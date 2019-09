Trénuje tu Ronaldo, Salah i Djokovič. Jak to vypadá v nejlepším areálu světa? | iSport.cz

Po náročné fotbalové sezóně, v jejímž závěru utrpěl Mohamad Salah zranění hlavy, se hvězdný útočník Liverpoolu vydal do Dubaje. Chtěl si tu odpočinout a nabrat nové síly do úvodních zápasů Premier League. A to se mu bezezbytku splnit povedlo. Relaxoval na plážích, navštěvoval luxusní restaurace a udržoval se v kondici tréninky ve sportovním areálu Nad al Sheba (NAS).

Nebyla to přitom letos jeho první návštěva Dubaje. Do sportovního komplexu NAS zavítal už v lednu se svými spoluhráči z Liverpoolu. Kromě The Reds ve špičkovém areálu v minulosti trénovaly také týmy Arsenalu, Manchesteru, Realu Madrid nebo AC Milán. Během své zimní dovolené poctila sportoviště návštěvou i hvězda Juventusu Cristiano Ronaldo.

Pobyt zde však není omezen pouze na hráče fotbalu. Před časem tu pobýval i Novak Djokovic s korunním princem Dubaje nebo šampion UFC Khabib Nurmagomedov. Co je na tomto komplexu tak výjimečného, že právě zde chtějí trénovat sportovní hvězdy z celého světa?

Do dubajského areálu zavítali také fotbalisté Manchesteru United. • Foto Instagram

Komplex NAS, který se nachází v blízkosti nejdražší koňské dostihové dráhy na světě, byl navržen tak, aby byl jedním z nejlepších na světě. Rozlehlé místo zahrnuje širokou možnost využití vnitřních i venkovních sportovišť. K dispozici jsou dvě fotbalová hřiště standardu FIFA, atletická dráha, vnitřní aréna na badminton, volejbalové i futsalové hřiště nebo tělocvična pro bojová umění.

Součástí komplexu je tak také klub zdraví a lázně, kde sportovci naleznou vše, co potřebují pro regeneraci či rekonvalescenci po zranění. Jsou tu přístroje pro simulaci různých nadmořských výšek, kryoterapeutické komory (v nichž se mohou sportovci vystavit na krátkou dobu extrémně nízkým teplotám), dále tu najdete bazén, masážní koupele, saunu, páru nebo ponorný bazén. K dispozici je i tým lékařských pracovníků, kteří zde mají i svou vědeckou laboratoř.

Fotbalista Mamadou Sakho trénuje na přístroji, který umožňuje chodit nebo běhat s nižším procentem tělesné hmotnosti. • Foto Instagram

Sportovní hvězdy si místo oblíbily také kvůli příznivému počasí, které v této oblasti panuje takřka celoročně. V zimě se tu teploty na rozdíl od Evropy pohybují mezi příjemnými 22 až 24 stupni. Ovšem v létě šplhají až ke čtyřicítkám. Trénink v těchto extrémních teplotách má však také své benefity. Sportovcům může pomoci připravit se na ostrý zápas nebo závod, který bude probíhat v obdobných podmínkách.

Podle vedení NAS je jejich výhodou oproti konkurenci nejen špičkové vybavení a celoročně slunné počasí, ale také možnost zajištění soukromí jejich hvězdným hostům. NAS je privátní zařízení, které se pyšní prvotřídní ochranou svých klientů před médii i veřejností.

O tom, svědčí také fakt, že NAS nemají své webové stránky nebo možnost online rezervace, jak by se dalo očekávat u běžných sportovních areálů. Sami jsme zkusili kontaktovat sportoviště s dotazem na možnost rezervace prostřednictvím e-mailu a instagramového účtu, avšak odpovědi jsme se nedočkali. Zatrénovat si po boku Djokoviče, Ronalda či Nurmagomedova tak pro běžného smrtelníka zřejmě nebude úplně jednoduché, ať už z finančních důvodů nebo po stránce zajištění samotného pobytu.