Komplikace s koronavirem. Nevím, jak se dostanu do Itálie, říká Vakoč

Biatlon v Novém Městě na Moravě bez diváků. O osudu hokejových a fotbalových stadionů v Česku se rozhodne ve středu ráno, v zahraničí už některé zejí prázdnotou nebo se vůbec nehraje. To vše kvůli šíření koronaviru. Cyklisté ale mají jasno. Tři italské závody, u kterých nebylo až do pondělka jasné, zda se uskuteční, mají zelenou. Tím prvním je sobotní Strade Bianche, které se jede v Toskánsku, tedy mimo nejvíc zasažené oblasti. Účastnit se ho mají i někteří čeští cyklisté, jako třeba Petr Vakoč za stáj Alpecin-Fenix. „V týmu nám jen řekli, že máme dodržovat hygienická opatření jako běžně, snad jen je ještě o něco zvýšit,“ řekl závodník k doporučením svého zaměstnavatele.

Jak vás konkrétně zasáhla současná situace v Evropě týkající se šíření koronaviru?

„Až do pondělí visel otazník zejména nad italskými závody. Ale potvrdilo se, že se pojedou. Jediný problém teď je, že zrušili lety do Itálie a zatím přesně nevím, jak se tam dostanu. Ale věřím, že se to nějak vyřeší.“

Projevilo se to ve vašem týmu třeba častějšími lékařskými kontrolami?

„To ne. Máme ještě vyšší požadavky na hygienu, víc si na to dáváme pozor. Ale jako profesionální cyklisti se vždycky snažíme vyhnout riziku nákazy, snažíme se zůstat co nejvíc zdraví. Takže teď dezinfekce rukou, nepodáváme si teď ruce, když se potkáváme se členy týmu.“

Připravujete se i na alternativu, že by závody mohly být ještě na poslední chvíli zrušeny?

„Riziko tady určitě je, ale pokud k tomu dojde, budeme to řešit až v tu chvíli. Teď to vypadá, že program by měl zůstat stejný a pokud dojde ke zrušení, tak s tím bohužel nemůžeme nic udělat. Ale věřím, že závody budou pokračovat. A pokud tomu tak nebude, tak až následně budeme řešit jiný program.“

Připouštíte si v Itálii strach z nakažení koronavirem?

„Ne. Myslím si, že pokud člověk dodržuje základní hygienická opatření, tak riziko, že by se mohl nakazit, je minimální.“

Alternativa závody bez diváků by asi byla hodně nepříjemná, že?

„To by bylo, zejména u velkých závodů, kdy je atmosféra úžasná. Ale pokud by k tomu došlo, je to pořád lepší možnost, než když by byly závody zrušeny úplně.“

V cyklistice asi ani úplně nejde udělat závod bez diváků, zakázat jim, aby se přišli podívat podél cest…

„Přesně tak. Maximálně se může zamezit vstupu divákům na start, ale pochybuju, že by udělali zákaz vycházení nebo něco podobného. Ale v tuto chvíli myslím, že je to pod kontrolou a že se nebude nic moc měnit.“

Kdy se začal tento problém v cyklistice řešit? Až poté, kdy zrušili závěrečné etapy na UAE Tour ve Spojených arabských emirátech? Nebo vás na zvýšená hygienická opatření upozorňovali už dříve?

„Ihned poté, co jsme zjistili, jaká jsou opatření v Itálii a jak tam nákaza vypadá, se vyskytl strach, zda se budou italské závody konat. Ale vzhledem k tomu, jaká opatření máme v týmu i normálně, se prakticky nic nezměnilo.“

V cyklistických týmech je spousta Italů, nejen cyklistů, ale i ostatního personálu. Jsou třeba proto větší obavy, ptáte se jich třeba, jestli nebyli doma v Itálii a podobně?

„To ne. Myslím, že z hlediska statistiky ta čísla nejsou nijak ohromná a nemá na to vliv, zda je člověk Ital nebo ne.“

Jarní klasiky jsou teď jedna věc, ale co závody Grand Tour jako Giro d´Italia či Tour de France? Mohlo by dojít k jejich zrušení?

„Daná varianta určitě existuje. Ale je brzy předvídat. My jako závodníci stejně nemůžeme nic ovlivnit.“

Na zmiňované UAE Tour, kde byl i další Čech Jan Hirt, zůstali cyklisté několik dní v karanténě na hotelu. Dovedete si představit, že byste byl takto někde zavřený?

„Je to hodně frustrující situace. Kluci neměli šanci trénovat. Hrozilo, že je třeba nechají čtrnáct dnů na hotelu. Musel to být velice stresující moment. Jsem rád, že už většina mohla odletět.“

Je v tomto případě panika horší než samotná nemoc?

„Považuji mediální šílenství za přehnané. Neberu epidemii na lehkou váhu, ale nejeví se jako extrémně nebezpečná nemoc. Z dat, která jsou k dispozici, je riziko pro zdravou populaci minimální. Pokud člověk dbá na hygienická opatření a snaží se posílit imunitu, nemusí žít v panice a může fungovat normálně.“