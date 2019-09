Fenomén spaní v přírodě. Nastudujte si svá práva a hlavně se nehádejte | iSport.cz

Svoje první přespání pod širákem jsem absolvovala letos, ve svých 29 letech. Podle některých to je pěkně pozdě, protože přece na táboře spal pod širákem každý a nic na tom není. Abych to upřesnila – na táboře jsem nikdy nebyla a navíc – nechci spát jen tak někde na louce, ale v divočině, aspoň kolik naše přírodní podmínky dovolí.

Pak mi pár let trvalo, než jsem na tuto akci sehnala parťačku. Když se to povedlo, zlomila jsem si nohu a další rok jsme prostě nějak nedaly dohromady termín. Podařilo se to až letos. Před akcí jsem samozřejmě studovala, co, jak a kde si při nocování na horách můžeme dovolit…

S batohem"na bivak" není problém absolvovat celodenní túru • Foto Karolína Hornová

Ještě nocuji, nebo už tábořím?

Tato otázka je – navzdory veškerým našim předchozím zkušenostem s jazyky úřednických i právnických kmenů – snadno zodpověditelná. V dokumentu Soubor stanovisek k zákonu o ochraně přírody a krajiny MŽP z roku 2005 najdeme jasnou definici:

• „Táboření je souhrn různých činností umožňujících vícedenní pobyt v přírodě spojených s možností přespání, a to obvykle ve stanech nebo jiných přístřešcích (stavění stanů, příprava stravy, hygiena, likvidace odpadků apod.).“

• Nocování je oproti tomu jednorázové přespání bez znaků dlouhodobějšího pobytu. (Tedy třeba na karimatce ve „žďáráku“, někteří zmiňují i hamaku, ale s tou si dejte pozor, jak ji zavěšujete, a zda tím třeba neničíte kůru stromů.)

Pokud na místě spíte jednu noc, máte, zdá se vyhráno. Samozřejmě i zde může docházet k nejrůznějším žabomyším a často zbytečným oplétačkám, odvíjejícím se třeba i na momentální náladě případného strážce a asertivitě, případně agresivitě nocležníka. Tu a tam tak dochází ke sporům, třeba o to, jak je tedy vlastně definován přístřešek – tedy jestli jím může například být i „žďárák“ s výztuhou nebo přehozená celta.

Neprovokujte aneb zapovězené aktivity Rozdělávání ohně je povoleno 50 metrů od lesa. V národních parcích a CHKO jen na povolených místech (ohništích). Neměli byste si tedy ani zapalovat cigarety. Klestí z lesa na ohniště může být pouze nasbírané a mít do 7 cm v průměru – žádné řezání a kácení! Odpad si pěkně odneste, biologický odpad zahrabejte. Houby a lesní plody sbírejte v CHKO nebo soukromých lesích, v první zóně národního parku byste neměli (natož, abyste přitom poškozovali porost). Při střetu se „zákonem“ (strážce, majitel pozemku, úředník) se nehádejte, ale informujte, že jste poučeni o pravidlech a ráno po vás nezbude ani památky a vše uklidíte. Na obecním nebo soukromém pozemku je nocování možné, ale je doporučeno se vždy předem dovolit na obecním úřadě nebo u majitele.

Nocování v první zóně NP – ano, nebo ne?

Zákon 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny zakazuje v chráněných krajinných oblastech, národních parcích a rezervacích táboření – nikoli nocování. (Pojem bivakování český zákoník vůbec nezná.) Výjimku pak tvoří území s mimořádnou ochranou, jako je například první zóna národního parku (více v boxu) nebo území se speciálním interním nařízením - jako třeba NP České Švýcarsko, kde platí zákaz

Nocování v KRNAPu Odpovídal Radek Drahný, tiskový mluvčí Krkonošského národního parku. • KRNAP plánuje změnu zonace – jaký režim bude v tzv. klidových územích? „V 1. zóně, tedy budoucích klidových územích nebude možné bivakovat/nocovat ve volném terénu. Na ostatním území to lze za dodržení dalších omezení (ničení vegetace, rušení zvláště chráněných druhů živočichů atd.).“ • Jak poznám, v jaké jsem zóně? „Zonace je vyznačena tabulkou v terénu i ve všech dobrých turistických mapách a budou tam i klidová území.“ • Jaké jsou sankce, poruším-li zákon? „Za porušení zákona je možné na místě v příkazním řízení uložit pokutu do 2000 korun, a nebo zahájit správní řízení. V něm se pokuty pohybují v řádu desítek tisíc korun v závislosti na místě a typu přestupku.“

vstupu mimo značené turistické cesty. Nabízí se tedy otázka, zda je v těchto případech nocování přímo na cestě povoleno. Teoreticky ano. To, zda je spaní například na lavičce u vyhlídky nocováním, nebo zda je nocováním i to, když pouze ležíte a nespíte, může být předmětem bez nadsázky filozofických disputací. Je už na každém, zda má potřebu pokoušet osud, benevolenci správců území i svoje nervy.

