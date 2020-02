Váš život od základu nezmění jen tvrdý trénink, ale to, co přijde pak, říká trenér

Co mohu očekávat za změny, když absolvuji transformační program, například Amazing 12?

Program rozvržený do dvanácti týdnů, během nichž uchazeč projde velice pečlivě naplánovaným, intenzivním tréninkem. Je vhodný pro každého, kdo se odhodlá k velké životní změně. Nezaměřuje se jen na cvičení, ale jeho součástí je úprava celého životního stylu včetně stravování. Restartujeme hlavu a měníme návyky.

Pro koho je vhodný?

Do programu se nám hlásí lidi, které bych rozdělil do dvou hlavních skupin. V té první jsou lidi po třicítce, kteří mají sedavé zaměstnání. Velkou část života strávili ve škole, pak seděli v práci nebo rozjížděli svůj byznys, případně se věnovali rodině a ve svých pětatřiceti vidí, že jim tělo přestalo odpouštět prohřešky, které jim dříve procházely. Zlobí je záda, nemají kondici ani sílu, jsou nekoordinovaní, zadýchávají se do schodů, a i když se v minulosti věnovali nějakému sportu, najednou na něj nemají. Druhá nejpočetnější skupina je pravý opak. Jsou to sportovci, kteří hodně cvičí, ale za posledních pár let se nikam neposunuli. Pořád se točí v kruhu a nejsou schopni dosáhnout dalšího progresu. Tyto dvě skupiny jsou extrémy, ale transformační program je vhodný i pro všechny, co se nacházejí mezi těmito dvěma póly.

Transformačních programů je na internetu i v posilovnách více. Čím se od sebe mohou lišit?

Náš je založený na dlouholeté zkušenosti. Nechci soudit ostatní, ale Amazing 12 čerpá z věcí, které fungují a jsou efektní a prověřené časem. Není to žádný pokus - omyl, ale promyšlená metoda, která už po dvanáct let dodává konzistentně výsledky. Navíc to není jen o cvičení. Náš přístup je hodně komplexní, takže radíme lidem i v tom, co jíst, jak spát, odpočívat, regenerovat. Zásadní roli hraje i to, že se cvičí v malé skupině. To znamená, že jste v partě čtyři nebo pět lidí, se kterými se navzájem podporujete, motivujete, vyměňujete tipy na jídlo a podobně. Už nám hodně absolventů potvrdilo, že to byl ten důvod, proč byli schopni program zdárně dokončit.

Jak jste se k tomu dostal?

Velkou část své trenérské kariéry jsem zasvětil cvičení s kettlebellem. Dalším vzděláváním jsem ale přišel na to, že je to jenom jeden díl skládačky, a že na spoustu věcí je vhodný také trénink s vlastní vahou, s velkou činkou, jednoručkami nebo úplně s něčím jiným. Činky a kettlebell navzájem dobře doplňují. K samotnému programu Amazing 12 jsem se dostal přes jeho tvůrce Paula McIllroye. Sledoval jsem jeho skvělé výsledky na Facebooku a tak dlouho ho otravoval, až mě v roce 2014 pozval na instruktorský kurz.

Lidé, kteří se přihlásí do transformačních programů, často zažijí šok. Najednou se musí hýbat pětkrát týdně, v případě Amazing 12 až osmkrát. Co mají dělat, aby se jim třeba hned za tři týdny nezablokovala záda a nenatrhly svaly?

Jsou tři základní faktory, které musíte dodržet. Faktor číslo jedna - tréninkový plán musí být naprosto připravený, neměla by to být brutální forma tréninku, kdy "rejete držkou v blátě", ale musíte to dělat efektivně. Já razím pravidlo 80 procent - stačí, když budete každý den makat na osmdesát procent, ale bude to opravdu každý den. Funguje to líp, než když přijdete v pondělí, dáte do toho sto procent a po zbytek týdne už na trénink nedorazíte. Druhý důležitý faktor je výživa. Když denně strávíte hodinu taháním železa a pak ještě dalších půlhodinu běháním, musíte tělu dopřát kvalitní palivo. A to i co do kvantity. Třetí důležitá a přitom často opomíjená součást skládačky je spánek. S takovým typem tréninku a zátěže se zvyšuje nárok na množství spánku. Ideální je sedm až devět a půl hodiny za noc.

V dnešní době si asi řada lidí dokáže najít čas dobře se najíst, ale jak chcete lidem naordinovat, aby nemakali v noci do jedné a nevstávali v šest?

Je to podobné jako s jídlem. Když chcete změnit jídelníček, měli byste začít posouzením toho, jak na tom jste. Doporučuji si důsledně zapisovat vše, co sníte. Kolikrát si lidi myslí, že se stravují strašně zdravě, ale když to pak vidí na papíře, zjistí, že se možná spletli v úsudku. S časem a jeho plánováním je to podobné. Když chcete šetřit čas, je dobré začít s tím, když uvidíte, jak a čím ho trávíte. Moderní telefony vám umožní přesně sledovat, kolik času trávíte kterou aktivitou. Tím bych začal. Díky tomu si snáze určíte priority a rozhodnete se, čemu chcete svůj čas věnovat a co vám za to nestojí.

Je váš program použitelný i jako součást přípravy pro triatlety, maratonce nebo třeba boxery?

Takových jsme měli dost - zápasníky, hokejisty, maratonce. Každá sportovně specifická schopnost stojí na základu obecné fyzické přípravy. U maratonce je to vytrvalost, u sprintera výbušnost. Čím větší máte základ, tím lépe na něm můžete stavět. I pro sportovce je Amazing 12 rozhodně vhodný. Samozřejmě ne těsně v předsoutěžní přípravě, kdy by se měl každý věnovat specificky svému sportu, ale v dlouhodobé přípravě bych ho doporučil. Dokazují to sportovci, kteří jím u nás prošli a zaznamenali jak velké zvýšení výkonnosti, tak zrychlení regenerace.

Co poradíte lidem, kteří si transformačním procesem projdou a obávají se, že se po tříměsíčním snažení vrátí do starých kolejí

Účel programu je udělat velký fyzický progres za tři měsíce, ale máte pravdu, že stejně tak důležité je, co následuje potom. Fyzický rozvoj je kontinuální dlouhodobá práce. Klíčové je, aby člověk na program navázal nějakou další aktivitou. Většina lidí pokračuje u nás v Železné kouli s tím, že chodí trénovat už „jen" třikrát týdně, ne pětkrát jako v Amazingu. To je ideál. Samozřejmě jsou tací, co se na to po třech měsících vykašlou úplně. Naštěstí je pořád většina těch, co pokračovat chtějí. Po intenzivních dvanácti týdnech jsou nadšeni z nově nabyté síly, kondice a zdravých návyků, které chtějí udržet a rozvíjet. Další věc je komunita, která tady je a drží lidi v dalším tréninku.