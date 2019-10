Čech učí děti v Ugandě fotbal: v těchto podmínkách musí malí talenti žít

Libor Volf byl považován za velkou naději českého fotbalu. Do 18 let hrál v reprezentaci, avšak v té době se v něm něco zlomilo. Bez znalosti španělštiny a s chabou angličtinou se vydal do Andalusie, kde hrál fotbal ve třetí lize. Ovšem ani tady nebyl spokojený, a proto jeho další kroky směřovaly do Kanady.

Právě zde poprvé přičichnul k trenérství. Spolu se svým kamarádem začal vést tým třináctiletých kluků. Práce s dětmi ho nadchla natolik, že se rozhodl založit vlastní Volf soccer academy (VSA), která měla zdokonalovat malé hráče v jejich fobalových dovednostech.

Z tréninků pro pár dětí je dnes projekt, který má pod sebou několik stovek členů. Oddíly VSA vedou zkušení trenéři v Kanadě, Česku a díky propojení s nadací Bavubuka dokonce i v Ugandě. O to, jak vypadá trénink fotbalových nadějí v Africe, se Libor Volf podělil i na Instagramu iSport.cz.

Libor Volf učí děti v Ugandě hrát fotbal. • Foto Instagram @volfino13

Liborovy první kroky po probuzení v Kampale, hlavním městě Ugandy, směřovaly za jeho svěřenci. Ti ještě vyspávali a tak měl jejich trenér možnost divákům přiblížit, v jakých podmínkách místní žijí.

Do malého pokojíčku se musí vlézt šest dětí. Ty spí těsně vedle sebe na nevyhovujících postelích. Ranní hygiena také probíhá jinak, než jsme zvyklí u nás v Česku. Děti si čistí zuby nad jámou a namísto umyvadla s tekoucí vodou mají k dispozici pouze kanystr.

Po snídani vzal Volf své svěřence na hřiště, kde je čekal tříhodinový trénink. Kromě něho se o malé fotbalisty starají další čtyři místní trenéři. Na hřišti pilují techniku, trénují výbušnost, střílí na bránu... Ačkoliv se podmínky, v kterých trénují ugandské děti nedají srovnávat například s těmi v Evropě, je jejich hra na opravdu vysoké úrovni a Volf je přesvědčen, že by řada z nich mohla v budoucnu zamířit do kvalitních fotbalových lig.

Můžete se

přidat i vy Pokud vlastníte pár kopaček, který byste chtěli darovat dětem nebo byste si dokonce sami rádi vyzkoušeli, co obnáší trénování v Ugandě, máte příležitost. Pro bližší informace piště na mail libor@volfsoccer.com nebo na Instagram @volfino13.

Kromě tréninku se Libor s diváky na Instagramu iSport.cz podělil i o svůj zážitek z předchozího dne. Díky jeho akademiím se mu podařilo nashromáždit okolo 800 párů kopaček, které věnovali lidé z Česka, Německa a Kanady. Kopačky pak Volf převezl do Ugandy, kde je daroval místním. Radost z nových bot v očích dětí, které často musí žít v nuzných podmínkách, hovoří za vše.

Volf Soccer Academy v Ugandě navštěvuje celkem šedesát malých fotbalistů, o které se tu starají proškolení trenéři. Hlavním cílem fotbalového projektu je umožnit místním dětem rozvíjet jejich dovednosti, povzbuzovat týmovou práci, přátelství a lásku k pohybu.

Jak probíhal celý tréninkový den v Ugandě najdete ve výběrech na Instagramu iSport.cz.