TEST: Kamarád do deště. V čem je kouzlo bezdrátově-drátových sluchátek?

CEP-4000-GR patří do skupiny sluchátek, kterou si soukromě nazývám bezdrátově-drátová. S přehrávačem sice nejsou propojena žádným kabelem, ale sluchátka samotná navzájem spojená jsou. Hlavní část konstrukce umístíte za krk, díky trochu tlustějšímu provedení je vše dobře vybalancované a na krku se zbytečně neposouvá, jak by se to mohlo stát u tenčího kabelu. Oproti používaným AirPodům to byl sice na začátku trochu nezvyk, ale za chvíli jsem i díky hmotnosti 26 g nevěděl, že mi něco za krkem vůbec leží.

V balení najdete několik velikostí náušníků, což samozřejmě pomáhá, aby sluchátka solidně držela. Dobrým stabilizačním prvkem jsou také gumové trny, ty ale klidně můžete sundat.

Se sluchátky jsem naběhal několik hodin, z uší vypadávala jen výjimečně, i když jsem tomu zpočátku příliš nevěřil. Sluchátka se totiž po vložení do ucha a rozběhnutí mírně posunula, ale dále už nijak nevypadávala. Nemohu tedy souhlasit s popisem zboží od výrobce, kde se mluví o maximálním odhlučnění. Zvuky v okolí jsem vždy vnímal dostatečně, což ale u sportu považuji rozhodně za výhodu.

Pokud sluchátka zrovna nemáte v uších, určitě oceníte, že jsou na obou koncích opatřena slabým magnetem. Sluchátka k sobě stačí přicvaknout a máte kolem krku trošku neobvyklý náhrdelník, který ale máte jen malou šanci ztratit.

Ovládání je řešeno pomocí trojice tlačítek umístěných na pravém boku. Nenajdete zde nic neobvyklého, jednoduše tedy ovládáte hlasitost, přeskakování mezi skladbami a zapínání. Úroveň hudební reprodukce mi přišla na tuto cenovou kategorii dobrá, ale upřímně řečeno od běžeckých sluchátek ani neočekávám dokonalý přednes. Poslední dobou jsem si hodně oblíbil poslech mluveného slova a ani zde vás sluchátka ničím zásadním nepřekvapí, snad bych jen ocenil ještě o kousek vyšší úroveň hlasitosti. Pokud snad hodně běháte podél silnic plných aut, můžete mít občas se správným porozuměním problémy.

Connect IT CEP-4000-GR nabízejí výdrž mezi 5-6 hodinami, dobíjení je řešeno klasicky přes microUSB konektor. Příjemným parametrem je částečná voděodolnost IPX5, takže mi sluchátka dělala společnost i v dešti.

Celkový dojem je rozhodně kladný. Za velmi solidní peníze získáte spolehlivá voděodolná sluchátka s rozumnou zvukovou kvalitou. Na trhu bezesporu najdete kvalitnější produkty, ale jen těžko budou výrazně levnější.