že už to dotlačíme,“ pokračoval.
Góly jsou vizitkou celého týmu
Jenže to se nepovedlo. Sigma i podruhé v utkání srovnala a oba týmy se rozešli remízou. Čermákovy dva zásahy tak přinesly do tabulky pouze jeden bod, ale i ten se v záchranářském boji může hodit. Sám hravý technik přitom zažívá po osobní stránce nejproduktivnější sezonu v kariéře. „Na hřišti jsem od toho, abych sbíral góly a asistence, ale nemám stanovené přesné číslo, kolik bych jich chtěl. Jen doufám, že pomůžu týmu,“ dodal skromně.
„Dát v lize dva góly je vždycky hodně slušný výkon. On je pro nás klíčový. Jsem rád, že mu to takhle vyšlo,“ vyzdvihl lídra bodování mužstva trenér David Holoubek. „Góly jsou ale vizitkou celého týmu a toho, jak jsme se prezentovali v útočné třetině hřiště. Tentokrát vyšla finální fáze na Marcela, příště to třeba bude někdo jiný,“ doplnil.
A bylo by to potřeba. Další ofenzivní hráči Dukly totiž zatím mnoho branek nedoručili. „Hodně kluků hraje ligu poprvé a tým je spolu krátce, ale tentokrát jsme si vytvořili dost šancí a ukázali jsme, že se budeme rvát za Duklu,“ uzavřel Čermák.
Pražané tak zůstávají na 12. příčce a v přímém ohrožení baráže. Dokáže tým z Julisky urvat cíl v podobě záchrany v nejvyšší soutěži?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|16
|10
|6
|0
|32:12
|36
|2
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|3
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|4
Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|5
Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|6
Plzeň
|15
|7
|4
|4
|28:19
|25
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|16
|5
|4
|7
|14:19
|19
|11
Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12
Dukla
|16
|2
|7
|7
|12:21
|13
|13
Ml. Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|14
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|15
Baník
|16
|2
|4
|10
|8:20
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu