Slovenský masér se na Vueltě stará o hvězdu. U Sagana se nadřu víc, tvrdí | iSport.cz

Polský závodník Rafal Majka se v posledním stoupání čtvrteční horské etapy dost snažil, aby se držel se silnou skupinou, v níž byl i vedoucí Primož Roglič. Pro slovenského fyzioterapeuta Petera Kalányho to pak znamenalo hodně práce. Je totiž dvorním masérem Poláka ve stáji Bora-hansgrohe. Týmu, v němž hlavní roli hraje Peter Sagan. I o jeho pořádná stehna se dřív staral. „Když to porovnám s Majkou, Peťova stehna jsou těžší, když je chytím, a svalů je tam víc. Takže určitě se víc nadřu u Peťa,“ přibližuje Kalány.

Jak dlouho už v Boře pracujete?

„Třetí sezonu, letí to. Smlouvu mám ještě na dva roky, takže když se nic nestane, budu tady pět let. Zatím jsem spokojený, všechno je fajn.“

Jak jste se k této práci dostal?

„Znám Peťa a další kluky už dlouho, oni mi dali tu možnost zkusit to v týmu. Už když jsme byli děti, jezdili jsme spolu na kole. Dostal jsem se k nim přes Michaela Koláře (bývalý slovenský profesionál), kterého znám nejdýl. Pořád jsme taková parta kamarádů, která spolu občas jezdí na dovolené, a trávíme spolu volný čas.“

Kolik je momentálně v Boře Slováků mimo závodníky?

„Je nás tady pět.“

Vuelta je vaše kolikátá Grand Tour?

„Já už to ani nepočítám, myslím, že osmá nebo devátá. Jeden rok jsem to měl tak, že jsem byl na všech třech. Letos je to druhá.“

Která byla úplně první?

„Moje první Grand Tour bylo italské Giro. Tento rok mám Giro a Vueltu. Ale letos jezdím hlavně s Rafalem Majkou. S Peterem nemám až tolik závodů. Je to tak od minulé sezony, kdy jezdím s Majkou jako osobní fyzio. Ale dělám i normálně jako ostatní kolegové, jen se víc starám o něj.“

Jaké to je pracovat s profesionálními cyklisty?

„Snažíme se jim udělat takový servis, aby se nemuseli o nic starat, jen se soustředili na kolo. Všechno mají zabezpečené, takže myslím, že mají všechno, co mají mít.“

Měl jste už dřív zkušenosti s profesionálním sportem?

„Pracoval jsem i v Tinkoffu, předtím jsem začínal v malých týmech, zaučoval jsem se. Šlo to postupně. Nebylo to tak, že by mě hned jako nováčka dali do velkého týmu, také jsem si prošel menšími, masíroval jsem i doma. A díky klukům jsem teď tam, kde jsem.“

Kdo ze známých cyklistů vám prošel pod rukama?

„Celkem dost. Masíroval jsem i Zdeňka Štybara, Leopolda Königa, když byl u nás, Jana Bártu i Romana Kreuzigera. Takže se dá říct, že skoro všechny Čechy. Je toho už spousta. Tady v týmu všechny, předtím v Tinkoffu. Může to být nějakých sto cyklistů, které jsem měl na masážním stole.“

U cyklistů jde asi především o masáž nohou, že?

„Ano, základ jsou nohy. Ale když potřebují i něco jiného, třeba záda, tak děláme i jiné masáže. Každému se věnujeme minimálně hodinu, když je čas. Někdy sice tolik času není, ale snažíme se opravdu tu hodinu a víc.“

To musí být fyzicky náročné i pro maséra. Jak to zvládáte?

„Člověk si na to musí zvyknout. Navíc je tady náročné cestování, někdy jsme i měsíc pryč. Ale je to zajímavá práce, nemůžu si stěžovat. Já jsem spokojený.“

Peter Sagan je sprinter, tam asi bude trochu náročnější po závodě rozmasírovat stehna, že?

(úsměv) „To určitě. Když to porovnám s Majkou, stehna jsou i těžší, když je chytím, a těch svalů je tam víc. Takže určitě se víc nadřu u Peťa, než když masíruju Majku.“

Má Peter nějaké speciální požadavky?

„Ne, to vůbec. Myslím si, že Peter se vůbec nemění a pořád je takový člověk, jako byl, čehož si lidé na něm velmi cení. Nemá žádné speciální požadavky, je jako každý jiný cyklista.“

Jaké to je vyrůstat s někým, z koho se potom stane takováhle hvězda?

„Je to pěkné, určitě mu to přeju, jsme za něj rádi, že je úspěšný. A je to fajn, že jsme v týmu i kamarádi, nejenom kolegové. Někdy je to i lepší, protože když jsme déle pryč, jsme tady jako taková menší rodina. Známe se už dlouho. Ale tento rok už s klukama až tolik nejezdím, mám jiný program, protože Rafa jezdí spíš těžší etapáky. Ale vždy když se potkáme, jsme rádi, je to fajn.“

Najdete si i během závodů čas, třeba při večeři, si společně sednout, popovídat?

„Určitě ano. I když při závodech toho času není zase tolik. Ale vždycky si najdeme čas, kdy jsme po závodě aspoň na chvíli spolu, povyprávíme si, co bylo, co je nového, jak se máme. Je to každý den v podstatě to stejné.“

Peter je známý tím, že dělá hodně vtípků. Stalo se vám třeba někdy při masáži, že vás na něčem nachytal?

„Ano, on pořád něco vymýšlí. Ale je to fajn, aspoň to není jen o té práci, ale máme občas i zábavu. To je v cyklistice důležité, abychom si to občas i užili.“

Vzpomenete si na něco konkrétního?

„Ufff… Vždy, když ho masíruju, dělám nohy zepředu. A když jsem jednou takto domasíroval nohy, tak mi řekl, že jsem ještě jednu nohu zapomněl. Normálně vím, že to není pravda, ale tady se stalo, že jsem mu jednu nohu dělal dvakrát. A on se až na konci začal smát a řekl mi, že mě nachytal.“

Cyklisté nestráví příliš času doma. Jak je to u ostatního personálu v týmu, konkrétně u vás?

„Jsem s týmem 180 dní, plus deset dvacet dní navíc na nějaký kemp. Ostatní dny jsem doma, což je celkem dost. Nejsem jediný, mají to tak i cyklisté. Člověk si na to musí zvyknout a nevnímat to, že není doma. Někdy je to těžší, když už jsem pryč víc než měsíc. Ale o to víc si pak užívám, když jsem doma s rodinou. Dá se na to zvyknout.“

Spolupracujete i se slovenským národním týmem? Chystáte se za nedlouho i na mistrovství světa?

„Ano, jezdím každý rok, většinou jsme tam dva, ještě Peterův masér Maroš Hlad. Takže po Vueltě budu zase jen pár dní doma a pak letím do Anglie s národním týmem.“

Byl jste i u některých ze tří Peterových titulů mistra světa?

„První jsem nebyl, ale ty dva další jsem absolvoval také.“

Jaké to bylo?

„Bylo to něco úplně jiného. I pro mě to byl jeden z nejlepších momentů v cyklistice. Všichni jsme si to užili a doufám, že se to povede i tento rok.“

Slováci v týmu Bora-hansgrohe Závodníci: Peter Sagan, Juraj Sagan, Erik Baška

Ostatní: Ján Valach (sportovní ředitel), Maroš Hlad (masér), Peter Kalány (masér), Ján Bachleda (mechanik), Milan Sihelský (šéf kuchyňského kamionu)