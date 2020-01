To byl trapas! Pět smolařů, kteří oslavili svou výhru předčasně

„Je to největší triumf mé kariéry,“ radovala se prozatímní královna super-G Anna Veithová. Jenže pak přišlo rychlé vystřízlivění. Do cíle se přiřítila Ester Ledecká se startovním číslem 26, která o setinu sekundy odsunula Veithovou na druhé místo.

Vše mělo být rozhodnuto. Olympijský superobří slalom zajela v nejlepším čase Rakušanka Anna Veithová, kterou televizní stanice NBC před koncem závodu oznámila jako oficiální vítězku. A proč by taky ne. Hlavní favoritky byly už dávno v cíli a krátily si čas na definitivní potvrzení výsledků dáváním rozhovorů a přijímáním gratulací.

Když se Jurkiewicz přesvědčil, že je bezkonkurenčně první, přešel do chůze, začal si plácat s fanoušky a na důkaz vítězství zvedat ruce nad hlavu. Byl tak zaneprázdněn oslavami, že si ani nevšiml dalších dobíhajících závodníků. Na poslední chvíli se však přeci jen vzpamatoval a doslova odstrčil Brazilce Igora Amorelliho, který nakonec v závodě skončil druhý.

Ironman, jeden z nejtěžších závodu světa. Jeho účastníci musí zvládnout uplavat 3,8 kilometru, 180 kilometrů ujet na kole a zaběhnout maraton. Není divu, že ti, kteří se po několika hodinové námaze dostanou do cílové rovinky, chtějí svůj výkon pořádně oslavit. Kvůli předčasné radosti však Francouz Jérémy Jurkiewicz v roce 2013 málem přišel o své prvenství v brazilském Ironmanovi.

Pořádný trapas se povedl jezdci Lukovi Pibernikovi z týmu Bahrain Merida. V roce 2017 se mladý Slovinec na Giru dokázal odtrhnout od pelotonu a před ostatními získal náskok dobrých 50 metrů. Poté, co projel cílovou bránou, rozpřáhl ruce na důkaz vítězství – podařilo se mu vyhrát pátou etapu Gira!

Tvrdý trest za svléknutí dresu

Opravdu svérázně se rozhodl oslavit své vítězství v běhu na 3000 metrů překážek francouzský atlet Mahiedine Mekhissi-Benabbad. Když bylo v cílové rovince jasné, že to bude právě on, kdo se stane novým mistrem Evropy, rozhodl se svléknout si dres. Jenže to neměl dělat. Namísto zlaté medaile mu zbyly oči jen pro pláč. Za tento akt byl totiž ze závodu diskvalifikován.

"Výhru mi nikdo nevezme, ani ten pocit, když jsem probíhal cílem. Chtěl jsem jen oslavit vítězství tak, jako to dělají fotbalisté. Nebyla v tom žádná arogance vůči soupeřům nebo publiku," napsal pak provinilec smutně na sociální síti.