TEST: Tyhle vás provedou listím i sněhem najisto. A pro zmrzlíky s Gore-Texem

Přezouváme na zimu, a tak je více než vhodné poohlédnout se po něčem, co nás provede při běhání i nestabilním povrchem. Zatímco v létě zkušený běžec odkroutí téměř cokoliv v pohodlné silniční obuvi (vyjma opravdového terénu), v zimě je to naopak. Jakmile napadne sníh, nebo nám terén zapadá hromadami listí, jde silniční obuv obvykle stranou, i když běžíme po jindy hladké cyklostezce. Na řadu tak přicházejí "špunty", boty s podrážkou tak strukturovanou, aby nás provedla bezpečně všemi nástrahami.

Do rukou se mi dostal model ASICS Gel-Fujitrabuco 7 vybavený Gore-Texovou membránou, díky které jsem si chtěla počkat na opravdu sychravé počasí, než jsem ho nazula na nohy. V bahýnku i běhu v dešti si libuji a tak to bylo spíše za odměnu.

Opěvovaná i zákeřná membrána

Než se dostanu k samotnému hodnocení běžeckých vlastností, zmíním nejprve membránu. Není to můj první model s Gore-Texem a tak vím, že za pohodlí sucha se platí. Myslím tím omezené použití takto vybavené obuvi. Jakkoliv výrobci slibují, že membrána nepropustí mokro dovnitř, přesto bota dýchá ven, je její dech skrz membránu přece jen slabší, než přes obvyklý svršek boty bez membrány. V praxi to znamená, že v teplotách kolem nuly budete nadšení ze suchého teplého komfortu nohou, ale boty nebudete moct použít už v teplotách kolem patnácti nad nulou.

ASICS GEL-Fujitrabuco 7 GT-X Trailová tréninková obuv

Cena: 3850 Kč

Váha: 300 g (EUR 39)

Drop: 8 mm Klady: vysoký záběr v terénu

ochrana chodidla Zápory: lehce vyšší hmotnost

V turistice je tomu jinak, ale při běhání rozpumpujeme naše tělo tak, že i periferie jako nohy jsou prohřáté a v méně propustné obuvi se dost potí. Chodidla i ponožky nebudete mít nakonec mokré zvenčí ale tím, co sami vyprodukujete, neboť bota s membránou nebude schopná odvětrávat dostatečně rychle. Komu tedy model s membránou doporučuji? Všem, kteří mají rádi nohy (v chladných měsících) v suchu. Také těm, kteří rádi střídají běh s chůzí. Naopak to není vhodná volba pro ty, kteří si chtějí pořídit jediný pár obuvi pro celoroční použití. Gel-Fujitrabuco 7 se ale prodává i ve variantě bez membrány.

Gel-Fujitrabuco 7, jistota v terénu

Svršek obuvi je pevný s dobrou ochranou proti okopnutí, kterou najdete prakticky kolem celé boty s tím, že špice je opravdu tvrdá a nemusíte se bát žádného nakopnutého kamínku. Pata je také dost zpevněná a celkový střih svršku je lehce užší, takže na noze sedí boty pevně. Jsem zvyklá spíše na trailové boty s širším prostorem pro příčnou klenbu a tou číst povrch a držet tak stabilitu. Ale řekla bych, že zde vzhledem k celkové stavbě boty a vyšší podešvi je užší střih přední části jen dobře.

Podešev je, jak jsem již zmínila, vyšší, ale rozdíl sklonu mezi špičkou a patou (drop) je pohodlných osm milimetrů. Vysoké špunty spolu s pevnou stavbou boty a vyšším střihem kolem kotníků pak zajišťují opravdu skvělou stabilitu, přičemž si v žádném terénu ani na vystouplých špičatých kamenech neotlučete chodidla.

Tkaničky, bavlna, kapsička

Po dlouhé době (a ráda) vidím na běžecké obuvi bavlněné tkaničky. Možná nevydrží tolik co umělé, ale jedno jim upřít nelze - nerozvazují se a nasáknou-li vlhkost, nerozvazují se už vůbec. Na jazyku pak nepřehlédněte kapsičku, do níž si konce zavázaných tkanic zastrčíte, aby se nezachytily o keřík.

Jsou to jednoduše drapáky do terénu. Na jejich tuhost jsem si chvíli musela zvykat, ale příčinou je hlubší posazení paty v botě, přičemž já mám nízko posazené kotníky, které tak byly více v kontaktu s tužším obepnutím (v terénu je potřeba vázat boty více napevno a kvůli obemknutí kotníku doporučuji využívat i ty poslední dírky, které vám do teď vrtaly hlavou, k čemu že jsou.) Nehledejte pohodlí obláčků pod chodidlem a že to poběží samo. Tyhle boty vás ale provedou po kořenech, sněhem, svažitým terénem, trávou i listím s vysokou jistotou. Pokud hledáte toto i dobrou trakci, jsou vaše.