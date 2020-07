Orientační běh slaví 70 let. Je tu boom, kterému propadl i Lukáš Bauer

„Napadlo mě, jestli není paradox, že někdo, kdo na vyznačené trati zabloudí, bude křtít knížku o orientačním běhu,“ rozesmál se Bauer na květnové slavnosti u příležitosti sedmdesátiletého výročí sportu v zemi, k němuž vznikla výpravná publikace.

V roce 2004 ve švédské Umee vjížděl Bauer v závodě Světového poháru do cílové rovinky s jistým náskokem. Podle týmové tradice už si vítězně plácl se servismanem Vítem Fouskem. Těsně před cílem ale vběhl do špatného koridoru a byl diskvalifikován.

„Paradoxně si myslím, že tímhle jsem se proslavil víc, než když jsem Světový pohár vyhrál. Dostal jsem se i do Tele Tele, kde mě paradovali Genzer se Suchánkem. Co víc si přát…“ ušklíbá se Bauer.

Z orientačního běhu měl přitom solidní průpravu. Ve Slovanu Karlovy Vary, kde začínal s běžeckým lyžováním pod vedením pozdějšího reprezentačního kouče Miroslava Petráska, si občas vyzkoušel i závody.„Začátky byly hodně strastiplné. Ale je to sport, který mě baví, i když mi úplně nejde,“ říká Bauer.

Když se ztratím, jsem nadšený

Orientační běh je závod, na jehož startu obdrží účastníci mapu, a jejich úkolem je v terénu, který obvykle neznají, najít podle stanoveného pořadí všechna kontrolní stanoviště. Ta poznáte podle charakteristických oranžově-bílých značek, tzv. lampikteré jsou také poznávacím znamením milovníků tohoto sportu. Malé lampionky se často nadšencům bimbají třeba jako ozdoba na batůžku.

Pro tenhle sport se hodí fyzická kondice a kromě orientačního smyslu také odvaha zažít dobrodružství. „U mě se minimálně počet startů rovná počtu bloudění. Někdy jsem to stihl i víckrát za etapu,“ říká Bauer.

„Když se trošičku ztratím, jsem nadšený. Je to hodně pozitivní stav. Mě orientační běh strašně baví. Dostal jsem se k němu jak slepý k houslím tím, že se to ve Slovanu praktikovalo. Vypustili nás do lesa s orientační mapou, která je v detailech diametrálně odlišná od normální turistické mapy. Někdo se vrátil, někdo se vrátil mnohem později. A někdo se nevrátil a šli jsme ho hledat…“

Na veřejných závodech v orientačním běhu si můžete zkusit stejné trasy jako elitní závodníci, jejichž výjimečnost je nejen v rychlosti běhu, ale také v schopnosti překonávat nástrahy terénu. „Klobouk dolů, jak se lesem valí. Já běhám výrazně pomaleji,“ líčí Bauer.

Zabloudí občas všichni. A co se děje, když uprostřed lesa najednou zjistíte, že jste se odchýlili od nejlepší trasy? „U mě bloudění přichází hnedka po té euforii, kdy si říkáte: Všechno mi jde, vychází mi to, vím to skvěle. Tak v ten moment víte, že zabloudíte. To se mi stává pravidelně,“ vypráví Bauer.

„Než si uvědomíte, že bloudíte, to taky chvíli trvá. Protože se do poslední chvíle zarputile přesvědčuju, že všechno odpovídá, že všechno na mapě přesně vidím. To je takový ten klam. Pak je chvíli nervozita: rychle, rychle! Musím se dostat zpátky na správné místo! Když se to nepodaří, přecházíte od skepse: sakra! Začínáte nadávat…“

Závodnická duše i v takové chvíli radí: dostat se z toho vlastními silami! „Váháte, jestli se zeptat lidí kolem, kde vlastně jste,“ usmívá se Bauer. „Takhle jsem párkrát prohrál etapu proti Mírovi Petráskovi. On odhodil hrdost a zeptal se dětí, kde je, kdežto já jsem řekl, že dětí se ptát nebudu. Než jsem se jich po pár minutách stejně zeptal… Jakmile se srovnáte, tak to v tom lese napálíte, abyste to dohnal. A tím se vřítíte do dalšího zabloudění. A takhle to pokračuje až do cíle.“

Vyzkoušet si orientační běh může každý

V době nouzového stavu měli utrum i orientační běžci. Už je ale veseleji a v době, kdy se už volněji dýchá, si může každý vyzkoušet i tuhle atrakci. Pro začátek můžete vyrazit do některého z tzv. areálů pevných kontrol.

„Jde o poměrně novou aktivitu Českého svazu orientačních sportů. Jejich idea spočívá v tom, že v terénu poblíž center měst jsou napevno umístěny kontroly,“ vysvětluje se na svazových stránkách s tím, že nejčastěji jde o dřevěné kůly.

„Mapy k terénu s pevnými kontrolami jsou k dostání zdarma na určených místech: v informačních či sportovních centrech nebo restauracích. Návštěvníci terénu se pak mohou vlastním tempem vydat a vyzkoušet si tak orientaci s mapou.“

Pokud máte chuť, stačí si do internetového vyhledávače zadat heslo „areály pevných kontrol“ s názvem vašeho města a můžete vyrazit. Pokud byste si chtěli zkusit i závody, můžete se přihlásit do kategorie C pro příchozí. To však bude nejdřív možné zřejmě koncem léta.

Mimochodem, v příštím roce v červenci se v unikátních terénech Kokořínska a Jizerských hor uskuteční světový šampionát. „Já se k němu hodně upínám. Když mě ze svazu pozvali na křest knížky, říkal jsem si: Á, už se o mně ví,“ říká Bauer s úsměvem. „Telefonní číslo na mě mají, za rok možná budou volat z jiného důvodu…“