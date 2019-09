Trénink, pak buchta s knedlíkem? Občas neuškodí, uklidňuje specialistka | iSport.cz

Znáte to. Čeká vás náročný víkend – vepřo knedlo a poctivé buchty u babičky, oslava nebo kamarádova svatba se spoustou jídla. O akci víte dlouho dopředu a také máte dostatek času se dopředu připravit. Třeba „preventivní hladovkou“ nebo náloží tréninků. Podle Moniky Bartolomějové, hlavní nutriční specialistky Světa zdraví, jsou ale takovéto přípravy nejen zbytečné, ale mohou být i nebezpečné.

„Pokud máte správně nastavený jídelníček a pravidelně se hýbete, není důvod se na víkend u babičky či svatbu kamaráda nijak zvlášť připravovat. Jednou za čas si můžete dopřát i větší množství nezdravého jídla a na vaší postavě ani zdraví se to nijak nepodepíše,“ ujišťuje specialistka. A naopak připomíná, že pravidelně konzumovanou „špatnou stranu“ sportem nelze přetrénovat.

„Věnujte se sportu, ale není důvod, abyste se týden před oslavou cíleně extrémně přetěžovali. Tělu tím neprospějete,“ shrnuje specialistka. Klíčové podle ní je, zda máme dlouhodobě správně nastavený jídelníček a věnujeme se pravidelně sportu nebo cvičení.

„V takovém případě je naprosto zbytečné, abyste dělali z víkendu u babičky vědu. Jednou za čas tělu neuškodí, pokud si dáte na snídani poctivou buchtu od babičky, na oběd budete mít knedlík s omáčkou a budete den či dva lenošit. Chcete-li se však cítit dobře, nepřejídejte se a zajděte si alespoň na krátkou svižnou procházku."

„Nezdravý den“ jednou za čas může prospět

I když nám nezdravé jídlo z nutričního ani zdravotního hlediska neprospívá, z psychologického pohledu má velkou váhu – může se stát motivací i odměnou v případě, že se zdravým životním stylem a cvičením začínáme. „Takzvané cheat days bývají především „nakopávačem“ z psychologického hlediska. Pokud se člověk snaží zhubnout a změní jídelníček, může mu zpočátku některé nezdravé jídlo chybět – například když byl zvyklý baštit každý večer u televize balíček chipsů,“ vysvětluje Monika Bartolomějová.

„Pokud začnete jíst opravdové potraviny, tedy takové, které jsou nutričně plnohodnotné a pro tělo prospěšné, chutě na „nezdravé“ potraviny postupně zmizí. Nicméně když se objeví, není důvod, abyste se trápili a dělali něco se sebezapřením,“ říká nutriční specialistka a připouští, že si klidně tu a tam můžeme udělat „day off“ a sníst na co máme chuť. Nemělo by to ale nikdy sklouznout ke zběsilému nárazovému přejídání a také by se to nemělo stát pravidlem: „Cheat day si rozhodně nedopřávejte několikrát měsíčně či dokonce týdně,“ varuje Bartolomějová.

Na jedné straně stojí „nezdravé dny“, které si užijeme, víkend na chalupě, ke kterému patří i nějaké to méně zdravé jídlo, a domů jedeme s dobrým pocitem, že jsme si to užili a můžeme v klidu pokračovat v našem tréninkovém režimu. Příjemným bonusem je i motivace – odpočinuli jsme si, máme víc energie, okořeněné špetkou černého svědomí z toho jednoho knedlíku navíc, takže si v pondělí dáme třeba trošku delší běh nebo zůstaneme v posilovně o půl hodinky déle. Na druhé straně jsou pak „cheat days“, do kterých už nemůžeme dospat a od rána se cpeme sladkým a smaženým jako závisláci, co se o dlouhé době dostali k „materiálu“.

Tyto stavy komentuje nutriční specialistka následovně: „Při potřebě jíst nezdravé potraviny, při extrémních chutích na sladké či naopak slané nebo tučné jídlo, je váš jídelníček pravděpodobně špatně poskládaný. Je důležité si uvědomit, jestli ‚cheat day‘ nevyužíváte jako berličku nebo krycí název pro nedodržování jídelníčku a úplné utržení ze řetězu. Pokud je takové porušování jídelníčku časté a neplánované, může vás to odchýlit od cesty k vašim cílům,“ varuje odbornice.

Vyzkoušejte „refeed days“

Jak už jsme zmínili výše, špatnou stravu nepřetrénujeme. Respektive, na první pohled to může vypadat, že ano, ale naše tělo si může myslet něco jiného. Zdravé tělo totiž neznamená jen štíhlé tělo.

„I když bude váš výdej díky sportu vyšší než váš příjem, ale vaše strava bude primárně složena z nezdravých potravin, tak budete možná štíhlí, ale nikoliv zdraví,“ vysvětluje Monika Bartolomějová. Pokud naopak jíme dlouhodobě zdravě a jsme štíhlí a vysportovaní, získáváme tím určitě výhody: „Čím štíhlejší jste, tím častěji si můžete ‚cheat days‘ dovolit. Osobně však nedoporučuji se na ně upínat,“ dodává odbornice.

A jaké je tedy její doporučení? „Podstatně prospěšnější je, pokud během diety zařadíte ‚refeed day‘. Když dlouhodobě přijímáte menší množství energie, než je vaše potřeba, může to vést ke zpomalení metabolismu a zastavení hubnutí. Při tzv. refeedu si určíte, kolik živin potřebujete doplnit a tím efektivně podpoříte následné dodržování diety, předejdete zpomalení metabolismu a z dlouhodobého hlediska podpoříte spalování tuků. Doplnění živin by však mělo být z větší části ze zdravých plnohodnotných potravin, nikoliv zmrzliny, čokolády apod.,“ vysvětluje Bartolomějová a tím, že nekvalitní potraviny mají vždy negativní vliv na hubnutí, zdraví a zvyšují hlad.