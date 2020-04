Zlomovým momentem kariéry Novaka Djokoviče byl prý den, kdy zjistil, že jeho tělo má alergii na lepek. Začal držet bezlepkovou dietu a ovládl tenisový svět. Mnozí ho následovali a upravili svůj jídelníček. Dnes ten samý muž tvrdí, že by možná skončil s tenisem, pokud by pro jeho práci bylo povinné očkování proti koronaviru. V době pandemické je tak vlivný hlas na straně odmítačů vakcín silně kontroverzní. Jsi špatný vzor, slyší světová jednička od kritiků.

„Přeju ti jen to nejlepší, šampione. Jen se prosím vyhni přímým odpovědím v otázkách vakcinace, neboť máš velký vliv na lidi,“ napsal srbský virolog Predrag Kona. „Jako jeden z Djokovičových nejoddanějších fanoušků bych býval rád měl příležitost vysvětlit mu důležitost imunizace pro veřejné zdraví. Nyní už je ale pozdě, už zaujal nesprávné stanovisko, tady už není pomoci.“

Djokovič pobývá během karantény s rodinou ve Španělsku, aktivně se však zapojuje i do dění v rodné zemi. Na boj proti Covid-19 věnoval Srbsku milion eur, další významnou sumou pomáhal i nemocnici v nejpostiženější severní Itálii. Při nedělním chatu na facebooku s dalšími srbskými sportovci se však také nechal slyšet: „Osobně jsem proti očkování a nechtěl bych, aby mě k tomu někdo nutil, abych mohl cestovat. Ale pokud to bude povinné? Budu se muset rozhodnout. Mám na to svůj názor, a zda ho někdy přehodnotím, to nevím.“

Vakcína proti koronaviru je hudbou budoucnosti, v tenisovém prostředí však zaznívají názory, že teprve po jejím objevení a proočkování hráčů a hráček se bude moc tento kočovný sport rozjet.

V Djokovičově názoru na očkování se naplno odráží jeho osobnost. Dvaatřicetiletý Srb dá tolik na svou intuici a pocity, spirituální stránku bytí. Když minulý týden na instagramu diskutoval s Andym Murraym, měli ti dva vyjmenovat první tři věci, které dělají po probuzení.

„Probudím se s vděčností a modlitbou. Následuje pár hlubokých nádechů, obejmu svou ženu a běžím za našimi dětmi,“ popisoval Srb svůj rituál, zatímco Murray s tradičně suchým britským humorem odvětil: „To já se jdu nejdřív vyčůrat.“

Nejsem odborník, ale rád bych si ponechal možnost volby

Djokovič věří na telepatii a telekinezi, nazývá je darem shůry. Spolupracoval i s Pepe Imazem, bývalým tenistou a pro některé šarlatánem, jehož techniky tréninku zahrnovaly například dlouhá objetí. Začátkem dubna sdílela jeho žena Jelena video s konspirační teorií, že pandemie koronaviru souvisí se zaváděním mobilní sítě páté generace (5G).

Djokovič se později své vystoupení proti očkování snažil zmírnit. A pro New York Times vzkázal: „Nejsem odborník, ale rád bych si ponechal možnost volby toho, co je pro moje tělo nejlepší. Jsem otevřený všem možnostem, budu se dál v téhle oblasti vzdělávat a věřím, že přijdu na to, co je nejlepší udělat.“

Zdá se, že celý příběh může mít podobný průběh jako jeho tři roky staré problémy s loktem. S ním tehdy vzdal při Wimbledonu 2017 čtvrtfinále Tomáši Berdychovi a vybral si půlroční pauzu. Loket léčil bez chirurgického zákroku svými metodami, za žádnou cenu nechtěl jít na operaci.

Pro ni se rozhodl až v únoru 2018, když už byl zoufalý. Když se probudil z narkózy, další tři dny prý probrečel. „Pokaždé, když jsem si vzpomněl na to, co jsem udělal, měl jsem pocit, že jsem zradil sám sebe,“ popisoval své pocity z rozhodnutí, že se svěří do péče klasické medicíny.

Za pět měsíců už ale také vyhrál Wimbledon a koncem sezony znovu usedl na první místo žebříčku…