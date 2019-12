Nevycválaný hlas NBA. Setře LeBrona i neznámého borce, ryl do Jordana

Brutálně upřímný, zábavný. Se stejnou lehkostí, s jakou si dělá šoufky z druhých, dokáže shodit i sám sebe. Už devatenáct sezon, tedy o tři déle, než v lize sám hrával, takhle za mikrofonem televizní stanice TNT baví šestapadesátiletá legenda Charles Barkley basketbalové obecenstvo. A za tu dobu se stal skutečným hlasem NBA. Neotřelým, nenapodobitelným, kritickým i uznalým. Obtloustlý holohlavý chlapík získal coby komentátor snad ještě větší věhlas než za hráčských let. Svědčí o tom i tři ceny Emmy, které dostal.

Byla to poťouchlá gratulace ve stylu pořadu Inside NBA, kterou kdysi Charles Barkley dostal k narozeninám. „Zejtra ti bude 52, Chucku. Tvůj věk bude konečně stejný jako procento tuku v tvým těle,“ prohlásil pes Triumph, loutka stvořená k urážení hostů ve studiu. Barkley chvíli hleděl s kamennou tváří, pak se rozchechtal.

Za komentování bere ročně okolo 1,5 milionu dolarů, a ač o téhle práci mluví jako o džobu, při němž dostane za nejmíň námahy nejvíc zaplaceno, nemá to vždy snadné.

Někteří lidé dokážou mluvit hodiny, aniž by něco doopravdy řekli. Charlesi Barkleymu stačí půl minuta, aby situaci rozčísl bonmotem. Zpravidla nesmlouvavým a kategorickým, jímž jedny naštve a druhým způsobí, že je bude ještě druhý den bolet bránice. „Měl by držet hubu,“ soptí někdy hráči, jimž šlápne na kuří oko. Jen málo z „postižených“ se však dokáže zlobit dlouho.

Mnohokrát se seknul, ale zábava je nade vše

Výjimkou je Michael Jordan, Barkleyho bývalý dobrý kamarád a kumpán z originálního Dream Teamu. Tak dlouho do něj veřejně Barkley ryl, že coby majitel Charlotte je obklopený jen samými přikyvovači a nedělá dobrou práci, že se definitivně rozkmotřili. „Mojí prací je ale přeci mluvit pravdu, ne chránit kámoše… Tohle Michael nechápe,“ pokrčil rameny.

Barkleyho upřímnost i fakt, že měří každému stejně, je zcela odzbrojující. Vždyť i se svým nynějším kolegou za mikrofonem Shaquillem O´Nealem předvedl na palubovce kdysi pěstní šavlovačku a dnes si padnou do náruče.

Pro TNT byla výhra v loterii, když Barkleyho před devatenácti lety najala. Moderátor Ernie Johnson, O´Neal, další šprýmař Kenny Smith a Barkley, to je sestava, která během sezony vyšperkovává přenosy z NBA. A když nastane čas play off, neslezou po téměř dva měsíce z obrazovky vůbec. „Play off je největší zábava, ale chodit do práce 40 dní v kuse už tak ne,“ ošívá se Barkley, jehož vyznání je jediné: bavit lidi.

„Doufám a sním o tom, že se lidi při basketbalu dobře baví. A další věc: myslím, že lidé oceňují fakt, že nemám žádnou postranní agendu. Zkritizuju LeBrona Jamese stejně tak často jako nějakého neznámého borce. Jeden z důvodů, proč nenávidím média, je jejich dvojí metr. Myslí si, že kladným hrdinům může projít to, za co popotahují ty druhé. A v tohle absolutně nevěřím.“

Sám by nespočítal, kolik mylných předpovědí už vypustil z úst. Kolikrát se seknul, kolikrát někomu nechtěně ublížil. Ale stále jede dál věrný svému mottu: zábava nade vše. „Navykládal jsem řadu blbostí. Ale víte co? Lidi poznají, když chce někdo druhému ublížit a dělá si z něj srandu, nebo když se sekne při dělání legrace, ale myslí to upřímně. Myslím, že lidi jsou chytřejší než sportovní novináři a další pitomci, kteří mě kritizují,“ tvrdí a klidně se vydá na sprinterský závod se stařičkým rozhodčím Dickem Bavettou či prohlásí, že se nenají, dokud Lakers nevyhrají zápas.

Prostě se nebere vůbec vážně. Kolikrát si z něj už ve studiu utahovali kvůli jeho váze či faktu, že nikdy nevyhrál v NBA titul. A jemu je to fuk…

„Hráči vydělávají tolik peněz, komentátoři taky a vy byste chtěli po obyčejných lidech, aby se bavili, když jsou všichni tak smrtelně vážní? Vždyť přeci neléčíme rakovinu, nejsme policajti,“ tvrdí muž z lidu, jenž se vlastní nešikovností kolikrát dostane do situace, z níž není zdánlivě úniku. Jenže on to dokáže. Jeden příklad za všechny.

Když známý sprejer při přestávce utkání kreslil portrét, podivil se Barkley: „Koho to maluje? To vypadá jak Oliver Miller,“ rýpl si do bývalého těžkotonážního spoluhráče z Phoenixu. Ernie Johnson s Kennym Smithem mu decentně vysvětlili, že jde o portrét Martina Luthera Kinga Jr., jelikož se právě slavil jeho den. Trapas, rudá tvář Sira Charlese? Kdepak. „Nikdy jsem si neuvědomil, jak je Oliver Miller podobný doktoru Kingovi,“ opáčil Barkley nonšalantně. A jelo se dál.

