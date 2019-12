Příběh loga: Nike zaplatil 35 dolarů, autor pumy „odmítl“ zbohatnout

V roce 1971 nastal další zlom. Značka Adidas pronikla na pole volnočasového oblečení a to chtělo výrazné logo. Vznikl legendární trojlístek, který navíc vystihl i atmosféru doby – tři lístky vznikly stylizací mapy světových kontinentů, symbolizují integritu i diverzitu společnosti a spojují je právě tři proužky. Logo se stalo symbolem, proniknuvším do popkultury – na prsou ho nosil Bob Marley, členové kapel The Doors nebo Sex Pistols či zpěvák David Bowie. Počátkem 70. let přestala být značka Adidas pouze pro sportovce, ale stala se – spolu s logem – symbolem určité éry. Popkulturní (i subkulturní) úspěch trojlístku odstartoval volání po novém logu pro čistě sportovní řadu. Peter Moore, kreativní ředitel značky, navrhl roku 1990 logo Adidas Performace, inspirované původními třemi pruhy. Původně společnost logo zavrhla jako nudné, ale později tuto myšlenku oživila a od roku 1997 začala logem s „horou“ (symbolizující sportovní výzvy) označovat všechny čistě sportovní kousky. Trojlístek zůstal poznávacím znamením pro kolekci Originals.

Puma: Špatné rozhodnutí obralo grafika o miliony

Když Rudolf Dassler hledal jméno pro svou novou firmu, jako první ho napadlo spojení počátečních písmen jeho jména – tedy RUDA. Nakonec ale usoudil, že by to bylo moc velké opičení po bratrovi, s nímž původně fabriku na sportovní boty založil. Jejich cesty se rozešly a Rudolfova značka měla působit jinak. Nakonec zvolil motiv pumy, zvířete známého pro svou mrštnost, obratnost a rychlost. Kromě toho se traduje, že Puma byla Rudolfova přezdívka – v rodném Herzogenaurachu byl známý jako vyhlášený sukničkář a „lovec trofejí“. První puma byla poměrně realisticky vyvedená a proskakovala velkou iniciálou „D“ na počest jména zakladatele. Později pod zvířetem přibyl nápis „PUMA“, napsaný zaobleným písmem, z něhož vychází i to dnešní.

V roce 1967 se s vlnou zjednodušování a modernizace vedení firmy rozhodlo logo zestylizovat. Rudolfův syn Gerd zavolal na pomoc kamaráda, kreslíře komiksů a karikatur Lutze Backese, který přišel s elegantní černou siluetou skákající pumy. Společnost logo přijala za své a Backesovi nabídla jeden fenik z každého prodaného produktu s tímto logem. To se grafikovi moc nezdálo a nakonec si vybral variantu 600 marek „na ruku“, sportovní boty a tašku. Kdyby se tehdy rozhodl pro první variantu, byl by z něj dnes multimilionář. Logo se se zvýšenou poptávkou po sportovních doplňcích začalo objevovat na všem od bot přes trička, bundy až po batohy a kabelky. V průběhu sedmdesátých let silueta pumy „poskočila“ trošku více do výšky a přibylo výrazné písmo, inspirované tím úplně původním. S malými změnami (např. výraznější uši a ocas v poslední době) je Backesovo logo prakticky stejné dodnes.