Synek svolal šampiony, zazávodili si po 12 letech. Nikdo neměl pod sto kilo

Napadlo to „z dlouhé chvíle“ skifaře Ondřeje Synka. Mistři Evropy na osmě z roku 2007 se po dvanácti letech sešli, aby si společně zajeli podzimní závod osmiveslic Head of Prague. Za pětinásobným světovým šampionem, již jistým olympionikem pro Tokio, se usadila sestava, z níž někteří neveslovali dvanáct let. „Sýňa musel strašně trpět,“ smál se stříbrný skifař z olympiády v Barceloně Václav Chalupa. „Vůbec ne!“ oponoval autor myšlenky na „revival“ úspěšné posádky. „Od prvního tempa bylo znát, že veslovat všichni umí. To se fakt nezapomíná,“ řekl Synek.

Do souboje s Vltavou vlétla šampionská osmiveslice jako první. „Přidělili nám symbolické startovní číslo 1, cenili si, že jedeme v původní sestavě z roku 2007. Devět lodí skončilo před námi, myslím, že byli rádi, že je veteráni nepředjeli,“ usmál se sedmatřicetiletý Synek, jediný z party, který stále vrcholově vesluje.

„Šlo o setkání tak trochu z nostalgie. Byli jsme tenkrát dobrá parta, jezdilo nám to super. Z dlouhé chvíle mě napadlo, že bychom to mohli zkusit znovu. Udělal jsem na Whatsappu skupinu a napsal klukům. Vůbec nikdo neváhal. Dobrej nápad, reagovali všichni. Vašek (Chalupa) měl nějakou akci, ale zařídil si to,“ vylíčil Synek. „Jsem hrozně rád, že to po tak dlouhé době vyšlo. Vždyť třeba Honza Schindler neseděl v lodi 12 let, vlastně od Poznaně,“ připomíná Synek zlatý evropský šampionát.

Lehký problém představovala jen fyzická kondice. „Samozřejmě, ne všichni se dál hejbou, ale technicky to bylo úplně skvělý. Jeli jsme krásný tempo. I lidi ze břehu nám to říkali,“ prozradil Synek. „Bylo to skvělý, parádní. Veslovat jsme nezapomněli. Jen mít lepší fyzičku a udejchat to,“ smál se jedenapadesátiletý Václav Chalupa.

„Sýňa musel trpět, i když měl zrovna po dovolené. Fyzicky je na tom samozřejmě daleko líp než my všichni ostatní, musel nás táhnout. Já sice vesluju pořád, strávím spoustu času na vodě, ale spíš sedím a ukazuju lidem, jak to mají dělat, málokdy si pořádně zatáhnu,“ vysvětloval zakladatel veslařského klubu na Lipně.

Synek nechce ani slyšet o tom, že by s nevytrénovanou posádkou za zády trpěl. „Kdepak, mělo to své kouzlo. Moc jsem si to užil. Jel jsem naplno a jel bych tak, i kdyby kluci jeli líp, i kdyby jeli hůř. Od prvního tempa bylo znát, že veslování se fakt nezapomíná, všichni se snažili jet rychle, co to šlo.“

Zatopili loď, došlo i na vtípky

Setkání se neobešlo bez špičkování, vtipkovalo se hlavně na téma hmotnosti a věku. „Jsme starší a trošku jsme přibrali… Měli jsme průměr 40 let věku a 109,5 kila. Loď byla na 100 kilo, trošku jsme ji zatopili, pravda,“ smál se Synek. Mistři Evropy z roku 2007 se v loděnici sešli už v devět ráno, do poledne měli čas na povídání. „Užili jsme si strašně moc srandy, vzpomínalo se na všechno možné, co jsme kdy zažili. Nejvíc se vždycky škádlili Schinďa (Jan Schindler) s Karáskem (Tomáš Karas), a to pokračovalo. Dva kluci měli skoro 120 kilo, já nějakých 109, pod stovku nebyl nikdo,“ přiblížil Chalupa.

Někdejší evropští šampioni skončili desátí. „A to jsme ještě zastavili, jak ti největší školáci, o 70-100 metrů před cílem, spletli jsme to,“ přiznal „Zásadní vliv to ale nemělo. Ztratili jsme kolem čtyř vteřin, možná bychom teda byli osmí. Že bychom tím přišli o vítězství, to určitě ne,“ upřesnil se smíchem Synek.

Heroický výkon, ocenil legendární kormidelník

Stejně jako před dvanácti lety v Poznani posádku kormidloval Oldřich Hejdušek. „Chválil nás,“ prozradil Chalupa. „Kluci podali heroický výkon. Hrozně se mi líbilo, že i když toho měli plné zuby a bolelo je to, šli do toho až do konce,“ ocenil legendární kormidelník.

„Sýňa byl jediný vrcholový sportovec v lodi. S Hanákem a Friedbergem jezdíme veteránskou osmu, zrovna jdeme na trénink, v téhle zimě, brrr,“ otřásl se dvaašedesátiletý Hejdušek. „Venca Chalupa taky na Lipně sportuje, ale zbytek kluků, Karas, Schindler, Makovička, ti už léta netrénujou,“ vypočítal Hejdušek.

Po závodě se posádka zase rychle rozprchla, na společnou oslavu nezbyl čas. „Já jsem spěchal do Jindřichova Hradce, měl jsem tam sraz ze základky,“ hlásil Chalupa. „Ještě budeme muset udělat večírek ke zhodnocení akce,“ přemítal Synek. „Kluky, kteří dlouho neveslovali, to nakoplo a hned říkali, že bychom mohli zkusit další závod, třeba mistrovství republiky ve sprintech. Budeme teda muset udělat večírek ke zhodnocení akce a tam posoudíme, jak dobrej nápad to je.“

Mistři Evropy 2007: Ondřej Synek, Jakub Hanák, Milan Doleček, Jan Schindler, Jakub Makovička, Václav Chalupa, Tomáš Karas, Jakub Friedberger, kormidelník Oldřich Hejdušek

Inspirace Trojnásobný olympijský vítěz (38) ochrnul. Ukázal fotku, ze které mrazí!