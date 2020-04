Říkali mu, že skončí na křesle, stal se legendou. Stallone radí do života

Stal se legendou, ač k tomu neměl předpoklady. Tak lze ve stručnosti popsat životní příběh Sylvestera Stalloneho. Slavný americký herec s italskými předky přišel na svět během komplikovaného porodu, při němž mu doktor způsobil částečné ochrnutí tváře. Proto celý život špatně vyslovuje. Jako dítě byl hyperaktivní. Spolužáci ho označili za nejpravděpodobnějšího adepta na elektrické křeslo. No vida, a kde je slavný Sly teď… Přečte si několik rad z jeho knihy Žít svůj sen.

Filmy s boxerem Rockym jsou velikou motivací pro mnoho lidí. A nespočet skutečných rohovníků inspiroval v jejich cestě. Jak známo, za postavou populárního bijce stojí jeho představitel Sylvester Stallone. Příběh o outsiderovi, který se probojuje na vrchol, vymyslel, sepsal a trval na tom, že bude hlavní postavu i hrát. Vyplatilo se. První snímek o ranaři z Filadelfie zaznamenal neskutečný úspěch a Stallonemu odstartoval hvězdnou kariéru.

Slavný herec dál rád sedává nad sešitem a zapisuje příběhy hodné zfilmování. Před několika lety sepsal i příběh svůj vlastní. Vznikla z toho kniha Žít svůj sen aneb Jak získat dokonalé tělo. V této útlé knize ale mluví hollywoodská legenda o sobě jen poskrovnu, což je možná škoda, na druhou stranu ale nabízí mnoho dobrých rad do života. Jedna část nese název „Dejte stresu pauzu“.

Stallone v této kapitole upozorňuje: „Stres není nic jiného než pomalu letící kulka do vašeho srdce,“ a zdůrazňuje, že mnoho studií spojuje dlouhodobé pocity úzkosti s vysokým krevním tlakem, chorobami srdce, migrénami, alergiemi, astmatem, zažívacími a kožními potížemi, obezitou, sexuální dysfunkcí, cukrovkou, depresí… Výčet by byl ještě dlouhý. Vědci dokonce tvrdí, že 90 procent nemocí je aspoň částečně způsobeno stresem.

A co v tomto směru populární silák radí? Přiznává, že během let prožil tolik stresu, jako kdokoliv jiný a zpětně toho lituje. „Stres je nechtěný host, kterého je těžké vypudit z domu,“ říká Sly. Na pomoc přidává pět rad, jak se vyhnout stresu:

1) Začněte zvolna. Pokud jste rozrušeni hned zkraje dne, jen velmi těžko se zklidníte. „Pokud vím, že chci být někde brzo, nastavím si budíka ještě o něco dřív, abych měl rezervu. I deset minut navíc může znamenat obrovský rozdíl,“ tvrdí Stallone.

2) Zvažte, kdo vám co říká. Lidé vám budou často říkat negativní věci. Jako například „Pokud nezvládneš tohle, nedokážeš nic.“ Podle představitele Rockyho je třeba se zamyslet nad tím, kdo vám taková slova vlastně říká. „Zvažte to. Má tenhle člověk respekt? Má s vámi nějaké další úmysly? Nepromítá si do vás náhodou své vlastní selhání a obavy? Nedělejte ze sebe hlupáka tím, že budete naslouchat hlupákovi.“

3) Zasmějte se tomu. „Smysl pro humor může lidi přenést i přes ty nejtěžší situace a temná období. Snažím se nebrat věci příliš vážně, obzvláště teď, když stárnu. Všichni jsme na světě jen pár okamžiků, pak nás nahradí další generace,“ píše třiasedmdesátiletý filmový hrdina. „Život je příliš krátký na to, abyste se pořád cítili na dně. Každý se občas dostane na dno. Snažte se ale daný problém rychle vyřešit a jít dál. Odkládáním problémů vám vzniknou jen další a větší.“

4) Krátký šlofík hodně pomůže. V této části slavný herec upozorňuje na to, že se občas dostaneme do stresu, protože naše tělo potřebuje pauzu. „Neříkám, že byste měli prospat celé odpoledne. Ale deset nebo maximálně patnáct minut spánku vám obvykle dodá dostatek energie, obnoví vaše soustředění i pocit vnitřního klidu,“ tvrdí Sly. „Doporučuji lehnout si na podlahu a chodidla mít nad úrovní srdce. Tím odstraníte tlak na šlachy, kotníky, chodidla a zlepšíte si cirkulaci krve.“

5) Vypoťte stres. „Cvičení je pro mě pokaždé velkou úlevou,“ říká celoživotní sportovec. „Neexistuje lepší způsob, jak odbourat stres, než rozpumpovat srdce a protáhnout svaly.“ Upozorňuje při tom na studie, které prokázaly, že výrazná fyzická aktivita reguluje hladinu kortizolu, noradrenalinu, serotoninu a beta-endorfinů, tedy hormonů, které jsou zásadní, pro zvládání stresu.

