Místní jídlo neriskujte! Basketbalistům pomáhá i výživová expertka | iSport.cz

Je sestřenicí bývalé elitní tenistky Lucie Šafářové. Pomáhá nyní i Kateřině Siniakové, florbalistům, ale když je má Zuzana Pavelková Šafářová všechny porovnat s českými basketbalisty, má jasno: „Chlap, aby byl správně naladěn, musí být nakrmen. A u basketbalistů je jídla o dost víc.“

Reprezentanti na ni spoléhají a věří jí. Ze svého těla dělají na mistrovství světa funkční stroj i proto, že jim výživová expertka sestavila v Číně jasně daný stravovací program. I když to ve zdejších podmínkách není nic samozřejmého ani jednoduchého. „Nejde jíst pořád totéž. Vždy jsem si proto nechala poslat nástřel jídelníčku a třeba v Šanghaji jsem to musela upravovat – bylo tam už od rána hodně smaženého. Například každý den jsme měli mít pekingskou kachnu,“ smála se.

Po úpravách pak sáhli i Japonci. „Hlavní, aby nešlo o nezvyklé pokrmy, exotická koření, a aby to bylo v pořádku po stránce zažívání. Důležitý byl i důraz na hygienu, která je ale na úrovni – kuchaři mají při vaření i roušky. Nu a další bylo riziko pozření dopingových látek, proto hotel vše kontroluje předem. Potkali jsme i dopingové komisaře, kteří dělali stěry z talířů a brali vzorky jídla,“ vyprávěla Pavelková Šafařová.

Hlavní pravidlo proto zní: Neriskovat. Držet se. A po dobu MS prostě nezkoušet experimenty na místních ulicích. V hotelu mají, co je potřeba. „Výběr je opravdu velký – vždy jsou tři druhy masa, hodně ryb, které si hráči často berou, dále tepelně upravená zelenina jako příloha, čistá dušená rýže nebo rýže s kukuřicí a k tomu i nějaké minidezerty. Hlavní ale je, že hráčům jídlo chutná. Přišel za mnou i pan Ginzburg a chválil to, což je taky základ – aby byl spokojený i trenér,“ usmála se expertka, jež je i teď s týmem i v Šen-čenu.

Důležitým faktorem je i příliv živin hned po zápase, ve chvíli kdy hráče cesta do hotelu ještě čeká. „Už v šatně máme nachystané ovoce, například banány, a k tomu sportovní výživu. Tohle se nesmí vynechat, protože jakýmkoli dalším jídlem to nedoženete. A tím, že je posunutá večeře, neženeme hráče zase brzy ráno na snídani a k večeři bývá hovězí i nějaké vepřové,“ vysvětlila Pavelková Šafářová.

Jak tedy vše porovnat? „Určitě nejde stejně krmit basketbalisty jako fotbalisty, o něž jsem se starala dřív. U basketbalistů je jídla mnohem víc. U fotbalistů je to pořád dokola rýže, těstoviny a kuřecí maso. Strašně se tam hlídá váha, která musí být nízko, stejně jako tělesný tuk. Strava je tedy hodně dietní, to je ve fotbale dost přísné. Nicméně musím říct, že basketbalisté mají profesionální přístup a naše spolupráce je v rámci sportů jedna z nejlepších,“ ocenila nutriční specialistka.

A jak je to například s kávou nebo kofeinem obecně? „Kávu jsem s hráči neřešila, protože je beru jako dospělé lidi a profesionály, kteří si tohle umějí pohlídat. Vědí, jak na ně kofein působí, kolik si mohou dovolit vypít, aby jim to nenarušilo spánek nebo nezvýšilo nervozitu,“ popsala. „Ke kofeinu lze ale říct to, že jde o jedinou látku, u níž bylo výzkumem prokázáno, že zvyšuje sportovní výkonnost. Třeba u aminokyselin BCAA, které jsou velmi častým doplňkem stravy, existují výzkumy pro i proti, ale u kofeinu je to jasně dané. I proto byl třeba v minulosti zakázán jako doping,“ připomněla Pavelková Šafářová a dodala: „Nejsem zastáncem coca-coly, ale v malém vychlazeném množství ji před výkonem i doporučuju, protože pomáhá.“