Zatímco blazeovaní intelektuálové nad ním ohrnují nos, pro lidi je Barkley hrdinou. V minulosti prohlásil, že kontrakt s televizí končící v roce 2016 neprodlouží. „Do šedesáti může pracovat jen pitomec. Chci vidět svět, užívat si. Proč bych měl makat až do konce života?“ ptal se. Nakonec podepsal na dalších deset let. Ale umiňuje si, že kontrakt nedodrží. Nejpozději v roce 2023, kdy mu bude již řečených šedesát, s mikrofonem sekne.

I když u Sira Charlese nikdy nevíte. Zvlášť když uvážíme, jak probíhalo poslední vyjednávání o smlouvě. Šéfové z TNT za ním přiletěli domů do arizonského Scottsdale, položili na stůl dvě flašky drahého vína a dvě lahve tequilly. „Všechno jsme vypili a plácli jsme si. Ani svého agenta jsem k tomu nepotřeboval,“ uchechtl se Barkley.

Nejlepší hlášky Charlese Barkleyho

„Každý si mě může koupit. Když dají dost peněz, budu dělat i pro Ku-Klux-Klan.“

„Musíte si věřit. Sakra vždyť já věřím tomu, že jsem nejhezčí chlápek na světě. A třeba mám pravdu.“

„Člověk může mluvit hodiny a neříct nic. Takový nechci nikdy být.“

„Pokaždý, když jsem si vzpomněl na přebalování, začal jsem makat ještě víc, abychom si mohli dovolit chůvu do té doby, než bude naše dcera dost velká.“

„Díky bohu, že moje dcera ještě nerandí. Doufám, že to ještě chvíli vydrží, než se dostanu do Síně slávy. Nechci nikoho zabít, než mě tam vezmou.“

„Musí přijít s něčím lepším, aby dal koš. Tohle je, jako kdyby si do baru nesl mlíko.“

„Nevadí mi, když si z mé váhy dělají srandu hubení lidé. Ale aby si ze mě utahovali tlusťouši, to už se mě dotýká.“

„Pamatuju si, jak jsme seděli s vedením Rockets a já jim říkám, že asi skončím. A oni: Ok, dáme ti devět milionů na sezonu. Máte s sebou pero? ptal jsem se hned.“

„Když jdete na rande s holkou, o níž říkají, že je hodná, můžete si být jistí, že je ošklivá. A když vám řeknou, že ten hráč tvrdě pracuje, neumí z basketu vůbec nic. To je úplně stejný.“

„Do sídla guvernéra v Alabamě nepouští moc černých lidí. Jenom když tam jdou uklízet.“

„Ten vyskočí na obroučku jedině v případě, když mu na ni dají Big Mac.“

„Ve škole jsem věděl, že když povedu naši konferenci ve skórování, tak i mé známky budou v pořádku.“

„I Stevie Wonder by dal jednu z 23 střel.“

„Svojí holce bych nikdy nekupoval hodinky… Vždyť je má na sporáku.“

„Tomu se říká obrana. Osobně o ní nic nevím, ale hodně jsem o ní slyšel.“

„Když mě rekrutovali na Auburn (univerzita), vzali mě i do strip baru. A když jsem viděl, jaká prsa měla Buffy, věděl jsem, že Auburn naprosto splňuje moje akademické požadavky.“

„Slyšel jsem, že si Tonya Hardingová říká Charles Barkley krasobruslení. Chtěl jsem jí soudit za pomluvu osobnosti, ale pak jsem si uvědomil, že žádnou osobnost nemám.“

„Někdy je tím světlem na konci tunelu vlak.“

„Nepotřebujeme rozhodčí, ale i bílí chlápci asi musí něco dělat.“

„Když jsem nezahrál dobře, hned mi volala babička: Chlapče, ztrapňuješ celou rodinu!“

„Vždycky se směju, když mi předhazují, že jsem nikdy nevyhrál titul. Chlapče, děláš v McDonaldu. Můj život je stokrát lepší. Tak se hoď do klidu.“

„Snažím se uklidnit. Jsem moc tlustý na to, abych se rozčiloval. Nechci dostat infarkt.“

„Daniel Gibson, skvělý záraz! Teda Taj Gibson. To je jedno, všichni černoši vypadají stejně.“

„Radši budu hrát v týmu s gayem, který umí basket, než s heterákem, co nic nedovede.“

„Když hrajete s podvrknutým kotníkem, je to větší bolest, než když ženská rodí.“

„Nejlepší věcí, když jste bohatí, jsou všechny ty dárky, co dostáváte zadarmo.“

„Stojím za prd, ale baví mě to.“

„Mají na soupisce borce za 15 milionů, kteří by nezahráli ani mrtvýho ve filmu.“

„Chlapi se baví jen o dvou věcech: sportu a sexu.“

„Lidi oceňují upřímnost. Dneska je ale spousta sportovců, kteří jsou jak chodící PR firmy.“

„Moje máma by jim dala 45 bodů A babička 30.“

„Prokouknul jsem politiky. Jsou to bohatí lidi, kteří zametají s těmi chudými.“

„Jsem bilingvní. Mluvím sprostě a anglicky.“

„Extýmy jsou jako exmanželky. Hluboko uvnitř je nemůžete vystát.“

„Tohle je horší než kečup na palačinkách.“

„Nikdy jsem neviděl brusinkový džus bez vodky.“