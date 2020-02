Král zůstává králem. Van der Poel se znovu stal mistrem světa v cyklokrosu

Ani jeden ze tří českých reprezentantů náročný závod na rozblácené trati nedokončil. Jan Nesvadba, Michael Boroš i překvapivý mistr republiky Emil Hekele byli v závěru kvůli velké časové ztrátě staženi z trati.

Pětadvacetiletý Van der Poel, který se prosazuje i na silnici a v závodech horských kol, navázal na pět let starý titul z Tábora a loňský triumf z dánského Bogense.

„Myslím, že se mi povedlo zajet dokonalý závod. Cítil jsem se opravdu výborně, a když se mi podařilo v prvním kole ujet, dalo mi to křídla,“ uvedl Van der Poel, který si loni v září jel pro titul i na silničním šampionátu, ale v závěru mu úplně došly síly.

„Chtěl jsem dneska ujet hned ze začátku, protože ta trať je vážně obtížná. Bylo to jeden z nejtěžších závodů, co jsem kdy jel. Hlavně ke konci, na ty můstky se skoro nedalo vydrápat,“ řekl nizozemský univerzál, jenž se třetím titulem vyrovnal například Zdeňku Štybarovi.

Dvacetiletý Pidcock se prosadil na stupně vítězů hned ve své premiérové sezoně v elitní kategorii. Bývalý juniorský šampion a loňský vítěz závodu do 23 let získal mezi elitou první medaili pro Británii v historii. Pro silnou belgickou výpravu skončil hlavní závod nejhůř od roku 2008, kdy brala také pouze bronz.

„Věřil jsem si před startem, že bych mohl dojet v první pětce. Byl to opravdu těžký závod. Dnešní stříbro chutná do jisté míry jako vítězství. A že jsem první Brit s medailí mezi elitou? To je vážně něco, super, mám z toho velkou radost,“ prohlásil Pidcock.

Aerts netajil, že chtěl výše než na třetí místo, které mu patřilo i před rokem v Dánsku. „Od začátku jsem se snažil bojovat o zlato, jenže Mathieu byl dnes v úžasné formě a jeho technika byla opět excelentní. Snažil jsem se ho držet, ale můj motor pak neměl až takový výkon. I proto jsem nedokázal reagovat, když za to vzal Thomas. Takže výsledkem je třetí místo,“ konstatoval Aerts

Kompletní české trio bylo staženo ze závodu v průběhu pátého ze sedmi okruhů. Boroš byl sice na začátku v první dvacítce, ale propadal se pořadím čím dál hlouběji. „Byla to bída s nouzí. Je sice hezký, že jsem skončil jako nejlepší český závodník, ale dopadli jsme, jak jsme dopadli. Žádná sláva to rozhodně nebyla,“ konstatoval Nesvadba.

„Já jsem se na ten závod moc těšil a nebyl to ode mě špatný výkon. V tom bahně to ale vůbec nejelo, jel jsem doraz, nemůžu být z výkonu nespokojený, na víc jsem prostě neměl,“ uvedl dvaačtyřicetiletý domácí šampion Hekele. „Špička je absolutně někde jinde a z tohoto pohledu je tenhle výsledek pro Česko neúspěch. Soupeři jsou zkrátka lepší.“