Jak se po pauze dostat do formy? Ledecká radí schody, Gudas vozil hlínu

Během pandemie koronaviru byla uzavřena většina sportovišť a omezeny týmové tréninky. Řada profesionálů byla tak odkázáná na domácí podmínky bez sofistikovaných pomůcek a dalších nezbytností, bez kterých si do teď trénink už ani představit nedokázali. Přečtěte si, jak se během krize udržovali v kondici čeští sportovci i jejich rady, jak se dostat zpět do kondice.

Ester Ledecká dvojnásobná olympijská vítězka v Super-G a na snowboardu „Nejsem moc sociální typ, takže pro mě to v posledních měsících nebylo tak hrozné. V karanténě to není tak, že je člověk bez pohybu. Já jsem to tak neměla. Mám doma rotoped, boxovací pytle, vyřádím se. Dělám si opičí dráhy v obýváku, i když je tam málo prostoru. O to je to větší výzva, já se nakonec vždycky zabavím. Jediná komplikace pro mě byla, že ráda trávím hodně času v bazénu. Nezbývá, než se situaci přizpůsobit a improvizovat. Nedávno jsme byli na Červenohorském sedle, myslím si, že co se výšlapu do hor týče, tak to tam bude hezké i v létě. Hraju taky beachvolejbal a doufám, že dojde i na tenis. Na kole se projedu minimálně, nějak na to nezbývá čas. Občas chodím na brusle, proběhnout se ven, to je tak asi všechno. A hodně chodím po schodech!“ Lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká pózovala po tiskové konferenci. • Foto Michal Beranek / Sport

Jakub Voráček hokejový útočník Philadelphia Flyers „Mám léto. Počítám s tím, že NHL před červencem určitě nezačne. Od půlky května jsem se vrhl do tréninku. Když dám do sebe šest až osm týdnů přípravy, bude to stačit. Předtím bylo těžké něco dělat, když bylo všechno zavřené. Nějak se udržovat jde, ale ne na takové úrovni, na kterou jsem byl zvyklý. Pokud udělám normální šestitýdenní přípravu, na konci června budu v optimální formě. Do toho nějaký golf… Když NHL nezačne, tak se nic neděje. Když se začne, budu mít natrénováno. Musíme se naučit s tím pracovat. Snažím se odhadnout, jak bych se mohl připravit co nejlépe. Uvidíme, jak se to potom projeví na ledě.“ Hokejista týmu Philadelphia Flyers Jakub Voráček • Foto Blesk/Tonda Tran

Martina Sáblíková trojnásobná olympijská vítězka v rychlobruslení „Vedle svých tréninkových povinností, pokud je krásné počasí, jezdím ráda na kole, kdekoli na Vysočině. Je tady opravdu moc hezky – spousta možností a výběrů tras, krásné výšlapy a výhledy. Těžko ale vybrat jeden konkrétní cíl nebo výlet. Každopádně by ten výlet byl určitě na kole. To bych na Vysočině doporučila každému. Ať už začne kdokoliv a jakkoliv sportovat, po karanténě, nebo úplně poprvé, určitě bych doporučila začít zvolna a pomalu. Důležité je začít se vůbec hýbat a právě návštěvy oblíbených míst nám k tomu můžou pomoct.“ Martina Sáblíková je sportovní obojživelnicí. Kromě rychlobruslení závodí také v cyklistice • Foto Martin Sekanina (Blesk)

Lukáš Bauer bývalý olympijský medailista v běžeckém lyžování „Rádi jezdíme po Krušných horách na kole. Udělali jsme si okruh, který často končí na Ryžovně, kousek od Božáku. Je to klasická horská oblast, kde je strašně málo stavení. Na Ryžovně je to hodně podobné Šumavě. Je tam budující se rodinný pivovar, kde si lidi můžou vyzkoušet nové pivo. Kousek odtud se natáčel Rapl. Rád bych řekl, že sem můžete vypadnout od lidí, ale v tuhle dobu je jich i tam hodně… Myslím, že většina Čechů během koronavirové pandemie paradoxně sportovala ještě víc. A ti, co zůstali doma na gauči, tak najednou nemůžou začít sportovat, jak byli zvyklí. Pokud jsem byl zvyklý na nějaké objemy, nemůžu očekávat, že to automaticky zvládnu zase. Chce to udělat si nějaký náběh, využít všechny sranda akce, kde vás to, co vás baví, přenese přes to, že to bolí…“ Bývalý český lyžař Lukáš Bauer si ve sportovním důchodu rád vyjede na kole • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Libor Uher horolezec, druhý Čech na K2 „Já nevypustil, když krize začala, byli jsme zrovna na skialpech v Norsku. Teď jsem s kamarády propadnul inline hokeji. Na Ostravici jsme rozjeli menší halu, máme hřišťátko 20x16 metrů s tribunkou, hrajeme tři na tři plus gólmani. U toho se nalítáme dost, furt se brání nebo útočí. Jinak je mé nejoblíbenější místo na udržování kondice Lysá hora. Hopnu na kolo a jedu na Lysou. Když sleze sníh, je to jistota. Skoro bych řekl postižení. I když se snažíme vymýšlet různé trasy a výlety, stejně nakonec skončíme na Lysé, protože je to supr kopec.“ Zničený Libor Uher. První útok na sedmou nejvyšší horu světa Dhaulagiri (8167 m) se českému horolezci nevydařil • Foto Libor Uher

