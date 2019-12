Tajemný König. Vyprší mu smlouva, s týmem nekomunikuje. Konec kariéry?

Už víc než rok je to záhada. Co je s Leopoldem Königem, někdejší českou cyklistickou hvězdou, vítězem etapy na Vueltě 2013? Bude ještě závodit? Tyto otázky zůstávají nezodpovězeny, sám sportovec totiž žádné informace o sobě neposkytuje. Jisté tak je jen to, že na konci roku mu vyprší kontrakt v týmu Bora-hansgrohe. Bude to i konec jeho kariéry, jejíž část strávil v nejbohatší cyklistické stáji Sky (dnes Ineos)?