Zimák ŽIVĚ s Bedýnkou: V Pardubicích nastanou změny, Irving do NHL?

Šestá soutěžní porážka v řadě přináší čím dál větší neklid do tábora extraligových Pardubic. Dynamo v minulém týdnu nejprve zbytečně ztratilo derby v Hradci, v neděli pak doma nestačilo na poslední Liberec. Hosté pondělního podcastu Zimák Živě v čele s bývalým vynikajícím útočníkem Jaroslavem Bednářem se ponořili do debaty, kudy dál. Zdá se, že personální změny jsou nevyhnutelné a že k nim skutečně dojde. Další velké téma? Aaron Irving, sparťanský kulomet trefil už 18 gólů a vyrovnal sezonní extraligový rekord exkladenského obránce Bradyho Austina. Kanadskému obránci končí na jaře smlouva, dokáže jej Sparta udržet? A je možnost, že by se 28letý snajpr dostal ke kontraktu v NHL?