Poté, co Alex Morganová oznámila v říjnu loňského roku, že čeká se svým manželem miminko, nechala se slyšet, že by ráda nadále zůstala ve formě a bojovala o místo v seznamu národního týmu USA na olympijských hrách v Tokiu.

Podle dostupných informací má americká fotbalistka termín porodu v dubnu, což znamená, že by už tři měsíce poté nastoupila za americký tým na olympijském turnaji.

Podle videí, která Morganová pravidelně zveřejňuje na Instagramu to zatím vypadá, že by se jí její fotbalový sen mohl splnit. Hráčka, která se jako první žena v historii objevila na obálce hry FIFA, během svého těhotenství nepřerušila tréninky s národním týmem a nadále se snaží zlepšovat techniku.

Some clips from training this morning. Simple drill, 4 colored cones, reaction and finish. Change the turns to suit your game.

I know I'm bias but can you believe some of the whip on the second shot? Outrageous. pic.twitter.com/jB72X1EXLE