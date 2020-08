TOP lezecká místa v Česku! Jaroš radí první ferraty a pozor na pískovce

To není lezení na týden, ale dá se říct na celý život. Obrovské a rozsáhlé oblasti, strašná škála cest. Kvůli pandemii teď je složitější cestování, takže lidi budou hledat dovolenou v Česku. Ideální možnost na objevování českých skal.

Pro začátečníky bych ovšem pískovcové oblasti nedoporučoval. Spíš takové, kde je žula a rula. Tedy terén, který je dobře odjištěný nýty, borháky nebo skobami, což jsou trvalé jistící prostředky zabudované ve skále. Na žule, rule a podobných materiálech je nejjednodušší skalní lezení. Podrobný průvodce s tipy je na stránkách horosvaz.cz.

Já pocházím z Vysočiny, krásné lezení tam je Drátník, Čtyři palice nebo Devět skal. Na severu Moravy třeba Kružberk, u Plzně Kozelka nebo Skalky v Karlových Varech. Máme doma i vápencové skály, ale bohužel nejsou tak krásné, slavné a rozmanité jako třeba ve Francii nebo ve Španělsku.

U nás je pouze pár vápencových lokací, převážně Moravský kras nebo Srbsko v Čechách. A navíc se vápenec vyznačuje tím, že když po něm leze hodně lidí, tak se vyleští. Cesta, která byla krásná a lehká, se stane těžkou, protože se chytáte nebo stojíte na blyštivých, vyleštěných a malých chytech. S nadsázkou říkám, že kdyby takový vápenec měli ve Francii, tak ho sešmelcují do cementu. Samozřejmě z jejich hlediska a možností.

Krásné jsou naše pískovce. Jenže to není úplně pro začátečníky, kteří jsou zvyklí z umělých stěn na jištění každé dva metry a velké chyty. Na písku je specialita, že si tam člověk vkládá jistící prostředky ve velké míře sám a může se stát, že první trvalý jistící bod – takzvaný kruh, může být třeba dvacet, i čtyřicet metrů vysoko. Než se k němu dostanete, může to být těžké lezení, a pokud se neumíte zajistit sám dobře, hrozí to průserem.

Pískovcové lezení vyžaduje sílu a kromě toho potřebujete i velký morál. Laicky řečeno, aby se člověk neposral. Ne každý tohle dá. Navíc se různé lokace hodně liší materiálem – jeho pevností, strukturou i charakterem. Tím je odlišný i způsob lezení. A každému sedí něco jiného.

Když někomu sedí pískovcové lezení v Tisé, kterou bych zvolil pro začínající jako nejlepší, tak v Adršpachu nevyleze skoro nic. Protože tam je lezení převážně ve spárách a v rajbácích, což je úplně odlišná technika. Ne každému sedí, musí se to naučit.

Rajbáky jsou šikmé plochy různého sklonu. Od toho, že tam jde člověk s rukama v kapsách, až po skoro kolmou stěnu. Ale nejsou tam velké chyty, díry nebo lišty, leze se takzvaně na tření. Na tření lezeček a prstů. V rajbáku lezete pomocí drobných oblin a výstupků, je to specifické.

Pokud upadnete, celkem se sedřete

V Adršpachu je třeba vyhlášený a velice těžký rajbák pro extraligu. Už název napovídá dost – Kitzbühel. Šikmá a nakloněná plocha s miniaturním množstvím chytů a jistících bodů. Pokud upadnete, celkem se sedřete. Když totiž spadnete v převislé cestě, nemusíte se ani dotknout skály, ale tam jedete po nejhrubším smirku třeba deset, patnáct metrů.

Pro úplně začátečníky bych volil ferraty – zajištěné cesty fixními lany. Začaly už pomalu vznikat i u nás. Zrovna minulý týden jsem byl na ferratách pod Vírskou přehradou u Blanska, další jsou třeba na Pastýřské stěně v Děčíně. Pro horolezecký svaz nebo pro ty, kteří mají zájem, je dělá legenda Karel Bělina. Sedmdesátiletý borec, který měl na pískovcích obrovské množství prvovýstupů.

Moc terénů, kde u nás mohou nové ferraty vznikat, není. Ovšem kdo s tím začíná, tak nemusí hned do Rakouska. Pro první zkušenost jsou ty naše ideální. Když je porovnáme s italskými nebo rakouskými, tak je to dětská záležitost, ale tím spíš tam může vyrazit celá rodina.

Vezmete děti a je z toho zábava pro celou rodinu. Vyzkoušíte si to, budete vědět, jak se jistí a co to zhruba obnáší a pak můžete třeba vyrazit i na větší ferraty do zahraničí.

Sám jsem letos plánoval právě skalní lezení. Těším se. Prošel jsem si tím na začátku kariéry, vrátím se k tomu. Naplňujeme mě to a baví, nic podřadného, bomba.

Jasně, nebudu lézt tak těžké cesty jako zamlada, kdy jsem byl na nějaké lezecké, gymnastické i silové úrovni. A zdravý. Budu lézt nižší cesty a klasifikace, ale to neznamená, že mě to neuspokojuje. Je to sice sport, ale především životní styl. Pořád vás to baví a naplňuje.

Nebudu konkurovat Adamu Ondrovi, ale bude mě to bavit. Co je lepší než pohyb v přírodě? Hory a skály nepatří Messnerovi, Jarošovi, Rakoncajovi, patří všem. Když budou lidi respektovat přírodu, sebe navzájem a nebudou na sebe jak psi, tak se tam srovnají a každý si ten svůj zážitek odnese…