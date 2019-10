Čech, Bolt i autobus od Jordana. Kdo v důchodu zběhl k jinému sportu a proč?

Paolo Maldini

Pro legendárního obránce Paola Maldiniho je tenis dlouholetým koníčkem. Zhruba devět let poté, co odešel do fotbalového důchodu, si však usmyslel, že si na vlastní kůži vyzkouší i dráhu profesionálního tenisty. Jeho kariéra však bohužel skončila po pouhých 43 minách poté, co byl na turnaji ve čtyřhře ATP Challenger v Miláně poražen 1-6, 1-6. "Ti, kteří znají sport, ví, že je nemožné stát se profesionál ze dne na den," prohlásil po svém debaklu pokorně.