Jakub Klepiš hokejový útočník, mistr světa 2010 „Potíže s fyzičkou naštěstí opravdu nemám. Že bych během léta přibral a šel do přípravy s vanou na břiše, to se mi nikdy nestalo. Čím jsem starší, tím se víc hlídám a řekl bych, že i víc trénuju. Kolem mě jsou furt mladší a rychlejší kluci, takže musím dělat maximum, abych jim vůbec stačil a hrál dál na nějakém svém levelu. Vypadli jsme na měsíc z Prahy, odjeli jsme na venkov k babičce na barák. Začal jsem různě běhat po okolí a cvičit. K tomu jsem měl na krku dva prcky, takže o zábavu jsem měl postaráno. Měl jsem plán od Michala Břetenáře, se kterým se už roky připravuju. Posiluju hlavně s vlastním tělem, žádné těžké váhy jsem nezvedal. Jednou ze specialit, které zkoušíme, je rychlochůze. Nezdá se to, ale je to hodně náročný pohyb, při kterém zapojíte snad celé tělo. Zatím se mi to osvědčilo.“ Jakub Klepiš nemá problémy s fyzičkou ani po koronavirové pauze • Foto Michal Beránek (Sport)

Martin Sladký odchovanec Viktorie Plzeň, nyní fotbalista Sigmy Olomouc „Jakmile začal nouzový stav, pořídil jsem si do bytu běhací pás, na kterém se s manželkou střídáme. Teď už spolu zase jezdíme i na inline bruslích, v Olomouci jsou parádní okruhy. A taky mě hodně chytlo kolo. Říká se, že Haná je jedna velká rovina, ale už jsem tady poznal taky pár hezkých kopečků, naposledy v Drahanské vrchovině. Na léto se však vždycky těším na chatu do Domažlic. Člověk se při práci na baráku taky pěkně zpotí, navíc je v přírodě. A úplně nejlepší je, když s sebou na procházku vezmeme psy a jdeme na Čerchov, kde je parádní vyhlídka. Vidíte odtamtud Český les i Německo. Tam to mám moc rád, doporučuju všem.“ Martin Sladký makal i v koronavirové pauze. Pořídil si s manželkou domů běhací pás. • Foto profimedia

Alexander Choupenitch nejlepší český šermíř „Vedle tréninku je základem dobrá strava, omezit alkohol a chodit na procházky. V Česku máme spoustu míst, kam se dá vyrazit na túru nebo se projet na kole. Třeba kousek od Brna je rozhledna Babí lom. V Brně je spousta krásných parků, cyklostezka. Nedávno jsem byl na Vysočině, tam je to moc hezké. Líbí se mi Žďárské vrchy. Nevím, jestli je to na sportování, je to kopcovité, ale člověk se může projít a nasát přírodní atmosféru.“ „Vedle tréninku je základem dobrá strava, omezit alkohol a chodit na procházky," říká Alexander Choupenitch • Foto Instagram @choupenitch

Josef Dostál mistr světa a olympijský medailista v rychlostní kanoistice „Dobré je začít s něčím méně namáhavým a dobře se u toho bavit. Ať už je to delší procházka s kamarády nebo aktivněji dělaný kolektivní sport. Člověk se nemusí pokaždé sedřít až na kost, lepší je sportovat častěji po menších dávkách. Mimo trénink je pak mojí nejoblíbenější aktivitou rybaření. Rád se projdu potokem nebo řekou s prutem v ruce a kochám se okolní přírodou, která mě nabíjí energií.“ Oblíbenou odpočinkovou aktivitou Josefa Dostála je rybaření • Foto Hofman/ Sportegy