Ve své knize Stallone píše o tom, že nikdy vlastně nebyl předurčený k úspěchu. „Existují tucty důvodů, proč bych dnes neměl být tam, kde jsem. Měl jsem problémy už při porodu. V dětství jsem byl často nemocný,“ říká muž, při jehož porodu lékaři použili kleště, doktor je však stiskl více, než měl a přiskřípl mu tvářičku. Následkem čehož je celoživotní ochrnutí levé tváře od oka přes jazyk, až po bradu. Představitel drsných válečníků má kvůli tomu slabší vadu v řeči. I proto o sobě vždy raději mluví jako o Slyovi, než aby vyslovoval celé své jméno.

Během svého života byl mnohokrát dole, než se odrazil a vystřelil ke hvězdám. Byl například tak chudý, že jednou musel prodat svého milovaného psa, aby měl na jídlo. Taky si vydělával čištěním lví klece. Zkrátka ví, jak tvrdé je dno.

Ani během období „na vrcholu“ ale nezažíval jen štěstí. Jeho prvorozený syn je silný autista. Stalloneho druhý syn zemřel v šestatřiceti letech na srdeční selhání. Sly má ale ještě tři dcery, které mu dělají radost. A právě pro ně sepsal pět zásadních rad do života, o které se se čtenáři knihy podělil:

1) Nikdy se nefixujte na svou váhu. „Pro mladou ženu je těžké stárnout a neřešit kalorie, diety, celulitidu a další podobné věci,“ zamýšlí se ikona. „I muži se bojí o svou váhu. Ale já chci, aby má děvčata hluboko uvnitř věděla, že jejich hodnota jako lidských bytostí nemá nic společného s obvodem jejich pasu nebo s tím, jak vypadají v džínách.“

2) Neberte názory ostatních lidí moc vážně. Podle Slye většina lidí ostatním radí, aniž by se na věci podívala z jejich úhlu pohledu. „Za takovými radami jsou jejich osobní zájmy nebo vlastní pocity viny, hanby a strachu, kterých se chtějí zbavit tím, že budou radit ostatním,“ upozorňuje slavný otec. „Jediné rady, které byste měli brát na zřetel, jsou ty, jež přicházejí od lidí, kteří vás skutečně z hloubi duše milují.“

3) Žárlivost je katastrofa. „Žárlivost je rakovinou duše,“ myslí si dokonce Stallone. „Příliš mnoho času trávíme přemýšlením nad tím, co dělají ostatní. Čeho dosahují v práci nebo jakým jezdí autem. Je to absolutně k ničemu, ale spousta lidí s tím neumí přestat. Chci, aby moje dcery věděly, že štěstí nikdy nemůže přijít zvenčí a rozhodně ho nikdy nenajdou v soupeření nebo podezřívání. Jakmile se přestaneme zaobírat úspěchy ostatních lidí, můžeme se zaměřit na ty vlastní.“

4) Slovo NE neexistuje. „Děsí mě pomyšlení na to, kde bych byl, kdybych podlehl každému odmítnutí ve svém životě,“ přiznává legenda. „Každá překážka se dá překonat, každý problém má řešení a pesimismus se dá vždy porazit. Není to snadné, ale kdyby život byl snadný, kde byste chtěli brát motivaci?“

5) Užijte si ten spektákl. „Dozrál jsem k tomu, že život vnímám jako obrovský průvod. Nikdy nevíte, co kolem vás prolétne nebo na vás vybafne za rohem,“ zamýšlí se slavný tvrďák. „Ale ať už přijde cokoli, pomáhá, když se budete snažit si to užít. Svým dcerám přeji, aby uměly ocenit svět kolem sebe. Ve vší jeho nádheře a oslnivosti. A aby věděly, že i těžké časy, které přijdou, jednou v tom životním průvodu zase odezní.“

Užívejte si ten průvod.