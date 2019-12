Proč to sakra není zábava? ptal se Jordan. Space Jam se i tak stal kultem

Zach LaVine, hvězdný spoluhráč Tomáše Satoranského v Chicago Bulls, se nepotatil. Otec hrával americký fotbal v NFL, syn si však vybral oranžový míč. Proč? Pod koše ho svedl film, jenž ovlvnil celou generaci dětí - Space Jam. „Viděl jsem ho snad dvěstěkrát,“ říká LaVine, jenž zcela propadl dobrodružství animovaných postaviček ze studia Warner Brothers, které přišel zachránit legendární Michael Jordan před zotročením mimozemšťany. Co se zprvu jevilo jako banální nápad s málo vyzkoušeným spojením animovaných a hraných hrdinů, se nakonec stalo hitem. Space Jam vydělal 230 milionů dolarů a ačkoliv si filmoví kritikové mohli ukroutit hlavy, snímek uvedený do kin v roce 1996 si dokázal získat nesmírnou oblibu.

Tak velkou, že se letos LeBron James vrhl do natáčení pokračování. Přizval k němu další star NBA Anthonyho Davise, Damiana Lillarda, Klaye Thompsona či Chrise Paula. Je však velkou otázkou, zda se sequelu podaří podobný veleúspěch zopakovat. Originální Space Jam byl totiž dílem své doby, překvapivým, obdařený Jordanovým charismatem. Dvojka půjde do kin až v červenci 2021 a do té doby si její tvůrci mohou říkat, že ani předloze se vůbec nevěřilo.

Vždyť řada herců odmítla nabídku na natáčení. Vlastně nebylo ani divu, vždyť původní nápad uzrál v hlavě Jordanova agenta Davida Falka na základě reklamy na boty Nike. Ta se vysílala v roce 1992 během Super Bowlu a zaujala spojením Jordana s animovaným králíkem Bugsem. Co takhle na tohle téma udělat celovečerní film? řekl si Falk.

Doba byla příhodná, Jordan zrovna přerušil basketbalovou kariéru a snažil se neúspěšně prorazit v baseballu. „Všechno, co Michael dělal, jsme tehdy my děti hltaly. A spojení našeho nejoblíbenějšího sportovce s pohádkovými postavičkami bylo prostě dokonalé,“ vybavuje si LaVine.

Scénář je tak prvoplánový, až je chytlavý. Mimozemšťané přiletí na Zemi, aby získali do svého vesmírného lunaparku jako atrakci Bugse Bunnyho a jeho přátele. Po dobrém či po zlém. A tak se domluví basketbalový zápas o všechno.

Natáčení filmu se ujal, lépe řečeno na něj zbyl, Joe Pytka, režisér známý spíš prací na reklamách a hudebních klipech. A podle jeho vzpomínek si Jordan filmování příliš neužíval. „Jednou se ke mně Michael otočil a říká: Myslím, že jsi mi sliboval, že to bude zábava. Ta proč sakra není? Jsem přesvědčený, že se mu natáčení ani trochu nelíbilo. V basketbalu měl pod kontrolou úplně všechno, tady byl vydaný na milost kameramana, střihače, režiséra… Museli jsme s ním jednat vážně v rukavičkách.“

To obnášelo například stavbu takzvaného Jordan Dome, jakéhosi šapitó, pod nímž byly šatny, posilovna i basketbalové hřiště. Na něm si Jordan skutečně užíval a ukazoval svou chorobnou soutěživost, když neustále vyzýval členy štábu ke hře jeden na jedna a předváděl jim své triky. Nevadilo mu prý, že nehraje proti sobě rovným. „Dal přeze mě trojku, svůj jazyk klasicky vyplazený, v očích triumfální výraz a řval na mě: Zmiz, kur.., z toho hřiště,“ vybavuje si se smíchem herec Keith Gibbs.

Potíž s Jordanem, postavou reprezentujícím spoustu značek, byla i v tom, že podle smlouvy se museli jeho sponzoři objevit i ve filmu. Tak vznikl například dialog: „Pojď, Miku. Obleč si svoje Hanes (značka spodního prádla), zavaž si tkaničky na nikách, vezmi si své Wheaties (cereálie) a Gatorade (nápoj). Cestou na hřiště se ještě zastavíme pro Big Mac.“

Zásadní roli pro úspěch filmu sehrál soundtrack, jenž byl možná ještě větším hitem než samotný snímek. Podílely se na něm kapacity jako Method Man, LL Cool J, Coolio, B-Real či Busta Rhymes. Samozřejmě největším šlágrem se stal song I Believe I Can Fly od R. Kellyho.

Ačkoliv pro Jordana bylo natáčení jen malou odbočkou, podle režiséra nakonec dost ovlivnilo i jeho dráhu v NBA. Pytka vzpomíná, jak při jedné z konverzací Jordanovi radil, aby Chicago Bulls vzali do týmu Dennise Rodmana. „Ten chlap vůbec nestřílí, ale skvěle brání, doskakuje. Nebude ti stát v cestě a hodně pomůže. Už ten samý večer seděl Dennis v hotelu v Beverly Hills s Michaelem a v pondělí podepsal smlouvu,“ vzpomíná Pytka.

Rodman se stal důležitým pomocníkem Jordana na cestě za druhým mistrovským hattrickem, ač tomu mnozí zpočátku nevěřili. Tak jako Space Jamu.