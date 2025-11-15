Rivalové spojují síly, turnaj WTA se stěhuje ze Stromovky na Štvanici. Návrat po 16 letech
PŘÍMO Z VARAŽDÍNU | Na Štvanici, do centra českého tenisu, se vrací turnaj WTA. Lépe řečeno se stěhuje v rámci Prahy ze Stromovky k Negrelliho viaduktu. Tradiční červencová akce Livesport Prague Open se od příštího roku dál bude konat na štvanickém centrkurtu pro 6248 diváků. Turnaj společně uspořádají majitel licence TK Sparta Praha, Český tenisový svaz a klub I. ČLTK Praha. V nadcházející sezoně se akce uskuteční v termínu od 20. do 26. července.
„Rozhodli jsme se přesunout turnaj ze Stromovky a vrátit tenis na centrální dvorec na Štvanici. A lidé z WTA byli z této myšlenky nadšení. Turnaj může na Štvanici daleko víc růst. Centrální dvorec skýtá další možnosti. Můžeme do budoucna zkusit hrát i night session. Kapacita je větší, dostupnost MHD lepší,“ vypočítával pozitiva ředitel Sparty i samotného turnaje Miroslav Malý.
Sparta a I. ČLTK platívaly za velké rivaly, myšlenka takové kooperace by byla ještě před pár lety vyloučena. „Bylo trochu náročnější se domluvit, protože stále bojujeme s pozůstatky z minulosti. Ale v tuhle chvíli byli pánové skvělí a vzniká z toho společný projekt,“ nastínil předseda tenisového svazu Jakub Kotrba, jehož organizace vlastní štvanický centrkurt a klub I. ČLTK poskytne turnaji zázemí a další dva betonové kurty.
Na centrkurtu, kde hrály ikony jako Rod Laver či Martina Navrátilová, již probíhají kulturní akce či turnaje MMA organizace Oktagon. Svůj původní účel, tedy aby byl dějištěm tenisových zápasů, ale začne plnit poprvé po šestnácti letech.
Svaz bude muset zafinancovat nový povrch ústředního dvorce či renovaci tribun. A to v době, kdy je dramaticky zadlužený kvůli dotační kauze jeho bývalého šéfa Iva Kaderky. „Financování turnaje jde primárně za Spartou jako majitelem licence. Svaz poskytuje prostory a záštitu,“ ujišťuje Kotrba, že nejde o hýření s penězi.
„Naopak nám to pomůže i s ohledem na revitalizaci Štvanice. Budeme žádat o dotaci na renovaci centrálního dvorce. Když do toho zapojíme ten turnaj, máme na ni větší šanci, než kdybychom nevěděli, co tam chceme dělat,“ věří předseda, jehož svaz již aktivně svou část štvanického areálu pronajímá. „Povedlo se nám nastavit hezký ceník. Bavíme se v řádech jednotek milionů korun, které vybereme za pronájem a které zase dáme zpět do rekonstrukce.“
Spojení sil napříč subjekty je dalším důkazem o nové éře v českém tenise. „V létě to budou dva roky, kdy jsme nastoupili. Po dvou letech se nám podaří to, co se nepodařilo posledních šestnáct let. Vždyť naposledy byl turnaj na centrkurtu v roce 2010,“ zdůraznil Kotrba.