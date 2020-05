Boxerský pár Sedláčková a Horváth: Z Monaka až do Karlos Show

Trénovali v Monaku a už se těšili na první zápasy po dlouhé době. Pandemie však paralyzovala sportovní svět, a tak se boxerský pár Lucie Sedláčková a Štěpán Horváth ocitl v nejistém období. V současnosti pořádně netuší, kdy se vrátí do ringu ani kdy opět poletí do knížectví, kde předtím strávili několik měsíců. Jsou ale rádi, že karanténu mohli strávit doma v Česku. A to díky pořadu Karlos Show, do kterého krásnou boxerku pozval český bijec Karlos Vémola.

„Z Monaka do Česka jsme se vydali dříve, než jsme původně chtěli, protože jsem byla pozvaná do pořadu Karlose Vémoly . Vlastně jsem přiletěla jen s příruční taškou, myslela jsem si totiž, že tu budu dva dny a vrátím se nazpátek. No ale díky Karlos show jsme vlastně v České republice. Takže to vyšlo hezky, jinak bychom asi zůstali v Monaku a byl by to veliký průšvih, protože bydlíme v Mentonu, což je u hranice s Itálií. Vše se tam zavřelo, my bychom zůstali v bytě a nikam bychom nemohli. Ani ven cvičit, nikam.

Musím říct, že mě samotné natáčení Karlos show velice překvapilo. Bylo to skvělý, setkala jsem se tam s lidmi z boxu, MMA i atletiky. Po dlouhé době jsem byla v okruhu známých českých osobností a bylo to velice příjemné. Super byl pan Jiří Krampol, to je úžasný herec a člověk. Moc ráda jsem si tam s ním před natáčením popovídala, vyprávěl mi historky z mládí, jak sám boxoval… Velmi milý pán. A musím říct, že mě opravdu bavil samotný pořad. Mělo to hlavu a patu, byla legrace. Přeju Karlosovi, aby mohl brzy znovu natáčet.

KARLOS SHOW: Radši do držky dát, než dostat, bavil Krampol. Co ženy v boxu?

No a vlastně jsem konečně poznala českého Terminátora osobně a mile mě překvapil. Nemám sice na někoho názor, dokud ho sama nepoznám, ale samozřejmě je Vémola například médii nějak vykreslován, lidi ho podle toho hodnotí a ani já jsem se tomu nevyhnula. Říkala jsem si předem, OK, tak se alespoň sama přesvědčím, co pravdy na tom je. Musím ale říct, že mě neskutečně překvapil. Je to mimořádně pokorný a vděčný člověk. Ještě po natáčení jel v osm večer na trénink, velký profesionál a osobnost.

V současnosti sledujeme, jaká je situace jak ve Francii a Monaku, tak v Itálii. Už se to ale všude pomalu uvolňuje. Do Monaka se chceme vrátit v červnu, pokud už bude tedy vše v pořádku. Chceme tam strávit alespoň měsíc, musíme se sejít s týmem a dohodnout se co a jak. Jedná se o složitou situaci pro obě strany. Máme tam tréninkové zázemí a rozjednané různé projekty. Organizace Ambitious Monaco, pod kterou se Štěpánem spadáme, staví v Monaku právě velikou boxernu, takže si myslím, že návrat bude super, pokud se nic nepokazí a vše půjde, jak má.

Nejvíc jako sportovci trpíme tím, že nevíme, kdy budou nějaké akce. Něco se rýsuje už na konec srpna, ale může to být taky až na konci roku. Nikdo pořádně nic neví. Tohle je pro nás opravdu těžký a smutný. Člověk trénuje celý rok, musí si držet nějakou váhu, potřebuje být motivován a taky musí mít peníze… Takže je to opravu obtížné, když sportovec nemá žádné závody respektive zápasy, z nichž by měl příjem a motivaci.

To, že nevíme, kdy co bude, je pro nás zkrátka hodně náročné. Každopádně jedeme dál stejně, pořád se udržujeme, snažíme se dobře jíst, každý den trénujeme, a to hlavně venku. A ohromně se těšíme na návrat.

Během karantény jsme se snažili udržet režim. Posilovali jsme hlavně s vlastní vahou a drželi jsme klasickou rutinu. Normálně bychom se ráno nasnídali a šli do tělocvičny na trénink, během karantény jsme se nasnídali a šli si do obýváku zacvičit.

Na co se teď těším, je to, že se u nás v Děčíně dokončuje obrovské life centrum, které se bude otevírat v červnu. Bude tam ring, MMA klec, posilovna i ubytování. Dokonce i kavárna. A kavárny já miluju! (směje se) V mém rodném městě zkrátka budeme mít se Štěpánem obrovskou sportovní základnu, kde nás budou moci lidi najít a zatrénovat si s námi. Hodláme dělat i sportovní kempy, takže je na co se těšit.“