Sparta vs. Slavia. Proč Štáfek fandí rudým a co se nelíbí Hejnové na Camp Nou?

Fanoušci Sparty a Slavie, to jsou dva nesmiřitelné tábory. Nejinak je tomu také v případě celebrit, které se vzájemně špičkují a popichují. Zjistěte, kdo ze známých osobností fandí sešívaným a kdo patří do tábora rudých.

Leoš Mareš

To, že si člověk klub nevybírá, ale dědí by mohl potvrdit i moderátor Leoš Mareš. On i jeho syn Kuba patří stejně jako děda a praděda mezi velké fanoušky slavistického fotbalu. Společně si dokonce zahráli v propagačním videu k oslavám 125 let Slavie. Jako správní kluboví fanoušci navštěvují Leoš s Kubou nejen zápasy mužského A týmu, ale chodí fandit i Slávistkám nebo juniorům.