TEST: Holky na všechno! Hledáte univerzální boty? Jedny jsme otestovali

Následující řádky budou číst běžci. Jsem také běžec, a proto vím, že si možná kladete otázku, jakým kouzlem mě uhranula bota, o níž směle tvrdím, že se hodí na vše.

Abych to uvedla na pravou míru, není to první model Caldorada, jež jsem měla možnost oběhat a ten předchozí skutečně nebyl úplně to pravé ořechové. Šlápnutím vedle byl objemný svršek, který v létě nedýchal tak, jak by mohl, a v zimních plískanicích ze sebe zase nechtěl pustit vodu, kterou nasál. Teď výrobce Columbia vychytal tuto snad jedinou nevýhodu a výsledkem je bota, o níž se velmi těžko mluví negativně. Pojďme se tedy podívat na pozitiva.

Začneme u zmíněného nového svršku, který dýchá a vodu vytřepe. Současně má několik zpevňujících pruhů na správných místech, takže v nerovném terénu mi chodidlo v botě necestuje. Stabilitu zajišťuje také hlubší polstrovaná patní miska, jejíž měkkost skýtá vysoké pohodlí. Vše doladím k dokonalosti stažením tkaniček. Před okopnutím prstů mě chrání vyztužená špička. Kladně také hodnotím dostatek prostoru v přední části boty, což je důležité obzvlášť při běhu v terénu.

Trailové boty Columbia Caldorado III. • Foto Pavel Mazač (Sport)

Když se při zkoumání boty přesunu níže, pak musím kladně hodnotit i mezipodešev, čili to, co pod nohou pruží a na běžecké obuvi je neméně důležité. Její měkkost je jednoduše řečeno akorát. Je dost tvrdá, abych měla v terénu jistotu došlapu (kdo by stál o podvrtnutý kotník), ale současně dost měkká, abych si během po silnici neotloukla chodidla. Bezva, pojďme ještě níže.

Podešev, čili podrážka, má jemný vzorek do terénu, kde se cítí Caldorada dobře. Vzorek není ale tak hluboký jako u speciální obuvi do nejtěžšího terénu a plošky jednotlivých „špuntů“ jsou dost široké. Díky tomu se na silnici necítím jako traktor.

Uf i červená barva se mi líbí, což je samozřejmě záležitost čistě subjektivní, tak co takhle bota vlastně nemá?

Od tohoto obojživelníka nečekejte čistou silničku, gazela v nich nebudete a pokud běháte pouze po asfaltu, budou vhodnější čistě silniční modely. Navíc byste zbytečně rychle oběhali měkké "špunty" na podrážce.

A přesně tak je to i s druhým extrémem. I pro kamzíka si dokážu představit lepší model boty s více strukturovanou podrážkou, obzvláště při běhu v hlubokém měkkém podkladu (bahně například). Taková bota vám ale zase běh po asfaltu neodpustí.

Největší klad zkoumaného páru? Opravdu široká využitelnost pro většinu povrchů, na kterých se obvykle běhá. Caldorado III zvládnou všechno a jsou lehké, takže nohy v medu opravdu nečekejte. A ještě na jeden benefi t nesmím zapomenout – pohodlí této boty přímo vyzývá: ber mě na dlouhé výběhy!

Zkrátka, pokud nevíte, které si vzít, zvolte Caldorado III. Od té doby, co je mám, mi stačí brát na letní i zimní dovolenou jediný pár obuvi a nikdy nelituji.

Redaktorka iSportLIFE Magdalena Ondrášová vyzkoušela trailové boty Columbia Caldorado III a byla nadmíru spokojená. • Foto Pavel Mazač (Sport)