Sagan, Štybar, Kreuziger a spol. Hvězdy pojedou o tituly v Opočně

Kromě největších hvězd zamíří pod Orlické hory téměř čtyři sta dalších cyklistů a cyklistek z obou zemí. Pro některé to bude generálka na Tour de France a další významné závody, pro jiné půjde o první vrchol sezony. V okolí Opočna se ovšem bude také bojovat o nominaci na olympijské hry v Tokiu. Česká republika má pro závod pod horou Fudži zajištěna tři místa pro muže a jedno pro ženy. Slovensko má dvě místa pro muže.

ŠKODA AUTO mistrovství v silniční cyklistice 2020 bude významnou událostí v moderní historii města Opočna. „V posledních letech se společné šampionáty pořádají v cyklisticky silných regionech. Žiar nad Hronom, Plzeň i Trnava jsou úzce spjaty s cyklistikou. Právě tam vyrostly největší hvězdy našeho sportu a tam také působí velké kluby. Těší nás, že tentokrát přišli s myšlenkou uspořádat šampionát organizátoři z Královéhradeckého kraje, protože právě tam sídlí nejúspěšnější český tým posledních let Elkov Kasper. Těšíme se na závody v Opočně i na další nezapomenutelné cyklistické okamžiky. Účast závodníků jako Peter Sagan nebo Roman Kreuziger určitě potěší nejen skvělé fanoušky v regionu Královéhradeckého kraje, ale také všechny ostatní nejen z České republiky,“ řekl prezident Českého svazu cyklistiky Petr Marek.

Organizátoři z HK cyklo, kteří řídí profesionální tým Elkov Kasper (v minulé sezoně vystupující ještě pod názvem Elkov Author), region dokonale znají. Nakonec se rozhodli pro osvědčené město Opočno. V minulosti se právě pod Orlickými horami uskutečnilo několik cyklistických závodů, včetně podniků, zařazených do kalendáře UCI, ale také závodů o body do Českého poháru.

Do Opočna už v minulosti zavítaly pelotony Závodu míru a v nedávné minulosti známá East Bohemia Tour. „Uspořádat mistrovský závod přímo v Hradci Králové by bylo z hlediska logistiky velmi náročné. Vhodnou destinací se nám proto jevilo Opočno, které je od krajského města vzdálené pouhých třicet kilometrů. Velmi dobře ho známe, je vyzkoušené a víme, že zde dokážeme připravit potřebné zázemí pro uspořádání této velké události,“ říká ředitel ŠKODA AUTO MSC 2020 Miloš Židík.

Šampionát bude mít tradičně dvě části. Začne se časovkami a vyvrcholí víkendovými závody s hromadným startem. Na rozdíl od minulých let bude celý program probíhat přímo v Opočně a okolí, kde organizátoři vybrali zajímavé tratě. Časovky se pojedou 18. června 2020 z Opočna směrem do Třebechovic pod Orebem a zpět. Elitní kategorii mužů čeká více než čtyřicetikilometrová jízda proti chronometru na mírně zvlněné trati.

V souboji o mistrovské dresy v závodě s hromadným startem čeká cyklisty dvanáctikilometrový okruh v okolí Opočna. Muži ho v neděli 21. června 2020 absolvují celkem šestnáctkrát. Zda se podaří obhájit tituly Františku Sisrovi a Juraji Saganovi, to bude jasné po odjetí 192 kilometrů.

„Na trati je jedno prudší stoupání, které může výrazně ovlivnit průběh závodu. Zejména v závěrečných okruzích, kdy už budou mít cyklisté v nohách slušnou porci kilometrů. Právě tam se může peloton začít trhat. Dalším faktorem bude vítr, i na něj si budou muset dát závodníci velký pozor. Tipovat vítěze před závodem tak bude velmi těžké. Šanci prosadit se budou mít typičtí klasikáři, ale může se klidně stát, že závod se bude rozhodovat až ve spurtu větší skupiny,“ přibližuje Židík.

Ve srovnání s rokem 2019 došlo v programu šampionátu k jedné výrazné změně. V Trnavě v tomto roce chyběly na startu kvůli kolizi termínů šampionátu a Evropských her v Minsku nejlepší ženy. Proto organizátoři uspořádali samostatné závody pro kategorii mužů do 23 let. V Opočně ženy nebudou chybět, takže v neděli se opět pojede společný závod kategorie elite a kategorie do 23 let.

Organizátoři věří, že si cestu do Opočna najdou tisíce fanoušků a připravují pro ně doprovodný program. V prostoru startu a cíle nebude chybět velká fanzóna, o další se uvažuje v prudkém stoupání přímo u trati. V průběhu volného dne v pátek 19. června 2020 budou připraveny dětské závody, které budou otevřeny pro všechny malé nadšence cyklistiky.

Na šampionátu v Opočně se budou chtít prosadit zejména jezdci pořádajícího týmu Elkov Kasper. Jan Bárta bude obhajovat český mistrovský titul v časovce, František Sisr pak v elitním závodě s hromadným startem. Lídři královéhradeckého týmu tratě pochopitelně velmi dobře znají. „Na silnicích v Opočně a jeho okolí jsme absolvovali desítky tréninků. Mistrovství republiky je pro nás všechny velikou výzvou, jeden z vrcholů sezony. Víme, že se na nás bude v domácím prostředí soustředit veliká pozornost, proto se musíme na šampionát dobře připravit. Především soupeři z týmů World Tour nám nedají nic zadarmo. My se ale s tlakem dokážeme vyrovnat,“ tvrdí František Sisr.

„Cíl je jasný – pokusíme se v závodech obhájit tituly. Víme, že nás v Opočně čeká prakticky domácí závod. Pro nás to bude proto o něco těžší, musíme se vypořádat s větším tlakem. Zároveň, ale díky domácímu prostředí budeme mít větší motivaci a chuť závodit. Chtěl bych se i díky mistrovství republiky nominovat na olympijské hry, to je můj hlavní cíl pro rok 2020,“ uvedl Bárta.

V týmu Elkov Kasper je více závodníků, kteří mají ambici získat mistrovský titul. Už dnes se spekuluje, zda závod mužů skončí hromadným spurtem. V tu chvíli by byl vážnym adeptem na zlato Alois Kaňkovský, jeden z nejrychlejších mužů Elkovu. „Český a slovenský balík dobře znám, ani v minulosti se nekonal hromadný spurt. Do cíle jezdí peloton hodně potrhaný, balík nebude spurtovat podle mě ani tentokrát a vítěz bude z nějaké menší skupiny,“ zasmál se Kaňkovský, který se do pelotonu vrací po vážném zranění z minulé sezóny.