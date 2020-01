Přestup Vakoče potvrzen: Budu jezdit s fenoménem! Čeká ho i role lídra

Pro některé to může být krok zpět. Ne ale pro Petra Vakoče samotného. Českému závodníkovi 31. prosince vypršela smlouva v týmu Deceuninck-Quick Step, ve kterém strávil předchozích šest let. A od ledna je členem týmu Alpecin-Fenix vystavěného kolem současné cyklistické superstar Mathieu van der Poela. Tento tým však nepatří do kategorie World Tour, tedy té nejvyšší.

Co to znamená? Toto belgické seskupení nemá automatickou účast na nejvýznamnějších silničních závodech a musí tak čekat na pozvánky organizátorů. S Van der Poelem v čele by to ale neměl většinou být problém.

„Budu závodit po boku fenomenálního Mathieu van der Poela, na což se ohromně těším. Díky tomu také budu mít možnost startovat na těch největších jednorázových závodech. Co se týče závodního programu, bude to pro mě výborné, dostanu se na všechny své oblíbení závody,“ těší cyklistu, který se radoval z vítězství naposledy na Brabantském šípu v roce 2016. Mimochodem, stejný podnik ovládl v minulé sezoně právě Van der Poel.

„Co se týče jednorázovek, nebude v podstatě žádná změna oproti sezoně 2019. Naopak budu mít více prostoru. Jednak se budu snažit pomoct Mathieumu vyhrát ty největší závody, ale zároveň budu mít mnoho možností, kdy budu lídrem já. A na tuhle roli se hodně těším,“ upřesnil ještě Vakoč.

Po šesti letech strávených v zaběhnutém a úspěšném týmu je připraven na nové výzvy. „Budu součástí mladého ambiciózního týmu, který se dere nahoru a má za sebou velmi úspěšný úvodní rok v prokontinentálním žebříčku. Tento rok opět míří výš, měli bychom mít velice hezký závodní program.“

Rodák z Prahy, jenž se v minulém roce úspěšně vrátil do pelotonu po těžkém zranění páteře, které utrpěl začátkem roku 2018 na tréninkovém kempu, nezapomněl poděkovat svému bývalému zaměstnavateli.

„Odejít nebylo to vůbec lehké rozhodnutí. Deceuninck-Quick Step se za ty roky stal mou druhou rodinou. Nejdřív jsem tam svou kariéru zahájil a mohl jsem se rozvíjet jako jezdec po boku těch nejlepších závodníků, byl jsem součástí neuvěřitelného úspěchu, kterého jsme za posledních šest let dosáhli. Zároveň jsem vděčný i za to, že jsem tam kariéru mohl nejen začít, ale i restartovat, že mě Quick Step po zranění podržel a za to, že mi dal možnost vrátit se zpět do plné formy a opět závodit. Takže pro mě to byla úžasná zkušenost a opravdu skvěle strávené roky.“