Šampion Vuelty! Bývalý skokan Roglič je přátelský lídr, co umí srovnat tým | iSport.cz

Jeho původním sportem byly skoky na lyžích. Ošklivý pád na můstku v Planici však způsobil, že se nyní nepouští zeshora dolů, ale dost často se „škrábe“ do prudkých stoupání. A na kole. Primož Roglič vyměnil v roce 2011 skoky za silniční bicykl a od roku 2013 je z něj profesionální závodník.

„Co se událo za posledních sedm osm let? Stalo se toho hodně. Místo lyží mám kolo, začal jsem závodit úplně od začátku, stával se ze mě větší a větší profesionál a teď jsem tady. A mám ty nejlepší kluky v týmu,“ pochvaloval si čerstvě korunovaný vítěz Vuelty.

Jasný cíl: na vítězství

Na to, že býval skokanem na lyžích, je patřičně hrdý. A dával to vždy najevo. Jeho typickou oslavou po vyhrané etapě či závodu bylo doskočení na „bednu“ do telemarku. Ještě na jaře na Giru takto Roglič slavil, v průběhu Vuelty ale tento zvyk vymizel, navíc nebylo možné z jeho tváře vyčíst ani příliš radosti. Až se na to začali všichni vyptávat.

„Usmíval jsem se mimo dohled lidí. Je krásný pocit být jako lídr v červeném dresu. A doufám, že v neděli se budu smát mnohem víc,“ vysvětloval devětadvacetiletý závodník po sobotní etapě. I zde se dodržuje zvyk, že v té poslední už se o celkové prvenství nezávodí a platí výsledky ze soboty. Přesto byl Roglič opatrný a stejně jako celou Vueltu plně soustředěný až do samého závěru.

Poučil se totiž z chyb svých i týmu z Gira, kde mu nakonec patřilo třetí místo, i když útočil na vítězství. Ve Španělsku věděl své. „Být na pódiu je krásná věc, ale tam už jsem byl na Giru. Teď chci vyhrát,“ prohlásil jasně před startem španělské Grand Tour.

Duše lídra

Tým Jumbo-Visma, za který Roglič jezdí, měl na začátku závodu jako hlavního lídra Stevena Kruijswijka. Po jeho odstoupení byl jasnou volbou slovinský cyklista. „Je typ šampiona, opravdu extrémně soustředěný na to, co dělá. Je to rozhodně perfekcionista, s kolem, s jídlem, tréninkovými dávkami, prostě se vším,“ vysvětlil sportovní ředitel týmu Jumbo-Visma Eddy Engels.

Jako lídr si Slovinec umí srovnat tým, jak je potřeba, zároveň ale dokáže být přátelský. „Je jako každý jiný. To je jeho silná stránka, že stojí nohama pevně na zemi. Když hovoří, je to vždycky k věci. A říká správné věci. Je to velmi milý chlapec, po většinu času uvolněný, dobře vychází s ostatními jezdci i s realizačním týmem. Je velmi společenský. A když jsou chvíle k relaxaci, užívá si dobré věci v životě, umí žít i život mimo cyklistiku,“ přiblížil šampiona Engels.

Rodina na cestách

Život s profesionálním sportovcem není vždy snadná věc. Své o tom ví Rogličova partnerka Lora Klincová, sama bývalá volejbalistka. Už dříve ji závodník na sociálních sítích označoval za svou největší fanynku, jezdila s ním na mnoho závodů. V červnu se fanklub rozrostl, na Vueltě byl už i jeho syn Lev. Fanoušci jsou oba opravdu skalní. V sobotu na tátu trpělivě vyčkávali v nadmořské výšce 1750 metrů v poměrně velké zimě v nafukovacím stanu sloužícím jako tiskové středisko. „Je na něm vidět, že je teď víc zaměřený na rodinu, ale to je přirozená věc, když se stanete rodičem,“ potvrdil sportovní ředitel.

Orel nad Galibierem

Na třítýdenních etapových závodech se dost často stává, že lídr má nejen růžový, žlutý či červený dres (Giro d´Italia, Tour de France, Vuelta a España), ale také kolo vyvedené v této barvě. Roglič měl ale pouze červené omotávky. Dost možná z pověrčivosti, nebo proto, aby byla vidět jiná ozdoba jeho pracovního nástroje. Tím je orel nad Galibierem symbolizující první etapové vítězství na Tour de France v roce 2017. Přibude nyní třeba býk?

PRIMOŽ ROGLIČ

Narozen: 29. října 1989 (29 let), Trbovlje, Slovinsko

Výška/váha: 177 cm/65 kg

Disciplína: silniční cyklistika

Tým: Jumbo-Visma

Největší úspěchy: celkové vítězství na Vuelta a España (2019), dvě etapová vítězství na Tour de France (2017, 2018), tři etapová vítězství na Giro d´Italia (2016, 2019), jedno etapové vítězství na Vuelta a España (2019), vítěz Kolem Romandie (2018, 2019), Tirreno-Adriatico (2019), Itzuila Basque Country (2018), UAE Tour (2019)

Nejlepší umístění na Grand Tour: Vuelta a España 1. místo (2019), Giro d´Italia 3. místo (2019), Tour de France 4. místo (2018)