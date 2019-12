Coros Apex: hodinky pro pravověrné sporťáky s neskutečnou baterií

Coros Apex existuje ve dvou verzích, které se liší velikostí. Vybírat můžete mezi 42mm a 46mm variantou. Hodinky mohou mít několik barevných variant pásků, řemínek má ale standardní velikost a uchycení, takže jej lze vyměnit i za nějaký neoriginální.

S hodinkami není problém vyrazit ani na několikahodinový výběh i když má baterie pod 10 %. Coros Apex to zkrátka vydrží.







Coros Apex na mne po designové stránce moc nezapůsobil, hodinky mi vzhledově připadají hodně obyčejné. Nespornou výhodou je ale safírové sklo displeje a tuctový vzhled narušuje také systém ovládání, které je řešeno především pomocí výrazné korunky doplněné jediným tlačítkem.

Ovládání pomocí točení korunky je sice neobvyklé, ale určitě ne špatné. Točením scrolujete mezi jednotlivými obrazovkami, přepínání doprovází drobná vibrační odezva. Korunka se dá také stisknout, což v naprosté většině případů slouží k postupu hlouběji do menu, spodním tlačítkem se pak vracíte zpět. Na méně obvyklý způsob ovládání si zvyknete během okamžiku, funguje naprosto spolehlivě a je rychlé. Jediným drobnějším problémem zůstává ovládání v rukavicích, tady mají klasická tlačítka přeci jenom výhodu.

Technické parametry Velikost a rozlišení displeje: 1,1“, 218×218 bodů

Hmotnost: 55 g

Navigace: GPS, Glonass

Senzory: Barometr, akcelerometr, kompas, gyroskop, tep

Voděodolnost: 10ATM

Další funkce: multisportovní, Bluetooth, podpora ANT+, safírové sklo

Jednoduché, ale funkční

V prostředí hodinek se zorientujete velmi rychle i přes to, že je vše v anglickém jazyce. Displej rozhodně neohromí barevným podáním ani rozlišením. Tady se kladlo důraz spíše na rychlé reakce a snadnou orientaci v menu.

Základem je hlavní displej s ukazatelem času a několika dalšími hodnotami. Chudý výběr z pěti podob ciferníků se naštěstí značně vylepší po spárování s mobilní aplikací, ve které najdete téměř třicet dalších variant podoby základní obrazovky.

Krátkým stiskem spodního tlačítka můžete měnit jednu ze zobrazovaných hodnot na displeji, např. místo ukazatele baterie si můžete zobrazit nadmořskou výšku, počet kroků apod. Delší stisk téhož tlačítka vám otevře přístup k několika základním funkcím, jako je třeba nastavení alarmu.

Nespornou výhodou je ale safírové sklo displeje, • Foto Coros Apex

Také otočná korunka nabízí přístup do dvou menu. Jedním je přehled widgetů, kde vidíte grafický přehled denních aktivit, graf srdečního tepu, nadmořské výšky či tlaku. Stiskem korunky se dostanete do hlavní nabídky. Ta se skládá především z nabídky sportovních aktivit.

V systémovém nastavení můžete hodinky spárovat s dalšími senzory, upravovat vibrace, či zapnout automatický zámek displeje.

V hodinkách nechybí ani menu se základními údaji o vaší aktuální kondici. Je ale hodně chudé. Vidíte jen aktuální hodnotu vaší energie v závislosti na náročnosti poslední aktivity a zbývající dobu, po kterou byste měli odpočívat. Více sportovních informací je asi to jediné, co jsem v menu postrádal. To pravé analytické nadšení tedy přijde na řadu až v okamžiku, kdy otevřete mobilní aplikaci, které je na informace mnohem bohatší.

Šikovná aplikace

Aplikace COROS kromě obvyklého nastavení notifikací a přehlednějších grafů aktivit nabízí mnohem více informací o vaší kondici. Nechybí údaje o VO2Max a laktátovém prahu. Z těchto dvou hodnot se pak počítá tzv. Fitness Level. Ten mne celkem přesně zařadil na rozhraní kategorií začátečník a rekreační atlet. Kondice ke konci roku zkrátka není ideální a hodinky mi to poměrně přesně řekly. Pouze hraniční tempo 4:27m/km mi připadalo trochu mimo moje současné schopnosti, ale třeba jsem jen zbytečně skromný.

