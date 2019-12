Teqball jste možná už viděli, mohlo vás pobavit i kdejaké video na Youtube, ale jméno jednoho z nejdynamičtěji rozšiřujícího se sportu vás asi minulo. Řeč je o teqballu.

Představte si něco mezi nohejbalem a ping-pongem, jen stůl prohněte směrem nahoru, aby se míč za každých okolností odrazil směrem k vám. Přijmout pak každý vrácený míč se stává skutečnou výzvou.

Vlastimil Báča (33), prezident České teqballové asociace Celoživotní sportovec, (fotbal a doplňkově mnoho dalších sportů). Pracuje v nadnárodní firmě na výrobu počítačů.

Jestli vám to přijde nuda, budete překvapení. Podívejte se na nejzajímavější momenty ve videu, nebo si to zkuste sami, v Česku už to lze na čtyřech místech (Pardubice, Choceň, Praha- Mochov a Suchdol) a to díky aktivitě zakladatele České asociace teqballu, Vlastimila Báči: „Všiml jsem si videa, kde Ronaldinho hraje sport, který neznám. Zaujalo mne to, zjistil, že jde o teqball a že v Česku tento sport zatím není. Tak to celé začalo,“ a dodává, že je tomu teprve rok.

Tento sport vznikl roku 2015 v Maďarsku v hlavách tří nadšenců hrajících „nohec“ na ping-pongovém stole. Jeden z nich byl tak movitý (druhý nejbohatší Maďar), že už nic nestálo v cestě tomu vdechnout teqballu život. A daří se mu dobře, o víkendu se bude konat už třetí mistrovství světa, kterého se zúčastní týmy z 64 zemí světa a přítomen bude i jeden z nejlepších fotbalistů planety, Ronaldinho!

Česká historie je poněkud kratší a přinejmenším úsměvná. Se zájmem Vlastimila Báči přišel logicky i nápad kontaktovat zakladetele nového sportu. Ti mu nabídli vyzkoušet si „teq“ na druhém mistrovství světa ve Francii. Tak začal Báča shánět tým.

Jako přirozené mu přišlo zkusit oslovit nějaké nohejbalisty: „Skládání týmu byl trochu oříšek, představte si, že vás na sociální síti osloví chlap, kterého neznáte, nabízí vám zahrát si sport, o kterém jste v životě neslyšeli, a pohádkově nabízí účast na mistrovství světa, jen si musíte zaplatit letenky. Nepůsobilo to zrovna důvěryhodně,“ usmívá se sebekriticky nad těžkými začátky.

Nakonec se mu podařilo sestavit ne úplně košatý tým tří hráčů, včetně sebe, a začali trénovat. Pozvánka totiž platila na skutečnou účast mistrovství světa, nešlo o nějaké „zkoušení“.

Jelikož teqballový stůl stojí 60 až 80 tisíc korun, poprvé si ho novopečení reprezentanti vyzkoušeli až na onom velkém klání. Konečný výsledek svědčí o talentu, dělené deváté až 16. místo v deblu ze 42 zemí můžeme považovat za úspěch. V singlu se Čechům dobře nevedlo.

Pravidla: Hraje se fotbalovým míčem. Hrát můžete jakoukoliv částí těla, kromě rukou. Musíte dodržovat několik základních pravidel. Hráč nesmí hrát dvakrát po sobě stejnou částí těla (nárt, koleno, stehno, hlava...) a současně nesmí útočit dvakrát po sobě stejnou částí těla, přičemž na příjem a odehrání míče má povolené jeden až tři doteky. U deblu platí navíc, že spoluhráči si musí alespoň jednou nahrát.

Teqballová pravidla (v boxu vpravo) mají silný dopad na rozvoj hráčů, dělají tento sport zábavným a vyžadují velmi dobrý um zpracování míče.

Zahnutý stůl zase předvídavost, rychlost reakce a dobrý první kontakt s míčem, na který, dle Báči, český fotbal trpí: „Za půl roku s teqballem jsem udělal takový pokrok, jako ne za deset let s fotbalem, co se týká kontroly míče. Thea Gebre Selassieho to chytlo, ale stejně s námi prohrál dva párky v rohlíku,” prozrazuje pobaveně výsledek sázky Báča.

„Fyzická konstituce přitom nehraje velkou roli. Malý hráč může být skvělý nahrávač, vysoký zase smečař. Náš teqballista má 100 kilogramů, ale je to skvělý hráč, který stačí 60 kilovému klukovi s atletickou postavou. Limitující může být rozsah, ale i s tím se dá něco dělat, důležitá je chuť se zlepšovat,“ osvětluje Báča, jaké předpoklady by měl mít hráč teqballu

Teqballu propadly i fotbalové hvězdy

Teqballový stůl původně vznikl jen jako pomůcka pro fotbal. Během krátké chvíle si ho ale oblíbili hráči jako Ronaldinho, Figo, Cafu, Zidane, Puyol, Pires nebo Gallas a stali se ambasadory teqballu. K nim se pak přidávali další a další, až se z pomůcky stal plnohodnotný sport. Někteří teqball vnímají jako konkurenci, ve skutečnosti je to ale skvělý doplněk fotbalu.

I díky těmto jménům si teqball získal velkou oblibu ve světě. „Fotbalové kluby si ho chválí jako tréninkovou metodu, neboť rozvíjí schopnosti zpracování míče a hra také utužuje tým. Teqballový stůl najdete například v Realu Madrid, Manchesteru United, Barceloně , AC Milán, v Anglii je to pak Chelsea , Liverpool, Tottenham, tam je ohromná síla a propagace. Hrají ho Messi, Neymar, Mbappe nebo Joao Felix...“ vypočítává šéf České asociace teqballu.

V Mladé Boleslavi zakomponovali teq do tréninku od července. „Tam mimochodem zjistili, že teqball utužuje skvěle partu. Kluci se postupně scházejí před tréninkem, hrají a soutěží mezi sebou. Lze se jen domnívat, jak velkou mírou k jejich dobrým výsledkům přispěl právě teqball, ale věříme, že nějaký podíl má,” říká Báča.

V Čechách se v letošním turné po republice zapojily právě i domácí fotbalové osobnosti: „Teqball si zahráli zmíněný bývalý reprezentant Theo Gebre Selassie, ale také Karol Dobiáš, mistr Evropy z roku 1976, Michal Krčmář, Václav Pilař, Tomáš Souček, Jaromír Zmrhal, Lukáš Vácha, byli jsme na tréninku Sparty, Olomouce, Boleslavi - třeba Marek Matějovský je velký fanoušek teqballu a pořídil si i stůl. Jakub Podaný z Bohemians Praha se zúčastnil i našeho turnaje.“

„Teqball nemá hranic a věřím, že se dočkáme i toho, že Ronaldinho navštíví Českou republiku, kde předvede svou vytříbenou techniku,” dodává závěrem Báča.

Jak si český tým povede letos na mistrovství světa v Budapešti, můžete sledovat na sociálních sítích českého teqballu, nebo pak v sestřihu na stanici Eurosport.