Nicméně, ohleduplný nocležník a strážce národního parku mají většinou společnou vášeň – lásku k přírodě. „Ano, na pochůzkách potkávám bivakáře. Většina z nich dodržuje pravidla, a pokud z nich lehce vybočí, končí naše setkání většinou domluvou a pokračováním v cestě. Někdy i tipem na dobré místo, kde přespat. V praxi je opravdu rozdíl, pokud potkám slušného člověka, který porušuje některé z pravidel nevědomky, nebo třeba partu Poláků, kteří si v první zóně rozdělají ohníček. Je to i o zdravém rozumu a vzájemném respektu – vyhrožováním soudem či hádkami si nikdo nepomůže,“ říká jeden ze strážců parku KRNAP, kterého jsme oslovili e-mailem, a který si nepřál být jmenován.

Strážce se vyjadřuje i k teoretické otázce spaní přímo na turistické stezce: „I na takové ptáčky občas narážíme. Ze zákona na ně sice „nemůžeme“, ale vždycky se zeptám, zda vědí, kde jsou, a co dělají. A zda třeba nehodlají za hodinku zalézt támhle do kosodřeviny. Jednou jsem narazil na lidi, kteří v dobré víře spali přímo na asfaltové turistické cestě, kde my ale samozřejmě projíždíme auty. To je život ohrožující nápad, před jehož realizací bych rád vaše čtenáře varoval.“

V první zóně národního parku lze teoreticky nocovat jen na značené cestě • Foto Karolína Hornová

Poprvé pod širákem

Poučené radami kamarádčina otce a skalního trampa, a ověřenými informacemi, získanými přímo z KRNAPu, vydaly jsme se na místo, kde turistická cesta kopíruje hranici první zóny národního parku, a kde tudíž lze na jedné straně cesty beztrestně překročit její hranice a vkročit do volného terénu. Ba co víc, nejen vkročit, ale i nouzově přenocovat. Jelikož jsme si před akcí střihly sedmnáctikilometrový výšlap se sedmisetmetrovým převýšením hned v začátku trasy a láhev vína v batohu se pořádně pronese, bylo přespání opravdu nouzové. (Což je základní definice bivaku a samotná definice oné „nouze“ už je na „odpovědnosti každého soudruha“.)

Na místo dorážíme před osmou hodinou a těšíme se na ničím nerušený západ slunce, který nám trošku kazí parta ruských puberťáků, pořizujících si na vyhlídce selfíčka na Instagram. Po jejich odchodu už ale nikdo další nedorazí a my můžeme v klidu rozbít ležení. Ihned zjišťujeme, že si tu někdo nedávno před námi dělal ohníček, což se samozřejmě nesmí. Zároveň nás ale toto zjištění definitivně utvrdí v tom, že svým šetrným přespáním na kameni žádné zlo nečiníme a zákon neporušujeme. V noci je poměrně teplo, nicméně kolem druhé hodiny se spouští nepříjemný dvouhodinový déšť, který řádně otestoval naše vybavení.

Pokud nejste ostřílení bivakáři, kterým nevadí se probudit zimou v deštěm nacucaném spacáku, doporučuji nezapomenout před prvním nocováním v přírodě na tuto výbavu:

Nepromokavý bivakovací pytel neboli „žďárák“. Ne všechny takové jsou, některé chrání stan např. jen před jiskrami od ohně a rosou. Vsaďte na kvalitu nebo požádejte o zapůjčení ostříleného trampa. Ideálním materiálem je voděodolná membrána. (Je to jako u outdoorových bund – vybrat si lze různé vodní sloupce a úrovně prodyšnosti včetně membrány Gore-Tex. Nebojte se optat v obchodě s vybavením pro outdoor a horolezectví.)

Teplý spacák. I když je teplo, nepodceňte fakt, že na horách může být v noci deset stupňů. Nebo třeba pět. Nebo začne foukat a pršet a „pocitovka“ se ještě sníží. Osobně jsem spokojená s péřovými spacáky od české horolezecké legendy Josefa Rakoncaje.

Pár vrstev navíc – ze stejného důvodu jako v případě spacáku. Teplé merino prádlo na lyže se na spaní hodilo o srpnové noci. Zimomřivé ženy ocení i čepici a teplé ponožky.

Nafukovací karimatka. Opět jedna vychytávka „pro princezny“. Kromě toho, že v batohu téměř nezabere místo, eliminuje rozlámanost zad a výrazně zvýší chuť pokračovat po ránu v pochodu.

Celta. Hodí se jako izolace pod sebe (vyrábí se i s aluminiovou vrstvou), ale když začne pršet, je opravdu k nezaplacení – ať už si ji jen hodíte přes sebe, nebo napnete na lanka jako přístřešek.

Nepromokavý vak. V místě našeho bivaku nebylo kam schovat pohorky před deštěm a rosou, takže posloužila igelitka. Příště si beru ultralehký „loďák“, kam schovám i celý batoh a bude po starostech.