Schwarzenegger brojí proti koronaviru, na pomoc má poníka s oslíkem

Vždycky byl pro mnoho sportovců vzorem, ač se věnoval „pouze“ kulturistice. Arnold Schwarzenegger je totiž i dobrým motivátorem. „Můžete mít buď výmluvy, nebo výsledky. Nikdy ne obojí,“ tvrdí například.

Své role ikony pro mnoho lidí si je dvaasedmdesátiletý herec dobře vědom a snaží se proto své fanoušky správně směrovat. A to i v současné době, kdy se téměř celý svět vypořádává s hrozbou jménem „koronavirus COVID-19“. Jak známo, nejlepší obranou proti této infekci je důsledné dodržování správné hygieny. Proto filmový Terminátor neváhal před několik dny natočit video, v němž jorkšírskému teriérovi jménem Cherry předvádí, jak si správně mýt ruce.

Arnold Schwarzenegger předvádí psovi jménem Cherry, jak si správně mít ruce.

„Sleduj, takhle by si každý měl mýt ruce. Podívej, musíš to dělat takhle, i mezi prsty a palce. Tak se myjí ruce,“ říká Schwarzenegger ve videu, které sdílel na sociálních sítích. „Nezapomeň i na hřbety rukou a myj si je minimálně dvacet sekund. Takhle by to měl dělat každý. Minimálně dvacet sekund a dělat to tak často, jak to jde. Já si ruce myji minimálně padesátkrát denně. Ať udělám cokoliv, umyju si pak ruce. Znova a znova,“ zdůrazňuje legenda.

Někomu se může zdát takové video až infantilní, ale hrdina akčních filmů ví, co dělá. Čím zajímavější (zvláštnější) video natočí, tím víc jej budou ostatní sdílet, a tím pádem se jeho rady dostanou k více lidem. To dokázal hned dalším příspěvkem, v němž si zahráli poník Whiskey a oslík Lulu.

Arnold Schwarzenegger, jeho poník Whiskey a oslík Lulu radí: "Zůstaňte doma."

„Je důležité, abyste teď zůstali doma v karanténě. Zvlášť pokud vám je víc než 65 let. Takže se najezte v klidu doma,“ radí herec a po bocích má roztomilé přátele s kopýtky. „Tohle jsou Whiskey a Lulu, oba milují mrkev. To je dobré co? Takhle to teď děláme. Nechodíme ven, nechodíme do restaurací, zůstáváme doma a užíváme si společně strávený čas. Dívejte se na ten krásný úsměv. Není to mnohem zábavnější být doma, než chodit do restaurací? Na to zapomeňte. Žádné shromažďování. Že jo, Whiskey a Lulu?“

Video s poníkem a oslíkem doslova obletělo svět. Referovala o něm všechna veliká média jako CNN, The Guardian, Sun a další. A Schwarzenegger ve svém tažení proti koronaviru nepolevuje, čím dál více lidem ukazuje, jak se mají chovat.

Arnold Schwarzenegger sice jezdí na kole, ale kvůli hrozbě nákazy koronavirem nezastavuje a nebaví se s ostatními. A to samé radí i všem ostatním.

„Právě jsem dokončil perfektní trénink ve své domácí tělocvičně a teď jsem si vyjel na kole, protože je to teď to jediné, co můžu venku dělat,“ říká v dalším videu ze sedla kola. „Musíme se vyhýbat kontaktu, doktoři doporučují, abyste vůbec nechodili ven, pokud vám je více než 65 let. Budu vám tak pravidelně posílat videa se cviky, které můžete provádět doma, abyste zůstali fit!“

Železného Arnolda ale také znepokojují lidé, kteří neberou vážně doporučení a dál se setkávají na veřejnosti. Promluvil o tom nedávno z vířivky s doutníkem v ruce.

Arnold Schwarzenegger radí z vířivky: "Zůstaňte doma!"

„Právě jsem se vrátil z krátké projížďky na kole a užívám si čas strávený doma. I vy byste měli zůstat doma. Říkám to proto, že pořád vidím fotky a videa lidí, jak sedí ve venkovních kavárnách a restauracích. Takhle můžete ten virus chytit!“ varuje. „Vyhněte se davům, nechoďte do restaurací a zůstaňte doma. Teď, když začíná jaro, všichni mladí chtějí jít na pláž, pít a užívat si, ale není to chytré. Zůstaňte doma.“

"Nepokoje" v domě Arnolda Schwarzeneggera

Schwarzenegger je zkrátka příkladem hvězdy, která zná svůj vliv na lidi, a když na to přijde, rád jim dobře poradí.