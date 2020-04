Výbava českého šermíře: vesta, která počítá zásahy, i hantec rukavice

Alexander Choupenitch je český šermíř s běloruskými kořeny. Před třemi lety slavil titul mistra Evropy do 23 let. Vědět o sobě dává ale i v seniorské kategorii. V roce 2016 se stal prvním českým šermířem, který se po 20 letech kvalifikoval na olympijské hry a loni na ME v Srbsku vybojoval bronzovou medaili.

Nejlepší český fleretista ukázal, co s sebou nosí ve své tréninkové tašce, a prozradil i to, v čem se vybavení pro fleret liší od kordu a šavle.

Tohle vybavení nosí na trénink šermíř Alexander Choupenitch • Foto Alexander Choupenitch

1. Flerety

„Fleret je zbraň, se kterou šermuju. V zásobě jich mívám většinou pět. Na trénink ale nosívám jen dva až tři pro případ, že bych zlomil čepel. Čepele se dají vyměňovat, takže když se to stane, mohu nasadit novou. Za rok jich zlomím zhruba dvacet.“

2. Dres

„Dresy jsou kvůli bezpečnosti vyrobeny z kevlaru, což je velmi odolný materiál, který se používá například i k výrobě neprůstřelných vest.“

3. Elektrická vesta

„Vestu si oblékám na dres. Je vyrobena z vodivého materiálu, pomocí kterého pak aparát může zaznamenávat zásahy. Elektrická vesta je ve fleretu jediný platný povrch, takže je nutné soupeři dávat zásahy na trup. Naproti tomu u kordu platí zásah na celé tělo, v šavli je to od půlky těla nahoru.“

4. Maska

„Úkolem masky je ochránit hlavu před zraněním. Ta pro fleret je opatřena ještě vodivým límcem, takže zásahy platí i na límec. U kordu vypadá maska podobně, ale nemá vodivý límec. V šavli je maska celá vodivá, takže platí i zásah na hlavu.“

5. Rukavice

„Rukavice s českou vlajkou, na kterých mám napsáno Su ze Štatlu borec a vidlákům je šlus. Spousta lidí má na rukavicích napsáno například European Champion nebo World Champion. Já tam mám nápis, který mě prostě napadl a nikdo neví co znamená. Já to vím ale přesně. Je to brněnským hantecem. Má to pro mě velký význam a dodává mi to sílu.“

6. Elastická guma

„Elastické gumy používám před tréninkem na rozcvičení.“

Inspirujte se cviky šermíře Alexandra Choupenitcha. Videa najdete ve výběrech na Instagramu iSport.cz>>>

7. Foam roller

„Foam roller neboli pěnový válec používám na rozválení před a po tréninku. Slouží k prevenci proti zranění a na rozcvičení, aby se svaly rozmasírovaly předtím než začnu sportovat. Po tréninku jej používám zase proto, abych svaly zbavil napětí.“

8. Boty

„Na trénink si beru klasické sportovní boty.“