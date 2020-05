Když před čtyřmi lety narazili islandští fotbalisté v základní skupině ME na výběr Portugalska, sedl si pár dní před úvodním výkopem před kameru a vyslal jasný vzkaz pro Cristiana Ronalda. „Jestli nám dáš gól, najdu si tě a rozmáčknu ti hlavu,“ žertoval.

Hvězdný útočník tehdy ještě Realu Madrid měl za sebou další super sezonu. Opět triumfoval v Lize mistrů (ve finále proti Atlétiku Madrid proměnil v rozstřelu rozhodující penaltu), nasázel celkem 51 gólů a později dotáhl Portugalce k titulu evropských šampionů.

Proti Islandu se ale neprosadil a utkání skončilo 1:1. Proč? „Protože Hafthor Björnsson. Bál se ho,“ bavili se pak na sociálních sítích fanoušci v narážce na výhružný vzkaz islandského siláka, jenž se krátce předtím proslavil rolí ukrutného rytíře Gregora Clegana v seriálu Hry o trůny.

„Jsem budoucnost síly,“ řval z plných plic v roce 2014, když se účastnil klání o nejsilnějšího muže Evropy. O pár let později těm slovům dostál. Minulý týden zvedl jako první muž v historii 501 kilo v mrtvém tahu a český strongman Jiří Tkadlčík pro Sport.cz prohlásil: „Bylo to úplně brutální. Zvedl to lehce a měl ještě velkou rezervu.“

Cristiano, jaké jsi měl vlastně štěstí, že ti to tam tehdy nespadlo…

Spořádá až 10 tisíc kalorií denně

Přitom, kdo by to na začátku řekl? V mládí přišel Björnsson do tělocvičny s tím, že chce hrát – basketbal. S výškou, jež už tehdy atakovala dva metry, šel automaticky na pozici pivota a jedna historka o něm říká, že v islandské 1. divizi odehrál za FSu Selfoss 10 duelů se zlomeným kotníkem, než se na to přišlo a šel na operaci. Později byl nominován i do národního výběru do 18 let a odehrál v této kategorii ME. Potíže s kotníkem mu však brzy přece jen vystavily definitivní stopku.

A tak vkročil do světa posiloven.

Což o to, urostlý už byl jeho děda Reynir (207 cm), otec Björn (203 cm) nebo matka Ragnheiður, jenže teprve on ty geny obrů využil k dráze „strongmana“. Jednou uběhl v tradiční islandské výzvě s 220kilovým kamenem 79 metrů. V roce 2015 zase překonal „tisíciletý rekord Vikingů“, kdy vzal za dva provazy dřevěnou kládu o váze 650 kilogramů a ušel s ní pět kroků. Načež medaile sbíral v soutěžích o nejsilnějšího muže planety. V Evropě nemá dlouhodobě konkurenci a v roce 2018 se stal i králem světa.

Nebylo divu, že si ho všimli producenti seriálu Hra o trůny, když hledali představitele pro Gregora Clegana, nejobávanějšího bojovníka v celém Západozemí, zvaného The Mountain – Hora.

„Dokázal byste zvednout dospělého člověka?“ ptali se ho na castingu, načež Björnsson se jen zazubil, popadl prvního člena štábu, který se mu připletl pod ruce, a s úsměvem ho zvedl nad hlavu. Role byla jeho. A následující sláva také.

Jeho ikonická chvíle přišla hlavně ke konci čtvrté série, ve chvíli, kdy stanul v boji proti hbitému Oberynu Martellovi s kopím. „Už ti řekli, kdo jsem?“ ptal se ho tehdy Martell. „Nějaká mrtvola,“ opáčil Clegane (jedna z mála vět, které vůbec v seriálu pronesl) a poté mu rukama prorazil lebku.

Ano, to byla scéna, jíž vyhrožoval i Ronaldovi.

„Jaké to je, být známý jako drtič lebek? Dobrý. I když jsem hrál záporáka, lidi mě pořád mají rádi,“ smál se pak islandský silák, který měl dokonce uvedeno ve smlouvě, že v průběhu natáčení musí mít zajištěný pravidelný přísun kvalitního jídla po celý den. A to znamenalo šest až osm pokrmů denně o hodnotě 8 - 10 tisíc kalorií (41 tisíc kilojoulů), z čehož naprostá většina musela pocházet z kvalitních zdrojů, jako je hovězí maso, vajíčka, těstoviny, rýže, brambory nebo proteinové koktejly.

Navzdory své mohutnosti však Björnsson vždy ohromoval pohyblivostí a při nácviku soubojů se špičkovým šermířem, kaskadérem a choreografem bojových scén C. C. Smiffem (podílel se třeba na filmech Gladiátor nebo Batman Begins), zvládl ve vysilujícím vedru i několik týdnů drilu v těžké zbroji. „Hraní je těžká práce. Jedna z nejtěžších, jakou jsem kdy zažil,“ uznal.

O půl metru menší manželka

Jestliže je z Hry o trůny znám jako Hora, pak ve světě „strongmanů“ proslul jako Thor. Na těle má řadu tetování s motivy severských božstev, Vikingů a jeden z jeho kousků dokonce připomíná památku jiné islandské legendy. Jóna Pálla Sigmarssona, nejsilnějšího muže světa 80. a 90. let minulého století, který zemřel ve 32 letech během posilování na srdeční infarkt. „Nemá cenu žít, když nemůžete cvičit mrtvý tah,“ znělo jeho krédo.

A i když Björnsson uvedl, že má svou nadprůměrnou výšku rád, občas přece jen zalituje, že se nedokáže nikam vejít. Musel si dát vyrobit postel na míru, v letadle si vždy připlácí za business třídu, kde má víc místa, a těžko se mu nastupuje i do aut. „Jedno jsem rozbil jen tím, že jsem si do něj sedl,“ pokrčil nevinně rameny. Před třemi lety pak přiznal i zdravotní handicap – periferní obrnu lícního nervu. Občasné komplikace s parézou mimických svalů ve tváři se ale na jeho popularitě nijak neprojevují.

Na svém instagramovém účtu má 3,2 milionu fanoušků, před časem prý odmítl nabídku hrát NFL za Indianapolis Colts, chová malého psíka rasy Pomerian (jmenuje se Asterix) a za manželku pojal drobnou Kanaďanku Kelsey Hensonovou, bývalou servírku, s níž se potkal během siláckých závodů v Albertě. Právě rozdíl jejich tělesných proporcí, kdy ona měří vedle jeho 206 centimetrů pouhých 157, vede k řadě humorných situací. Jako když se dvojice vloni fotila s hrnkem kakaa, jenž ale vypadal v Björnssonových rukou jako pingpongový míček. V dubnu 2020 pak společně oznámili, že čekají narození potomka.

Ač seriálová série Game of Thrones již skončila a v ní i život Gregora Clegana, reálná cesta jeho představitele začíná teprve akcelerovat. Hned pár dní po rekordním vzpěračském výkonu totiž rodák z Reykjavíku oznámil přijetí boxerského zápasu s dalším obrem a nejsilnějším mužem světa 2017 – Eddim Hallem (dohromady oba váží 357 kilogramů). Jejich plánovaný střet v září 2021 v Las Vegas je už teď hitem. „CoreSports mi nabídli sedmimístnou smlouvu a já už ji podepsal. Eddie, právě jsem vymazal tvůj záznam v mrtvém tahu a teď jsem připraven tě poslat k zemi i v ringu. Jsi připraven, Eddie?“ citoval Björnssona news.com.au, načež Hall kontroval: „Jsem.“

Další hra o trůny chlapa jako hora se blíží.