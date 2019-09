Inspirace Šárky Strachové. Jak vyzrát na viry a vyhnout se lékům? | iSport.cz

Léto je ve svém závěru a nadosah cítíme „babí léto“. Toto období miluji. Večery a rána už jsou chladná ale přes den má slunce ještě svou sílu. Příroda se krásně zbarvuje, a ve vzduchu je předzvěst podzimu. Je to ale také čas, kdy ještě můžeme načerpat energii do zásoby na nadcházející podzim a zimu, kdy světla a slunce citelně ubude. Poradím vám i na základě vlastní zkušenosti, jak na to i bez léků.