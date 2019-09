Mistryně světa Kozlíková: hořký závěr, láska ke kouči i její současný život | iSport.cz

Byl to paradox. Jak dnes přiznává, při působení v cizině zažívala Kozlíková lepší atmosféru než v domácích podmínkách. „Já se ve všech zahraničních týmech cítila daleko líp. Zažila jsem lepší chování, vzájemnou úctu. Chovali se ke mně jako k vlastní a doma jsem často zažívala hořkou realitu,“ vypráví cyklistka, která zářila na silnici i na dráze.

I to vedlo k tomu, že se rozhodla kariéru ukončit a cyklistický svět opustit. „Já prostě nemám ráda, když se k sobě lidi chovají hnusně. Ubíjelo mě to. Proto když dnes dostanu otázku, proč nedělám trenérku, říkám, že by mě to prostředí možná zničilo.“

Ke konci kariéry přispěla i tragédie v životě jejího trenéra Břetislava Usnula, kterému tragicky zahynul syn Jan. Vztah Usnula a Kozlíkové postupně přerostl v lásku, v dubnu 2014 se vzali.

„Byla mezi námi vzájemná důvěra, dobře jsme spolu komunikovali, měli jsme podobné názory. Někdy to občas i jiskřilo, protože já viděla závod nějak z toho kola a Břeťa z pozice trenéra třeba jinak. Ale to je normální. Postupně se vše někam posouvalo, ale definitivně nás spojilo to, co se stalo Honzovi. Jsem ráda, že jsme k sobě našli cestu. Máme hezké manželství a vyhovujeme si,“ popsala Kozlíková.

Hned po zásadním rozhodnutí o konci kariéry věděla, co bude další náplní jejího života. S partnerem postavili penzion, který dodnes provozují. „Vybudovali jsme ho prakticky na zelené louce. Na samotě u lesa, kde nikdy nic takového nestálo. Ale říkali jsme si, že kolem vede mezinárodní cyklostezka v krásné přírodě a cyklisté by si k nám mohli najít cestu. Nebyla tu elektrika, voda, jen štěrková cesta. Ale všechno se postupně podařilo a dnes to funguje hezky. Je to pro mě velké zadostiučinění,“ říká pyšně.