Tomáš Kvoch parahokejista, třikrát čtvrtý na MS, dvakrát pátý na paralympiádě „Konečně můžu vyrazit na handbiku a vyřádit se v posilovně v Chrudimi. Jen ty roušky mi vadí. Na kole jezdíme s kamarádem, máme své oblíbené okruhy kolem padesáti, šedesáti kilometrů. Oblíbenou trasu mám z Pardubic do Bohdanče, pak přes menší vesnice do Kladrub, Koles, na Semín a pak se přes Choltice a Přelouč vracíme. Sem tam nějaký kopeček, příjemná trasa. Když jsme teď vyrazili poprvé, prasklo mi lanko u přehazovačky, takže jsem jel 22 kilometrů na těžký převod. Po pauze byl tenhle trénink až moc intenzivní.“ Tomáš Kvoch si po koronavirové pauze užívá cvičení v posilovně • Foto Květoslav Šimek (Sport)

Barbora Seemanová česká rekordmanka v plavání „Asi před šesti týdny jsme začali s tréninkem v Podolí. Když mám volno, baví mě výlety. Ráda se procházím po památkách, přírodou, protože chci uniknout z města. Tím se člověk taky hodně zpevní. I když se to nezdá, kilometrů za výlet člověk najde dost. Když jsem měla naposledy dovolenou, chodila jsem do posilovny, protože mě to moc baví a mám lepší pocit, když mám nějaký režim a dělám něco pro své tělo, a nejenom, že jím… Po koronavirové pandemii je podle mě základ to na začátku úplně nepřehnat. Jestliže někdo dva měsíce nic nedělal, nechodil do posilovny, nechodil běhat, tělo nemůže mít najednou zápřah na sto procent. Asi je lepší začít pomalu. Neběhat na první výběh deset kilometrů, začít třeba čtyřmi, a potom to pomalu navyšovat. Taky bych pomalu navyšovala i fáze. Nejdřív bych šla běhat třikrát týdně, pak čtyřikrát, každý den… A pak se k tomu běhu může přidávat třeba posilovna.“ Barbora Seemanová se protahuje před tréninkem v Podolí • Foto Michal Beránek / Sport

Martin Galia brankář Górniku Zabrze a házenkářské reprezentace „Po dvou měsících doma jsem odpočatý. Stal se ze mě domácí kutil, zahradník. Trénuju individuálně. Chodím do posilovny, jezdím na kole, plavu v bazénu. Cítím se výborně, ale na hřišti je to něco jiného. Někdy před třemi týdny jsem byl v Petrovicích poprvé hrát fotbal a kondičně to nevypadalo úplně optimálně. Párkrát jsme trénovali i s manželkou, která je fitness trenérkou. Každý víkend jezdíme na hory, s naším starším pejskem chodíme na túry. Dáváme tak kolem dvaceti kilometrů. Ráno vyjdeme a vrátíme se večer. Beskydy jsme prolezli celé.“ Z brankáže Martina Galia se dle jeho slov stal domácí kutil a zahradník • Foto Profimedia.cz

Ondřej Synek mistr světa na skifu, dvojnásobný olympijský medailista „Nejlíp samozřejmě pohybem a redukcí jídla. Na jídle hodně záleží, ale na pohybu ještě víc. I pro normálního sportovce je důležitá dennodenní aktivita, ať už chůze, výlety, běhání, jezdit na kole, co koho baví, a v čem se najde. Ale určitě pohyb. Jinak nejlepší je strávit léto u vody, šlapadla, padlleboardy, lodě, koupání s dětmi. Plus to spojit s výletem na kole. Miluju kombinaci, kdy někam s dětmi dojedeme na kole, tam se vykoupeme a jedeme zpátky.“ Podle Ondřeje Synka hodně záleží i na jídle • Foto Facebook Ondřeje Synka

Radko Gudas obránce Washington Capitals „Místo zvedání činek v posilovně jsem pracoval u baráku, trochu to tam zveleboval, vozil jsem hlínu, tahám ještě křoviňák a motorovku, makáme v lese a na sadu. Zmobilizoval jsem úplně všechny. Pomáhají mi kamarádi, manželčin brácha, tchán. Makáme v lese a na sadu. Nikdo se o to nestaral, takže jsme se do toho pustili. Nic jiného ani nemáme na práci. Když teď máme dlouhé léto, chci to kolem domu upravit, aby to vypadalo obstojně a děti si tam mohly hrát. Aspoň máme pocit, že konáme dobro. A líbí se mi to. Je to hezké, zase něco jiného. V předchozích třech letech jsem se vždycky připravoval na mistrovství světa. Takže teď si užívám jaro trošku jinak. Ale zase nemůžu říct, že nějak líp, protože situace je přece jen neobvyklá.“ Obránce Washingtonu Radko Gudas pracoval během volna na svém domě • Foto profimedia.cz