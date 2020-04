Bojovník Procházka o dobrodružství v Mexiku: Kokain na každém rohu!

Bojovník, jehož cestu stojí za to sledovat. Nejúspěšnější český MMA zápasník Jiří Procházka, který na začátku roku podepsal smlouvu s UFC, prožívá mimořádně zajímavé období. Čekání na první zápas v nejprestižnější lize světa si zpestřuje například cestováním. Aktuálně má za sebou návštěvu Mexika a Las Vegas.

„V druhé půli února jsem letěl do Mexika a musím říct, že to bylo super! Byl jsem z toho opravdu nadšený. Místní kultura mi byla hodně sympatická. Dost jsme cestovali i po pyramidách, které jsou protknuté úžasnou energií. Taky jsem byl šťastný, že jsem se dostal k moři, protože jsem přes dva roky pořádně nikde nebyl. A když jsem do moře vlezl, po dlouhé době jsem zase cítil, jak se člověk dokáže napojit na přírodu a pak z toho těžit.

Úžasně jsem si odpočinul, byť nejezdím na dovolené, tohle pro mě bylo skutečně super znovunabrání síly. Hlavně jsem si mohl trénovat podle sebe, čehož jsem hojně využíval. Měl jsem tam i kamaráda, co se mnou lapoval. Chodil jsem zvedat činky do fitka. Perfektní.

A co se týká zážitků, tak jeden následoval druhý. Koštovali jsme tamní jídlo a ne málo. Opravdu jsme se všemi smysly snažili nasytit Mexikem. Byli jsme tam zhruba tři týdny.

Hodně silným zážitkem pro mě byla návštěva jeskyní v Chicxulubském kráteru, který vznikl po dopadu asteroidu. Potápěl jsem se bez jakýchkoliv přístrojů, strávil jsem tam skoro celý den. A párkrát jsem z toho měl zvláštní pocit, člověk si musí dávat pozor, aby se třeba špatně nebouchl o skálu. Ale o to víc mě to lákalo.

Taky jsem chodil běhat do džungle, kde jsou jaguáři, takže jsem pak byl varován místními, abych si dával pozor.

Džungle je ale dost vlastně i na ulici. Všude je k dostání kokain, ale opravdu všude. Takový místní folklór. Ale i kdybych ho chtěl zkusit, tak nemůžu, protože jsem nyní jako bojovník UFC pod dohledem antidopingové agentury USADA. Už mě jednou v České republice kontrolovali… Proto jsem všude říkal: Ne, děkuji, dneska si nedám. Opravdu tam bylo možné sehnat drogy na každém rohu, ale já si jen užíval slunce a nabíral energii.

Taky jsem si udělal specifický účes. Snažím se totiž většinou sžít s prostředím. Viděl jsem tam Indiána, který vypadal jak z filmu Apocalypto. Měl účes do kohouta, vepředu ve tvaru špičky. Sálala z toho osobitost a síla, proto jsem přišel na pokoj a hned to zkrouhl. Nechal jsem se prostě inspirovat.

Z Mexika jsme přeletěli do Las Vegas. Opět neskutečný zážitek. Poker, automaty, vystoupení kouzelníka Crisse Angela. Úžasný! Všelijaké noční kluby. Samozřejmě, že jsem chodil každý den na tréninky do UFC performance institutu, kde měřili mé výkonnostní hodnoty. Silovou kapacitu, dynamiku a podobně. Dostal jsem od nich milion výstupů. Ale já na tyhle čísílka tolik nedám, vím, čeho jsem schopen, a umím své tělo nastavit podle potřeby. Nicméně to neznamená, že bych jejich metodám nevěřil. Věřím tomu, že dokážou vytvořit progresivní plán, abych se posouval. Ale co se týká tréninkových metod, dám spíše na své instinkty.

Nicméně samotný institut, to je science-fiction! MMA zápasník, který je pod UFC, tam má všechny služby, včetně jídla, zdarma. Platí se pouze ubytování. A určitě toho do budoucna ještě využiju, dokážou tam s tělem skvěle pracovat a zároveň tam jsou i kvalitní sparingpartneři. A co se týká mého prvního zápasu v UFC, myslím, že k němu dojde nejdřív o prázdninách, jestli se uklidní stávající situace. Uvidíme.

Během cestování jsem si všiml, že se v Česku hodně řeší koronavirus. Dívám se na to jako na nezbytné, nutné zlo. Leckdo má kvůli tomu teď samozřejmě existenční problémy, ale na druhou stranu vidím, že spousta lidí ten restart a odpočinek potřebovala. Svět potřeboval oddech. Vyvést z rovnováhy, z toho hromadění a kolotoče, který se tu celou dobu děje. Věřím, že to bude mít mnohem hlubší zásah. Jedno je ale jasné: způsob, jakým jsme doteď žili, nelze dlouhodobě udržet. Donekonečna Zemi ždímeme. Nad tím je třeba se zamyslet, jinak se nám to bude podobně vracet.“