V aplikaci najdete také informace o spánkovém režimu a samozřejmě graficky přehlednější záznam sportovních aktivit.

Přes aplikaci také funguje kontrola firmwaru, ukládání tras a jejich přenos do hodinek nebo propojení s jinými sportovními aplikacemi, např. Stravou. Složitější funkce jsou velmi dobře popsány a vysvětleny, musíte ale ovládat angličtinu.

Zdaleka nejlepší funkcí je ale rychlá a jednoduchá úprava podoby displeje při sportovní aktivitě. Velmi jednoduše si nastavíte počet obrazovek, kolik hodnot se na nich bude zobrazovat a které to budou. Oproti veškeré konkurenci je to mnohem pohodlnější a sympatičtější řešení.

Hodinky mohou mít několik barevných variant pásků, řemínek má ale standardní velikost a uchycení, takže jej lze vyměnit i za nějaký neoriginální. • Foto Coros Apex

Bezkonkurenční výdrž baterie

Jestli je jedna vlastnost, kterou Coros Apex drtí svoji konkurenci, je to výdrž baterie. Ta je naprosto neuvěřitelná. Hodinky jsem používal přes čtyři týdny a nabíječku (bohužel opět se specifickým konektorem) za tu dobu potřeboval jen jednou. S hodinkami není problém vyrazit ani na několikahodinový výběh i když má baterie pod 10 %. Coros Apex to zkrátka vydrží.

Souběžně jsem používal Garmin Fenix 6X a ani ty nemají oproti Corosu žádnou šanci. Jasně, ke Corosu si nepřipojíte bluetooth sluchátka a neposloucháte hudbu. Ale stejně.

Z hlubin internetu jsem vyhrabal historku o běžkyni Camille Herron, která měla Corosy na ruce při svém rekordním 24hodinovém běhu. V cíli měly hodinky pořád ještě třetinu kapacity baterie k dispozici. Já běhával podstatně kratší časové intervaly. Na konci hodinového běhu na displeji většinou svítil úbytek baterie o pouhé jedno procento.

Pokud chcete, aby baterie vydržela co nejdéle, doporučuji nechat měření tepu po desetiminutových intervalech, jak je primárně nastaveno (v průběhu aktivity je měření samozřejmě kontinuální), některou ze základních podob ciferníku a vypnout zbytečně citlivé automatické rozsvícení displeje.

Soustředí se na to hlavní

Nabídka sportů je oproti konkurenci překvapivě chudá. Na výběr je několik typů běžeckých, plaveckých a cyklistických aktivit a cardio trénink, buď s GPS nebo bez ní. Není toho moc, ale 99 % uživatelů to bude stačit. Pokud jste si v aplikaci nastavili podobu displeje při aktivitě a vypnuli zámek obrazovky, nebudou vás hodinky při sportu nijak obtěžovat. V průběhu sportování je také možné nechat si vypnuté notifikace. Sportovní údaje mají na výběr mezi dvěma velikostmi písma.

Hodinky i bez jakéhokoliv přidaného senzoru zvládnou měření délky kroku a kadenci. Hodnoty nejsou úplně přesné, ale rozhodně nejsou příliš daleko od pravdy. Na konci běžeckého tréninku uvidíte aerobní a anaerobní přínos, který zhodnotí kvalitu vašeho tréninku. Samozřejmostí je měření tepové frekvence a její zařazení do zón. S přesností měření žádný problém nebyl. Stejně spolehlivě funguje i GPS. Porovnání jsem měl s vyzkoušenými Garminy 6X a kilometrové okruhy pípaly oboje hodinky takřka synchronně.

Závěrem

K hodinkám Coros Apex jsem ze začátku přistupoval dost s nedůvěrou. Na první pohled na mne příliš nezapůsobily. S postupem času jsem ale přicházel na to, že to, co umí, dělají skutečně výborně. Spousta uživatelů ale může přesto snadno přehlédnout o jak skvělý produkt se jedná. Objektivnějším nedostatkem je malá podpora doplňkových funkcí. Apex nenabídne hudbu, placení, mapy. Soustředí se čistě na sport. V tom je silný. Jestli to bude na úspěch stačit už záleží na vás, pokud ale hledáte spolehlivého parťáka na sport a další funkce vás nezajímají, Coros Apex je váš splněný sen.