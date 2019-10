Ján Svorada: MS na cyklotrenažérech? Svět se zbláznil. Promluvil i Vakoč

Letos proběhlo první mistrovství světa na elektrických horských kolech. Další novinka z dílny Mezinárodní cyklistické unie (UCI) se na nás řítí i příští rok. O titul světového šampióna se bude bojovat na cyklotrenažérech ve spojení s platformou Zwift. UCI se tedy se tedy vrhne do vod e-sportu, který nabývá na stále větší popularitě. Přitáhne to ke sportu víc mladých lidí? Nebo za tím máme hledat spíš byznys?

MS na cyklotrenažérech. Byznys nebo vize budoucnosti?

Ján Svorada: MS na cyklotrenažérech? Svět se zbláznil

Cyklistika hledá další možnosti, jak se dostat mezi lidi. Přitáhnout ty, kteří se na silnice bojí, nemají dostatek času nebo třeba bydlí ve městech, kde se na kole skoro nedá vyjet. V tomhle je to k pochopení, ale neztrácí se tak kouzlo a podstata cyklistiky?

Města jsou přeplněná a cyklostezky kolikrát nestihají pobrat ty davy po sportu prahnoucích lidí. Naše budoucnost může být tedy v indoorových sportech. Jako příklad nám poslouží veslování, v němž se různá indoorová mistrovství už konají a lidí je v tom zapojeno opravdu spoustu.

„Osobně mě tyto aktivity UCI neoslovují, ale dokážu si představit, že existuje spousta lidí, kteří sportují pouze v indooru a pro ty by to mohlo být zajímavé zpestření jejich záliby. Ale podle mého názoru jde především právě o byznys a získávání nových zdrojů financí, říká k novinkám v cyklistice bývalý skvělý závodník Ján Svorada a k tomu, že v nových disciplínách se pojede nebo jezdí MS, dodává: „Myslím si, že se svět zbláznil. Nemám nic proti e-bikům, naopak, spoustě lidí rozšířily možnosti a umožnily aktivní pohyb na čerstvém vzduchu, trenažéry jsou také v pořádku, neboť nám umožňují věnovat se oblíbené aktivitě i v nepříznivých podmínkách. Ale pořádání MS v těchto disciplínách mi přijde trochu zvrácené a jiný motiv, než získání nových zdrojů peněz, mě nenapadá.

Na pořádání Mistrovství světa má jasný názor profesionální cyklista ze stáje Deceuninck-Quick Step Petr Vakoč: „Dělat takhle vrcholný závod, proč ne. Jen nevím, zda získá potřebnou prestiž, bude divácky zajímavý a přiláká profesionální sportovce, kteří by se přímo na tohle zaměřovali. Spíš to celé do budoucna vidím jako takové Gran Fondo na cyklotrenažérech pro hobíky.“

„Samozřejmě registruji, že je čím dál více závodů ve virtuální realitě, ale že má být MS, jsem teda nevěděl. Trend tam ale rozhodně spěje a trénování na trenažérech má obrovský potenciál. Je dobře, že se lidé více hýbají a zvlášť pak ti, kteří žijí ve velkých městech,„ říká Petr Vakoč.

„Virtuální závody by mohly být součástí i normálních závodů, což už se na některých letos dokonce zkoušelo. Amatérští sportovci si tak můžou s profíky poměřit síly a to je určitě zajímavé. Ale závody na normálních kolech budou v následujících letech určitě pořád to nej,„ dodává Petr Vakoč.

Když se to shrne, málo času je vlastně pro dnešní dobu tak příznačné. Vyřídit emaily, koukat na filmy a podobně, to všechno lze stihnout i během sportování. Je to vlastně na druhou stranu geniální. Zvládnout x věcí najednou a ještě makat na svojí kondici. Může se to někomu nelíbit, ale přesně tam některý sport míří a časem budeme prabděpodobně sledovat v hale či televize borce, kteří si to dole na sportovní ploše rozdávají proti sobě na trenažérech. Zvykejme si.